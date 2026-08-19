/VIRAL VIDEO: ক্যাফেতে দুই স্ত্রীর হাতাহাতি থামাতে গিয়ে হাসপাতালে বিশ্ববিখ্যাত কোচ! নেটপাড়ায় ভাইরাল ভিডিয়োতে ঝড়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আবারও শিরোনামে মিশরের কোচ হোসাম হাসান। ফিফা ২০২৬ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার কাছে মিশরের হারের পর আক্রমণাত্মক অঙ্গভঙ্গি করে তিনি বিশ্বজুড়ে খবরে এসেছিলেন। আর এবার দুই স্ত্রীর ঝামেলার কারণে খবরে এলেন পিরামিডের দেশের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা (১৭৭ ম্যাচে ৬৯ গোল)। একাধিক প্রতিবেদনের রিপোর্ট বলছে, প্রাক্তন ও বর্তমান স্ত্রীর বিবাদ থামাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত হাসানকেই হাসপাতালে ভর্তি হতে চয়েছে। মিশরের উত্তর উপকূলের মারিনা এল আলামেইনের একটি ক্যাফেতে এই ঘটনাটি ঘটেছে বলেই জানা যাচ্ছে। সেখানে হাসানের প্রথম স্ত্রী হোওয়াইদা আল-ঘারবাউই এবং দ্বিতীয় স্ত্রী দিনা মুস্তাফার মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় বাদানুবাদে পরিণত হয়। আর সেখান থেকে শেষে হাতাহাতিও! সোশ্যাল মিডিয়ায় এই মর্মে একটি ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে। যদিও সেই ভিডিয়োর সত্যতা ও প্রেক্ষাপট যাচাই করেনি জি ২৪ ঘণ্টা। ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োর ভিত্তিতেই এই প্রতিবেদন।
কী জানা যাচ্ছে
স্প্যানিশ আউটলেট কাদেনা এসইআর জানাচ্ছে যে, হাসান উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। মিশরের মিডিয়া আল-আরাবিয়ার রিপোর্ট এই ঘটনার পরই হাসান তাঁর প্রথম স্ত্রীকে (যাঁর সঙ্গে তাঁর তিন সন্তান রয়েছে) ডিভোর্স দিয়েছেন। রিপোর্টে বলা হয়েছে 'হাসান কায়রোর এক রেজিস্ট্রার্স অফিসে গিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিবাহবিচ্ছেদের নথিতে সই করেছেন। হঠাৎ বিচ্ছেদের আগে হাসান ও হোওয়াইদা দীর্ঘ সময় ধরে একসঙ্গে ছিলেন এবং তাঁদের তিন সন্তান রয়েছে।' স্কাই নিউজ আরাবিয়ার তথ্য অনুযায়ী, তাঁর আইনজীবী হাসানের স্বাস্থ্যসংকট নিয়ে ছড়িয়ে পড়া গুঞ্জন অস্বীকার করেছেন এবং জানিয়েছেন যে তিনি সুস্থ আছেন।
মিশরের বিশ্বকাপের যাত্রা
মিশরীয় ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন জুলাই মাসে ঘোষণা করেছিল যে, ফিফা বিশ্বকাপে ভালো পারফরম্যান্সের পর জাতীয় পুরুষ দলের প্রধান কোচ হাসানের চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। মহম্মদ সালাহর নেতৃত্বে মিশর ২০১৮ সালের পর প্রথমবারের মতো এবং সামগ্রিক ভাবে মাত্র চতুর্থবারের মতো বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছিল। রাউন্ড অফ সিক্সটিনে উঠেছিলেন সালাহরা। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে তারা ফুটবল বিশ্বকে চমকে দেওয়ার খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু বড় ম্যাচের অভিজ্ঞতা ও মানের পার্থক্য কাজে লাগিয়ে মেসিরা ১৩ মিনিটের মধ্যে তিন গোল করে দুর্দান্ত ভাবে ম্যাচে ফিরে আসেন এবং সালাহরা ছিটকে যান।
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