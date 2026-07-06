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ট্রাম্পের ফোনেই বালোগানের নিষেধাজ্ঞা তুলল FIFA! বেলজিয়াম ম্যাচের আগে বিতর্কের 'লাল' সুনামি

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফোনেপ পরই বালোগানের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে ফিফা! এই দাবিতেই তুমুল বিতর্ক ফুটবল দুনিয়ায়। বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগেই ঝড়...

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 06, 2026, 09:10 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 09:18 PM IST
ট্রাম্পের ফোনেই বালোগানের নিষেধাজ্ঞা তুলল FIFA! বেলজিয়াম ম্যাচের আগে বিতর্কের 'লাল' সুনামি
Image Credit: বালোগানের সাসপেনশন উঠে গেল!Source: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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