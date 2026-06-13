/FIFA World Cup 2026: আমেরিকায় এসে সর্বস্ব খোয়াল ইংল্যান্ড...ট্রেনিংয়ের আগেই ভ্যানিশ! ট্রাম্পের দেশ বুট চোর?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬-এর মহাযজ্ঞে বল গড়ানোর আগেই মার্কিন মুলুকে নজিরবিহীন এক কেলেঙ্কারির মুখে পড়ল থমাস টুখেলের ইংল্যান্ড দল। ফ্লোরিডা থেকে কানসাস সিটিতে দলের প্রথম প্র্যাকটিস সেশনে যাওয়ার পথেই চুরি হয়ে গেল ইংলিশ ফুটবলারদের মহামূল্যবান বুট, অফিশিয়াল ম্যাচ বল এবং প্র্যাকটিসের যাবতীয় সরঞ্জাম। বিশ্বকাপের মতো মেগা ইভেন্টের আগে এই ধরণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ ব্রিটিশ শিবির।
কীভাবে ঘটল এই ঘটনা?
খবরের বিশদ বিবরণে জানা যাচ্ছে, টুর্নামেন্ট শুরুর আগে ফ্লোরিডার ওয়েস্ট পাম বিচে একটি বিশেষ কন্ডিশনিং ক্যাম্প করেছিল ইংল্যান্ড দল। সেখানে নিউজিল্যান্ড এবং কোস্টা রিকার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে দারুণ জয়ও তুলে নেয় তারা। এরপরই কানসাস সিটির 'সুপ সকার ভিলেজ'-এ (Swope Soccer Village) দলের প্রথম অফিশিয়াল প্র্যাকটিস সেশনের জন্য রওনা দেয় গোটা টিম। খেলোয়াড়রা যথাসময়ে পৌঁছালেও, ফ্লোরিডা থেকে ট্রানজিটের মাধ্যমে সরঞ্জাম নিয়ে আসা গাড়িটি কানসাস পৌঁছানোর আগেই মাঝরাস্তায় এই চুরির ঘটনাটি ঘটে।
তদন্তকারী পুলিশ সূত্রের খবর, দলের বেশ কিছু প্রথম সারির তারকার পার্সোনালাইজড বুট, ট্রেনিং কিট এবং ফিফার তরফ থেকে দেওয়া অফিশিয়াল ম্যাচ বলও গায়েব করে দিয়েছে চোরেরা। এই ঘটনায় কানসাস সিটি পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে তদন্ত শুরু করেছে এবং ইতিমধ্যেই সন্দেহভাজন দু'জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।
থমাস টুখেলের স্ট্র্যাটেজিতে বড় ধাক্কা
বিশ্বকাপের মঞ্চে এবার ইংল্যান্ড দল একটু অন্যরকম রণকৌশল নিয়ে মাঠে নামছে। ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ড, কোল পামার কিংবা ফিল ফোডেনের মতো চেনা সুপারস্টারদের ছাড়াই দল সাজিয়েছেন জার্মান কোচ থমাস টুখেল। ফলে এই নতুন সেট-আপে জুড বেলিংহ্যাম কিংবা বুকায়ো সাকাদের ওপর দায়িত্ব অনেক বেশি। বিশেষ করে কোস্টা রিকার বিরুদ্ধে ১০ নম্বর পজিশনে জুড বেলিংহ্যামের পারফরম্যান্স আলাদা করে নজর কেড়েছে। কিন্তু আগামী বুধবার (১৮ই জুন) ডালাসে ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে হাই-ভোল্টেজ ম্যাচ দিয়ে ইংল্যান্ড তাদের বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করার ঠিক আগে এই ঘটনা দলের মানসিক প্রস্তুতিতে বড় ধাক্কা দিল।
লজিস্টিকস বিভাগের এই চরম গাফিলতিতে স্বভাবতই চিন্তায় পড়েছে ব্রিটিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (FA)। একদিকে বুকায়ো সাকার অ্যাকিলিস টেন্ডনের চোট নিয়ে উদ্বেগ, অন্যদিকে দলের ডিফেন্সে মার্ক গুয়েহির সঙ্গে এজরি কনসা নাকি জন স্টোন্স খেলবেন— তা নিয়ে যখন থমাস টুখেল মগজঅস্ত্রে শান দিচ্ছেন, ঠিক তখনই মাঠের বাইরের এই চুরির ঘটনা সাপোর্ট স্টাফদের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করল।
উত্তর আমেরিকার আবহাওয়া বনাম চুরির ধাক্কা
এমনিতেই উত্তর আমেরিকার এই মরশুমের তীব্র গরম ও আর্দ্রতার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া ইউরোপের দলগুলির কাছে একটা মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ। তার ওপর নিজেদের তৈরি করা বা অভ্যস্ত বুট ও কিট ছাড়া প্রথম প্র্যাকটিস সেশনে নামা যেকোনো পেশাদার ফুটবলারের জন্যই অস্বস্তিকর। স্থানীয় প্রশাসনের সাহায্যে চুরি যাওয়া জিনিসপত্র উদ্ধারের আপ্রাণ চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এখন দেখার, মাঠের বাইরের এই অপ্রত্যাশিত ‘অফ-সাইড ট্র্যাপ’ কাটিয়ে উঠে হ্যারি কেনরা ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে কামড় বসাতে পারেন কি না।
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