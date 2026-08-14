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VIRAL VIDEO: ৪৬৯ কেজি ট্রাকভর্তি কোকেন উদ্ধার, ১০৫ কোটির পাচারে জড়ালেন হাল্যান্ড! ভাইরাল ভিডিয়োতে চমকে গেল ফুটবলবিশ্ব

Erling Haaland Cocaine Case: ৪৬৯ কেজি ট্রাকভর্তি কোকেন উদ্ধার হল হাইওয়ে থেকে! ১০৫ কোটির পাচারে জড়াল আরলিং হাল্যান্ড! ভাইরাল ভিডিয়োতে চমকে গেল ফুটবলবিশ্ব

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 14, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 04:31 PM IST
VIRAL VIDEO: ৪৬৯ কেজি ট্রাকভর্তি কোকেন উদ্ধার, ১০৫ কোটির পাচারে জড়ালেন হাল্যান্ড! ভাইরাল ভিডিয়োতে চমকে গেল ফুটবলবিশ্ব
Image Credit: এ কী অবস্থা!

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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