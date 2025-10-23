English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Fan Shouts Pakistan Zindabad At Shubman Gill: 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বলেই গিলের হাতে শত্রুদেশের... অ্যাডিলেডের রাস্তায় এ কী কাণ্ড!

Fan Shouts Pakistan Zindabad At Shubman Gill: একা শুভমন গিলকে পেয়েই ঝাঁপিয়ে পড়লেন পাক সমর্থক, নিলেন এশিয়া কাপের অপমানের বদলা! অ্যাডিলেডের রাস্তায় শত্রুদেশের ভক্তের কাণ্ড রীতিমতো ভাইরাল।

শুভপম সাহা | Updated By: Oct 23, 2025, 04:43 PM IST
Fan Shouts Pakistan Zindabad At Shubman Gill: 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বলেই গিলের হাতে শত্রুদেশের... অ্যাডিলেডের রাস্তায় এ কী কাণ্ড!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অস্ট্রেলিয়ায় তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ খেলতে এসেছে ভারত। প্রথম ম্যাচেই ( IND vs AUS, 1st ODI) যদিও মুখ থুবড়ে পড়েছিল নীল জার্সিধারীরা। গত রবিবার বৃষ্টিবিঘ্নিত পারথের ওপটাস স্টেডিয়ামে শন মার্শের অস্ট্রেলিয়া ৭ উইকেটে ভারতকে হারিয়ে সিরিজে ১-০ এগিয়ে রয়েছে! ওডিআই অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক একেবারেই সুখকর হয়নি শুভমন গিলেরও (Shubman Gill)! 

Add Zee News as a Preferred Source

ভিডিয়ো ভাইরাল

পারথ ছেড়ে দ্বিতীয় ওডিআই খেলতে, অ্যাডিলেডে পা রেখেও শুভমনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল। ২০০০ কিলোমিটারেরও বেশি দূরত্ব অতিক্রম করে শুভমন শান্তি পেলেন না। ভারতের নয়ানিযুক্ত অধিনায়ক অ্যাডিলেডের রাস্তায় হাঁটতে বেরিয়ে ছিলেন। আচমকাই এক সমর্থক এসে শুভমনের সঙ্গে করমর্দন করেন, এরপরেই 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বলে হাত মুষ্ঠিবদ্ধ করে জয়ের ইঙ্গিত করেন। শুভমন খানিক হকচকিয়ে যান ঠিকই, তবে পরে ঠান্ডা মাথায় শত্রুদেশের ভক্তের হাত ছাড়িয়ে হেঁটে বেরিয়ে যান। আর এই ভিডিয়ো রাতারাতি ভাইরাল হয়ে যায় নেটপাড়ায়।  

আরও পড়ুন: বিয়ের পিঁড়িতে 'ন্যাশনাল ক্রাশ' স্মৃতি মন্ধানা, বলিউডের হেভিওয়েটের জন্যই ভাঙলেন বাকিদের হৃদয়...

করমর্দন বিতর্ক

সম্প্রতি এশিয়া কাপে পরপর তিন রবিরার ভারত-পাকিস্তান খেলেছিল। গ্রুপ পর্যায় থেকে সুপার ফোর হয়ে ফাইনাল। প্রতিবারই পাকিস্তানের কান মুলে ক্রিকেট শিখিয়েছিল ভারত। আটারি-ওয়াগার ক্রিকেটীয় লড়াই 'মাদার অফ অল ব্যাটল'-এর তকমা পেয়েছে অনেক আগেই। টসের সময়ে বা খেলার পরে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারত প্রথামাফিক করমর্দন না করায় বিস্তর বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব জানিয়ে ছিলেন, 'পাকিস্তানের সঙ্গে করমর্দন না করার সিদ্ধান্ত আমাদের দলীয় বিষয়। আমরা এখানে কেবল খেলতেই এসেছিলাম। আমরা মাঠে তাদের উত্তর দিয়েছি। দেখুন কিছু জিনিস স্পোর্টসম্যানশিপের বাইরে থাকে। আমরা এই জয় আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে উৎসর্গ করছি যাঁরা 'অপারেশন সিদুঁর'-এ অংশ নিয়েছিল। পহেলগাঁও সন্ত্রাসবাসী হামলার শিকার হয়েছে যে পরিবারগুলি, আমরা তাদের পাশে দাঁড়িয়েছি।'

আরও পড়ুন: 'রাখতে পারলাম না'! সদ্যোজাতের মুঠোয় বাবার আঙুল! মেয়েকে হারিয়ে শোকস্তব্ধ স্টার অলরাউন্ডার

দুধের স্বাদ ঘোলে

সম্ভবত এশিয়া কাপে পাকিস্তানের হয়ে ভারতের বদলা নিয়েছেন ওই সমর্থক। তিনি হয়তো শুভমনের সঙ্গে করমর্দন করে এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, এশিয়া কাপে ভারত অধিনায়ক যে কাজ করেননি, ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজে শুভমনকে দিয়ে তিনি সেই কাজই করিয়ে নিলেন। কথায় বলে অবোধের গোবধে আনন্দ। ওই সমর্থকেরও দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিয়ে তেমনই তৃপ্তি হয়েছিল মনে হয়!

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
pakistan zindabad fan shouts slogan at shubman gillshubman gill pakistan zindabadshubman gill reaction on pakistan zindabad chantsshubman gill pakistan fan
পরবর্তী
খবর

Virat Kohli Retirement: প্রিয় রঙ্গমঞ্চকে বিদায়! অঙ্গভঙ্গিতেই সন্ন্যাসের 'বিরাট' ইঙ্গিত, গ্যালারির দিকে...
.

পরবর্তী খবর

High Court on wife's matrimonial home's right: ডিভোর্স হোক বা ছেলে ত্যাজ্যপুত্র, স...