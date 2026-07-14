হাল্যান্ডের হাতে ওটা কী? আমেরিকা থেকে এ কী নিয়ে এলেন! 'জন্তু-বোতলে' অস্থির নেটপাড়া

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আর্লিং হাল্যান্ডের নাম নরওয়ের ফুটবল ইতিহাসে সোনার হরফেই লেখা থাকবে। দীর্ঘ ২৮ বছর পর বিশ্বকাপে স্মরণীয় প্রত্যাবর্তন করেছে স্ক্যান্ডিনেভিয়ার ছবির মতো সুন্দর দেশটি। নরওয়ে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিল। ইংল্যান্ডের কাছে শেষ আটে হেরেই তাদের সোনার দৌড় থেমে গিয়েছিল। সর্বকালের সেরা বিশ্বকাপ সাফল্যের পর আমেরিকা থেকে নরওয়ে নিজেদের দেশে ফিরে এসেছে।
বিশ্বকাপের পরেও খবরে মা
দলের সুপারস্টার হাল্যান্ডে বিশ্বকাপের সময়েও খবরে ছিলেন, আর বিশ্বকাপ থেকে বিদায়ের পরেও রয়েছেন খবরে। ওসলো বিমানবন্দরের টারম্যাকে তাঁর ছবি এখন রীতিমতো ভাইরাল। বিমানের সিঁড়ি বেয়ে যখন হাল্যান্ড নামছিলেন, তখন তাঁর কাঁধের এক্রু ক্যানভাস সিসিলি টোট ব্যাগ। বিশ্ববন্দিত ইতালীয় ফ্যাশন হাউজ ডোলচে এ গাব্বানা যে ব্যাগ এখনও রিলিজই করেনি। মিলানে পুরুষদের ২০২৭ সালের বসন্ত/গ্রীষ্মকালীন ‘রেডি-টু-ওয়্যার’ শোতে যে ব্যাগের অভিষেক হয়েছিল। যে ব্যাগের দাম কম করে লাখ দুয়েক টাকার উপর তো হবেই। বা তারও অনেকটা বেশিও হতে পারে। হাল্যান্ডের কাছে যা কিছুই না। অত্যন্ত দামি ও বিলাসবহুল ব্যাগের বিশাল সংগ্রহের মালিক তিনি। তাঁর সংগ্রহে ৫৮ লাখ টাকার হারমেস বার্কিন থেকে শুরু করে ১১ লাখ টাকার 'লুই ভিতঁর মতো সব এক্সক্লুসিভ ব্র্যান্ডের ব্যাগই রয়েছে।
ব্যাগ ছাড়াও ভাইরাল জন্তু-বোতল!
ব্যাগ ছাড়াও হাল্যান্ড ভাইরাল হয়েছেন তাঁর হাতে ধরা একটি জন্তুর কারণেও। যে জন্তুটি আবার দু'হাতে একটি বোতল ধরে রেখেছে! এবার আসা যাক ওই চর্চিত জন্তু-বোতলের কথায়। বিশ্বকাপ চলাকালীন ডালাসে থাকার সময়ে হাল্যান্ড গিয়েছিলেন ওয়াইল্ড বিল’স ওয়েস্টার্ন স্টোরে। ডাউনটাউন ডালাসের ৪০ বছরের পুরনো এই দোকানে প্রায়শই সেলেবরা ঢুঁ মারেন টেক্সাসের খাঁটি অভিজ্ঞতা পেতে। কাস্টম কাউবয় হ্যাট এবং হাতে তৈরি বুটের বিশাল সম্ভার সেই দোকানে। হাল্যান্ড কাউবয় হ্যাটও কিনেছেন সেই দোকান থেকে। পাশাপাশি তিনি বেশ কয়েকটি ট্যাক্সিডারমায়েড র্যাকুন ক্লাচিং লিকার বোতন কিনেছেন। মোদ্দা কথায় হাল্যান্ড এমন কয়েকটি হুইস্কির বোতল কিনেছেন যা সংরক্ষিত র্যাকুন দু'হাতে আঁকড়ে আছে।
এখন প্রশ্ন ট্যাক্সিডার্মি আর র্যাকুন কী?
ট্যাক্সিডার্মি হল মৃত প্রাণীর দেহ সংরক্ষণের এক শিল্প এবং বিজ্ঞান। যার মাধ্যমে প্রাণীটির চামড়া এক জীবন্ত-সদৃশ কাঠামো বা মডেলে স্থাপন করা হয়। জীববিজ্ঞান, শারীরস্থান এবং কারুশিল্পের সমন্বয়ে গঠিত এই পদ্ধতিটি মূলত প্রাকৃতিক ইতিহাসের জাদুঘর, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, শিকারের স্মারক এবং পোষা প্রাণীর স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে স্থায়ী প্রদর্শনী তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। হাল্যান্ডের কেনা অদ্ভুত স্যুভেনিয়ার তৈরিতেও কাজে আসে। র্যাকুন কী? র্যাকুন হল উত্তর আমেরিকা মাঝারি আকারের এক নিশাচর স্তন্যপায়ী প্রাণী। যা চোখের চারপাশের কালো মুখোশের মতো থাকে।ডোরাকাটা ঝোপালো লেজের জন্য বেশ পরিচিতি রয়েছে। র্যাকুন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও অভিযোজনক্ষম এক প্রাণী। জঙ্গল থেকে শুরু করে বড় বড় শহরের পরিবেশে সহজেই বেঁচে থাকতে পারে।
ম্যাঞ্চেস্টার সিটির মহারথীর মাঠে দানবীয় অবতার সম্পর্কে এখন প্রায় সকলেই অবগত, প্রায় ১২২০ কোটি টাকার মালিক কিন্তু ব্যক্তিজীবনে ভীষণই শৌখিন।তাঁর সাজপোশাকে ও জীবনযাত্রায় যেমন রয়েছে শিল্পবোধ, তেমনই বিলাসবহুল রুচির ছাপও স্পষ্ট। হাল্যান্ড একাধিক ট্যাক্সিডারমায়েড র্যাকুন ক্লাচিং লিকার বোতন কিনেছেন। যার একেকটির দাম ৭৫০ ইউএস ডলার। মানে ভারতীয় মুদ্রায় ৭২ হাজার ১৫৪ টাকা ১০ পয়সা
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