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হাল্যান্ডের হাতে ওটা কী? আমেরিকা থেকে এ কী নিয়ে এলেন! 'জন্তু-বোতলে' অস্থির নেটপাড়া

বিশ্বকাপে ৮ গোল করে ও দেশকে ঐতিহাসিক কোয়ার্টার ফাইনালে তুলে লামইলাইটে ছিলেন আর্লিং হাল্যান্ড। আর এবার বিমানবন্দরে ভাইরাল হয়ে গেলেন কাঁধের ব্য়াগ আর হাতের জন্তু-বোতলে...

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 14, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 04:27 PM IST
হাল্যান্ডের হাতে ওটা কী? আমেরিকা থেকে এ কী নিয়ে এলেন! 'জন্তু-বোতলে' অস্থির নেটপাড়া
Image Credit: ভাইরাল জন্তু-বোতলSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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