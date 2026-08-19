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VIRAL VIDEO: ক্যাফেতে দুই স্ত্রীর হাতাহাতি থামাতে গিয়ে হাসপাতালে বিশ্ববিখ্যাত কোচ! নেটপাড়ায় ভাইরাল ভিডিয়োতে ঝড়

VIRAL VIDEO: মিশরের কোচ হোসাম হাসান আবারও আলোচনায়। ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার কাছে মিশরের হারের পর তাঁর আক্রমণাত্মক অঙ্গভঙ্গি বিশ্বজুড়ে আলোচনার জন্ম দিয়েছিল। আর এবার দুই স্ত্রীর কারণে খবরে তিনি...

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 19, 2026, 07:09 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 07:10 PM IST
VIRAL VIDEO: ক্যাফেতে দুই স্ত্রীর হাতাহাতি থামাতে গিয়ে হাসপাতালে বিশ্ববিখ্যাত কোচ! নেটপাড়ায় ভাইরাল ভিডিয়োতে ঝড়
Image Credit: চর্চায় হোসাম হাসান

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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