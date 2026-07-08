Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে না খেলে মরিশাসে ছুটি কাটাতে যাচ্ছেন হাল্যান্ড! বিরাট প্রলোভনে পা নরওয়ের তারকার?

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে না খেলে মরিশাসে ছুটি কাটাতে যাচ্ছেন হাল্যান্ড! বিরাট প্রলোভনে পা নরওয়ের তারকার?

স্টোলে সলবাকেনের শিষ্যরা সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে। তবে নরওয়ে কি আরলিং হাল্যান্ডকে পাবে না ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেআজীবনের হলিডে ডিল দিল ইউকে-র সংস্থা!

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 08, 2026, 08:58 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 08:59 PM IST
ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে না খেলে মরিশাসে ছুটি কাটাতে যাচ্ছেন হাল্যান্ড! বিরাট প্রলোভনে পা নরওয়ের তারকার?
Image Credit: গোলের পর হাল্যান্ডের উচ্ছ্বাসSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
আমার মেয়ের খুনিকে এনকাউন্টার বা ফাঁসি দেওয়া হোক, ততদিন পর্যন্ত আমি চুল আঁচড়াব না:
Matigara Case Siliguri24 min ago
2
Baruipur rape case1 hr ago
3
TMC bank account freeze1 hr ago
4
Share Market Crash1 hr ago
5
Baruipur rape case1 hr ago