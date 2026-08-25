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ইস্টবেঙ্গলে বিনিয়োগকারীর ভূমিকা শেষ ইমামির! লাল-হলুদ ডুরান্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরেই বিরাট আপডেট

 East Bengal: আর ইস্টবেঙ্গলের ইনভেস্টর নয় ইমামি। মশালবাহিনী ২২ বছর পর ডুরান্ড জেতার পরেই বিনিয়োগকারীর তরফে বিরাট আপডেট চলে এল।

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 25, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 04:36 PM IST
ইস্টবেঙ্গলে বিনিয়োগকারীর ভূমিকা শেষ ইমামির! লাল-হলুদ ডুরান্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরেই বিরাট আপডেট
Image Credit: ইমামি আর ইনভেস্টর নয় ইস্টবেঙ্গলের

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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