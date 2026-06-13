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FIFA World Cup 2026: আমেরিকায় এসে সর্বস্ব খোয়াল ইংল্যান্ড...ট্রেনিংয়ের আগেই ভ্যানিশ! ট্রাম্পের দেশ বুট চোর?

England FIFA World Cup Team: বিশ্বকাপের আগেই মার্কিন মুলুকে বড় ধাক্কা খেল ইংল্যান্ড দল! ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে নামার আগেই হাপিস জুড বেলিংহ্যাম, বুকায়ো সাকাদের বুট ও প্র্যাকটিস কিট! ফ্লোরিডা থেকে কানসাস সিটি যাওয়ার পথে চুরি গেল ইংল্যান্ডের অফিশিয়াল ম্যাচ বলও। তদন্তে নেমেছে মার্কিন পুলিশ। থমাস টুখেলের রণকৌশলে কি প্রভাব ফেলবে মাঠের বাইরের এই বিতর্ক?

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jun 13, 2026, 03:18 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 03:18 PM IST
FIFA World Cup 2026: আমেরিকায় এসে সর্বস্ব খোয়াল ইংল্যান্ড...ট্রেনিংয়ের আগেই ভ্যানিশ! ট্রাম্পের দেশ বুট চোর?

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

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আমেরিকায় এসে সর্বস্ব খোয়াল ইংল্যান্ড, ট্রেনিংয়ের আগেই ভ্যানিশ! ট্রাম্পের দেশ বুটচোর?
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