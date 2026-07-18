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'ফুটবল নিয়ে ভারতের আবেগ বিশাল, অসীম সম্ভাবনা রয়েছে এখানে', উচ্ছ্বসিত ফিফা প্রেসিডেন্ট

FIFA World Cup 2026: বিশ্বকাপ ২০২৬-এ ভারতীয় বংশোদ্ভূত একাধিক ফুটবলার নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, কাতার এবং ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোর হয়ে খেলেছেন বলেও জানান ইনফান্তিনো

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 18, 2026, 09:21 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 09:26 PM IST
'ফুটবল নিয়ে ভারতের আবেগ বিশাল, অসীম সম্ভাবনা রয়েছে এখানে', উচ্ছ্বসিত ফিফা প্রেসিডেন্ট
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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