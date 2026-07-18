'ফুটবল নিয়ে ভারতের আবেগ বিশাল, অসীম সম্ভাবনা রয়েছে এখানে', উচ্ছ্বসিত ফিফা প্রেসিডেন্ট

কলকাতা: স্পেন ও আর্জেন্টিনার মধ্যে ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬-এর ফাইনালের আগে ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের উদ্দেশে বিশেষ বার্তা দিলেন ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। জি টিভির মাধ্যমে সম্প্রচারিত এই বার্তায় তিনি ভারতের ফুটবলপ্রেম,দর্শকদের উন্মাদনা এবং জি টিভির সঙ্গে ফিফার দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারিত্বের প্রশংসা করেন।
ইনফান্তিনো বলেন, ভারতে ফুটবলের প্রসারে জি টিভি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ফিফা ও জি টিভির অংশীদারিত্বের আওতায় বিশ্বকাপ ছাড়াও ফিফা উইমেন্স ওয়ার্ল্ড কাপ ২০২৭, বিভিন্ন যুব বিশ্বকাপ, ফুটসাল টুর্নামেন্ট এবং ফিফা ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ-সহ মোট ৩৯টি প্রতিযোগিতা সম্প্রচার করা হবে। এর ফলে ফুটবল শুধুমাত্র চার বছর অন্তর বিশ্বকাপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং সারা বছরই ভারতীয় দর্শকদের কাছে পৌঁছে যাবে।
ভারতের প্রসঙ্গে ফিফা প্রেসিডেন্ট বলেন, "ভারত একটি আবেগপ্রবণ ফুটবলের দেশ এবং এই দেশের সম্ভাবনা অসীম।" ২০১৭ সালের ফিফা অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ, ২০২২ সালের ফিফা অনূর্ধ্ব-১৭ মহিলা বিশ্বকাপ এবং ২০২০ সালে ভারতে তাঁর সফরের স্মৃতিচারণও করেন তিনি। পাশাপাশি ভারতের সর্বাধিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা ও সর্বোচ্চ গোলদাতা প্রাক্তন অধিনায়ক সুনীল ছেত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের কথাও উল্লেখ করেন।
বিশ্বকাপ ২০২৬-এ ভারতীয় বংশোদ্ভূত একাধিক ফুটবলার নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, কাতার এবং ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোর হয়ে খেলেছেন বলেও জানান ইনফান্তিনো। এছাড়া ১৬টি আয়োজক শহরে অনুষ্ঠিত ম্যাচগুলিতে উপস্থিত ৬৫ লক্ষেরও বেশি দর্শকের মধ্যে হাজার হাজার ভারতীয় সমর্থক ছিলেন। তাঁদের অনেকেই আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, পর্তুগাল বা ইংল্যান্ডকে সমর্থন করেছেন।
তিনি আরও বলেন, জি টিভি সিনেমা হল, পাব, রেস্তোরাঁ, বিমানবন্দর এবং হোটেলে অনুমোদিত পাবলিক স্ক্রিনিংয়ের ব্যবস্থা করে ফুটবলকে আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। এতে গোটা দেশে একসঙ্গে বসে বিশ্বকাপ উপভোগ করার এক অনন্য পরিবেশ তৈরি হয়েছে।
বার্তার শেষে ইনফান্তিনো বলেন, "ভারতে ফুটবলের প্রসারে আপনাদের অবদানের জন্য ধন্যবাদ। আশা করি, খুব শীঘ্রই ফিফা বিশ্বকাপের মঞ্চে ভারতকেও স্বাগত জানাতে পারব।"
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