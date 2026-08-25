/ইস্টবেঙ্গলে বিনিয়োগকারীর ভূমিকা শেষ ইমামির! লাল-হলুদ ডুরান্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরেই বিরাট আপডেট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২২ সালের ২৫ এপ্রিল। নবান্নে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে ইস্টবেঙ্গলের নতুন বিনিয়োগকারী হিসেবে ইমামির নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। ইনভেস্টর বা বিনিয়োগকারী হিসেবে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে প্রায় চার বছরের সম্পর্ক শেষ হল ইমামি গোষ্ঠীর। তবে এবার নতুন ভূমিকায় লেসলি ক্লডিয়াস সরণির শতাব্দী প্রাচীন ক্লাবের সঙ্গে থাকছে ইমামি। মঙ্গলবার, ২৫ অগাস্ট বিবৃতি দিয়ে জানিয়ে দিল। ২২ বছর পর ইস্টবেঙ্গল ডুরান্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরই এল বড় আপডেট।
ইমামি চিঠি দিয়ে কী জানাল? রইল সেই চিঠির প্রতিলিপিও
'ইমামি গ্রুপ ঘোষণা করছে যে, ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাবের বিনিয়োগকারী ও ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে তাদের ভূমিকা শেষ হয়েছে। এই পরিবর্তনের অংশ হিসেবে, ইমামি তাদের সমস্ত শেয়ার এবং সংশ্লিষ্ট ভোটিংয়ের অধিকার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কাছে হস্তান্তর করেছে। এর মধ্যে দিয়ে ফুটবল ক্লাবের বিনিয়োগকারী ও ম্যানেজার হিসেবে ইমামির ভূমিকা শেষ হল। ভারতীয় ফুটবলের বিকাশ ও উন্নয়নে ইমামি গভীর ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিনিয়োগ ও ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব থেকে সরে এলেও, ইমামি স্পনসর হিসেবেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখবে এবং ক্লাবের ক্রীড়া-সংক্রান্ত লক্ষ্যপূরণের প্রচেষ্টায় সাহায্য় অব্যাহত রাখবে।'
ইমামি কথা বলেছে ঐতিহাসিক পার্টনারশিপ নিয়েও
ইমামির সঙ্গে পার্টনারশিপের সময়ে ইস্টবেঙ্গল এফসি পুরুষ ও নারী, উভয় বিভাগেই উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে এবং বেশ কিছু মাইলফলক স্পর্শ করেছে। পুরুষ দল ২০২৬ সালে প্রথমবারের মতো আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পাশাপাশি ২০২৪ সালে কলিঙ্গ সুপার কাপ এবং ২০২৪ ও ২০২৫ সালে টানা দু'বার কলকাতা ফুটবল লিগের শিরোপা জিতেছে। ইস্টবেঙ্গল নারী দল ২০২৩ সালে কন্যাশ্রী কাপ জেতে এবং ২০২৫ সালে উদ্বোধনী সাফ নারী ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে জেতার মাধ্যমে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে প্রথম কোনও আন্তর্জাতিক শিরোপা জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। এছাড়া, ২০২৪–২৫ ও ২০২৫–২৬ মরসুমে টানা দু'বার ইন্ডিয়ান উইমেনস লিগের শিরোপা জিতে দলটি ভারতীয় নারী ফুটবলে নিজেদের আধিপত্য আরও সুদৃঢ় করে। ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরে এই গ্রুপ গর্বিত এবং তারা ক্লাব, খেলোয়াড়, কর্তা ও সমর্থকদের জন্য আগামী মরসুমগুলিতে অব্যাহত সাফল্য কামনাই করে।'
দেখা যাক এবার ইস্টবেঙ্গলে কোন ইনভেস্টর আসে। তবে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে ইমামির থেকে যাওয়া নিঃসন্দেহে সমর্থকদের কাছে বড় খবর।
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