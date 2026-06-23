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নকআউটে উঠেই আগাম আত্মসমর্পণ হাল্যান্ডের, জানালেন বিশ্বকাপ এবার কাদের...নরওয়ে নক্ষত্রর ভবিষ্যদ্বাণী ভাইরাল

নরওয়ের নক্ষত্র আর্লিং হাল্যান্ডে সাফ জানিয়ে দিলেন যে, ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ জিতবে কোন দেশ... কোনও ঢাকঢাক গুড়গুড় নয়.. অকপটে জানালেন ভাবী ভুবনজয়ীদের নাম।

Written BySubhapam SahaEdited By:Subhapam Saha
Published: Jun 23, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:15 PM IST
নকআউটে উঠেই আগাম আত্মসমর্পণ হাল্যান্ডের, জানালেন বিশ্বকাপ এবার কাদের...নরওয়ে নক্ষত্রর ভবিষ্যদ্বাণী ভাইরাল
Image Credit: নরওয়ের স্বপ্নের কারিগর

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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