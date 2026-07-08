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'রেফারি সব সাজিয়েই রেখেছিলেন মেসির জন্য'... আর্জেন্টিনাকে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার শুভেচ্ছা মিশরের

আর্জেন্টিনা নিজেদের দমে মিশরকে হারায়নি। রেফারির আশীর্বাদেই এসেছে মেসিদের জয়। মিশরের সঙ্গে পুরো ম্যাচ জুড়েই অবিচার হয়েছে। এবার নাম না করে ফিফা ও আর্জেন্টিনাকে ধুয়ে দিল পিরামিডের দেশ।

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 08, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 01:45 PM IST
'রেফারি সব সাজিয়েই রেখেছিলেন মেসির জন্য'... আর্জেন্টিনাকে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার শুভেচ্ছা মিশরের
Image Credit: খেলার পর মেসিকে কাঁধে নিয়ে উচ্ছ্বাস সতীর্থদেরSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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