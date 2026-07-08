'রেফারি সব সাজিয়েই রেখেছিলেন মেসির জন্য'... আর্জেন্টিনাকে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার শুভেচ্ছা মিশরের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাউন্ড অফ সিক্সটিনের রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে মিশরের বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনা ৩-২ জয় ছিনিয়ে এনেছিল। আটলান্টা স্টেডিয়ামে ৬৭ মিনিট পর্যন্ত মিশর দু'গোলে এগিয়ে থেকেও শেষে তিন গোল হজম করে। ইয়াসের ইব্রাহিম ১৫ মিনিটে গোল করেই দলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর ৬৭ মিনিটে ২-০ করে দিয়েছিলেন মোস্তাফা জিকো। এরপর ৭৯ মিনিট থেকে ৯৩ মিনিট পর্যন্ত ছিল শুধু আর্জেন্টিনারই শো। ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো (৭৯') শুরুটা করেছিলেন। এরপর সমতায় ফেরান লিয়োনেল মেসি (৮৩') ও জয়সূচক গোলটি করেন এনজো ফার্নান্ডেজ (৯০+৩')। তবে ম্যাচে মিশরের বিরুদ্ধে রেফারির একাধিক সিদ্ধান্তই খেলার ভাগ্য গড়ে দিয়েছিল বলেই নেটপাড়া সরব হয়েছে। আর খেলার শেষে মিশরের কোচ হোসাম হাসান ও গোলদাতা জিকো ধুয়ে দিয়েছেন ফিফাকে। তাঁদের একটাই কথা আর্জেন্টিনাকে টেনেই খেলিয়েছেন রেফারি।
হোসাম হাসান ফুঁসছেন
খেলার পর মিশরের কোচ বলেন, 'এই জয় আমাদেরই প্রাপ্য ছিল, তবে আমরা গর্বের সঙ্গেই দেশে ফিরছি। কারণ ম্যাচে কোনও ফেয়ার প্লে-র বিষয়ই ছিল না। প্রতিপক্ষের প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধা দেখানো হয়নি। বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের চেয়ে আমরা সব দিক থেকেই ভালো খেলেছি। কিন্তু মাঠের ভিতরের ও বাইরের নানা বিষয় ম্যাচের ফলাফলে প্রভাব ফেলেছে। হয়তো ওরা চেয়েছিল বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা টুর্নামেন্টে টিকে থাকুক, কিংবা তারা চেয়েছিল মেসি প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাক। ম্যাচে ফেয়ার প্লে না থাকায় মোটেই খুশি হইনি। আমরা অবিচারের শিকার হয়েছি। ফিফা ফেয়ার প্লে-র স্লোগান দিলেও মাঠে তার কোনো প্রতিফলন দেখা যায়নি। ওই ভুলচুক না হলে ম্যাচের ফলাফল অন্যরকম হতে পারত। যাই হোক আমি এখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছি এবং বিশ্বকাপের আর কোনও ম্যাচই দেখব না। আমাদের সঙ্গে যা ঘটেছে তা মোটেও ন্যায্য ছিল না। । আমি বিষয়টিকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে বা নিজেদের দুর্ভাগ্য নিয়ে কথা বলতে চাই না। আজ আমাদের সঙ্গে অন্যায় ভাবে প্রতারণা করা হয়েছে। আমরা অবিচারের শিকার হয়েছি। পেনাল্টি দেওয়া হল না। এমনকী ভিএআর-এর মাধ্যমেও তা যাচাই করা হল না। অদ্ভুত ভাবে দ্বিতীয় একটি গোলও বাতিল করা হয়েছে। অথচ আমরা সবাই জার্সি টেনে ধরার দৃশ্যটি দেখেছি, তবুও ভিএআরে তা খতিয়ে দেখা হয়নি। কিন্তু কেন গোল বাতিল হয়েছে, তা আমার বোধগম্য নয়'
কী নিয়ে অভিযোগ
হাসানের অভিযোগ ছিল মূলত ম্যাচের দু'টি বিষয়কে কেন্দ্র করেই। প্রথমার্ধে মিশরের পেনাল্টির দাবি। হাসান বলেছেন যে, আর্জেন্টিনার বক্সের ভিতরে তাঁদের অধিনায়ক মহম্মদ সালাহকে ফাউল করেছিলেন জুলিয়ান আলভারেজ। কিন্তু তবুও রেফারি পেনাল্টির বাঁশি বাজাননি। ম্যাচের ৫৮ মিনিটে মিশরের করা দ্বিতীয় গোলটিও ভিএআর দেখে রেফারি নাকচ করে দেন। পাল্টা আক্রমণের সূচনায় আর্জেন্টিনার সেন্টার-ব্যাক লিসান্দ্রো মার্টিনেজের উপর ফাউলের অভিযোগে গোল বাতিল করেন রেফারি। আর ওই গোলটি করেছিলেন মোস্তাফা জিকো। তবে কয়েক মিনিট পরই তিনি আরেকটি গোল করে স্কোরশিটে নিজের নাম লিখিয়ে নিয়েছিলেন। নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার মিনিট ২০ আগেই আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে ২-০ এগিয়ে ছিল মিশর।
জিকোও ফুঁসছেন
জিকোও খেলার পর রেফারির উপর ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছিলেন। পিরামিডস এফসি-র হয়ে ইজিপশিয়ান প্রিমিয়র লিগ খেলা ২৯ বছরের উইঙ্গার ফুঁসছেন। তিনি খেলার পর সাংবাদিকদের বলেন, 'দেখুন এই ম্যাচ আগে থেকেই সাজানো ছিল। মনে হচ্ছে রেফারি আগে থেকেই সব ঠিক করে রেখেছিলেন। আমরা ২-০ এগিয়ে ছিলাম, অথচ রেফারি ক্রমাগত আমাদের উপরই চড়াও হচ্ছিল। আরও একটি বিশ্বকাপ জয়ের জন্য আর্জেন্টিনাকে অভিনন্দন। আমরা কখনই ভাবিনি যে ম্যাচের ফলাফল আগেই ঠিক হয়ে যাবে। আমরা জানতামই যে আমরা বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের মুখোমুখি হচ্ছি। রেফারি তো একদমই ভালো ছিলেন না। তিনি নিরপেক্ষ ভাবে ম্যাচ পরিচালনাই করতে পারেননি। কী বলি বলুন তো! উনি একের পর এক অন্যায্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ম্যাচের শুরু থেকেই আমাদের বিপক্ষে ছিল সব সিদ্ধান্ত। শুরু থেকেই আর্জেন্টিনার প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ করেছেন! উনি তো চানই আমরা জিতি। ম্যাচ শুরুর আগেই আমরা জানতাম, আমাদের প্রতিপক্ষ খুবই শক্তিশালী এবং বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম দাবিদার। তবে আর্জেন্টিনা যদি শুধুই নিজেদের যোগ্যতার জোরে জিতত, তাহলে আমাদের অনুভূতি সম্পূর্ণ আলাদা হত।' বোঝাই যাচ্ছে যে, মিশর বিশ্বকাপে নিজেদের প্রতারিত মনে করছে।
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