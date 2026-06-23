/নকআউটে উঠেই আগাম আত্মসমর্পণ হাল্যান্ডের, জানালেন বিশ্বকাপ এবার কাদের...নরওয়ে নক্ষত্রর ভবিষ্যদ্বাণী ভাইরাল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আর্লিং হাল্যান্ডের নেতৃত্বে নরওয়ে চলে গিয়েছে বিশ্বকাপের নকআউটে। গ্রুপ 'আই'-তে ইরাক ও সেনেগালের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রথম দুই ম্যাচের প্রতিটিতে জোড়া গোল করেছেন নরওয়ের নক্ষত্র। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে দু'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সের মুখোমুখি হওয়ার আগেই নকআউটের টিকিট নরওয়ের হাতে। কিলিয়ান এমবাপের ফ্রান্সের চ্যালেঞ্জ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে হাল্যান্ড আগাম আত্মসমর্পণ করে নিলেন। এর সঙ্গেই জানিয়ে দিলেন যে, এবার বিশ্বকাপ জিতছে কোন দল। হাল্যান্ডের বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী ভাইরাল।
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গ্রুপ পর্বের বাধা পেরিয়ে নরওয়ে এখন সেলিব্রেশনের জোয়ারে ভাসছে। আর তখনই হাল্যান্ড বলছেন যে, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ম্যাচ নিয়ে তিনি 'খুব একটা ভাবছেন না'। নরওয়ের নেতা সাফ বলে দিলেন যে, ফ্রান্স সম্ভবত তাদের হারিয়ে দেবে এবং বিশ্বকাপও এমবাপেরাই জিতবেন। সেনেগালের বিরুদ্ধে ৩-২ জয়ের পর ফক্স স্পোর্টস সাক্ষাৎকার নিয়েছিল হাল্যান্ডের। তিনি বলেন, 'দেখুন খুব সত্যি বলতে, আমি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ম্যাচ নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামাচ্ছি না। আমরা পরবর্তী ধাপে জায়গা করে নিয়েছি—যা সত্যিই অবিশ্বাস্য। তাই ওই ম্যাচ নিয়ে এখন আর আমার বিশেষ কোনও মাথাব্যথা নেই। ফ্রান্স সম্ভবত আমাদের হারিয়ে দেবে এবং হয়তো পুরো টুর্নামেন্টই জিতে নেবে।' হালান্ডের সেই সাক্ষাৎকারের ভিডিওটি এখন নেটপাড়ায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর এমন অকপট স্বীকারোক্তি অনেককেই অবাক করে দিয়েছে।
কাপযুদ্ধে 'আই' গ্রুপে ফ্রান্স-নরওয়ের আসন্ন ম্যাচটি অন্যতম আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ একটি ডুয়েল হতে চলেছে। এই ম্যাচের ফলেই নির্ধারিত হবে এই গ্রুপে শীর্ষে কে শেষ করবে এবং নকআউটের রাস্তায় দুই দলের যাত্রাপথ নির্ধারণেও বড় ভূমিকা পালন করবে। যদিও হেড-টু-হেডের ফলাফলই মূল বিবেচ্য বিষয় হবে। সেক্ষেত্রে হাল্যান্ড বনাম ফ্রান্স ড্র হলে, গোল পার্থক্যে এগিয়ে থাকার সুবাদে ফ্রান্সই সুবিধাজনক জায়গায় থাকবে। মেসি-রোনাল্ডোর পরবর্তী প্রজন্মের সেরা দুই গোলদাতা-হাল্যান্ড ও এমবাপে। ফলে তাঁদের মুখোমুখি লড়াই নিয়েও ফুটবলবিশ্ব মুখিয়ে। ক্লাব ফুটবল তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখেছে। তবে আন্তর্জাতিক ফুটবলে কখনও তারা একে অপরের বিরুদ্ধে খেলেননি। দুই ফুটবলারই চলতি বিশ্বকাপে দুর্দান্ত শুরু করেছেন এবং এখনও পর্যন্ত দু'জনেই ৪ গোল করেছেন। টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় তাঁরা যৌথভাবে দুয়ে রয়েছেন। আর্জেন্টিনার লিওনেল মেসির থেকে তাঁরা এক গোলে পিছিয়ে থেকেই সোনার বুটের দৌড়ে।
২৮ বছর পর ফুটবল বিশ্বকাপে নরওয়ে। এই নিয়ে মাত্র চতুর্থবার বিশ্বকাপে তারা। ১৯৯৮, ১৯৯৪ ও ১৯৮৮ সালের পর এই টুর্নামেন্টে নরওয়ে। শেষবার শেষ ষোলোর লড়াইয়ে ইটালির কাছে হেরেই বিদায় নিতে হয়েছিল নরওয়েকে। দেখা যাক এবার কতদূর যেতে পারে তারা। নরওয়ে এখন চাইবে যে, হ্যালান্ড ও ওডেগার্ডের নেতৃত্বে এই সোনালী প্রজন্ম দেশের ফুটবল ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করুক।
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