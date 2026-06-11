/FIFA World Cup 2026: আমেরিকায় পাতা মৃত্যুফাঁদ! বুলেটপ্রুফ ভেস্ট পরে খেলবেন মেসি-রোনাল্ডোরা? তোলপাড় বিশ্বকাপ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সময় প্রায় হয়েই এল। দেখতে গেলে হাতে আর কয়েক ঘণ্টা। তারপরেই শুরু ফুটবল বিশ্বকাপের ২৩তম আসর (FIFA World Cup 2026)। আমেরিকার-মেক্সিকো-কানাডা তিন দেশ একসঙ্গে কাপযুদ্ধের আয়োজন করছে। তবে যত কাণ্ড শুধুই আমেরিকায়! বিশ্বকাপ বোধনের আগেই পরের পর বিতর্কে বিদ্ধ ট্রাম্পের দেশ। আর এবার চাঞ্চল্যকর আপডেট চলে এল। আমেরিকার এক টেলিভিশন চ্যানেলের চমকে দেওয়া রিপোর্ট সামনে এসেছে। ট্রাম্পের দেশে বিশ্বকাপ খেলার সময়ে, ফুটবলারদের জার্সির তলায় বুলেটপ্রুফ ভেস্ট পরার বিষয়টি বিবেচনা করতে বলেছে ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা ফিফা। ফুটবলারদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রোটোকলের আপডেট হিসেবেই যা দেখা হচ্ছে।
জানা গিয়েছে একাধিক দেশ নাকি ইতিমধ্যেই অনুশীলনের সময় লাইট ওয়েট ব্যালিস্টিক ভেস্ট পরীক্ষামূলক ভাবে পরছে। ফিফার এই পরামর্শ ফুটবল বিশ্বে নয়া বিতর্কের জন্ম দিয়েছে! আমেরিকায় বিশ্বকাপের মতো ইভেন্টে খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। মেসিদের আর্জেন্টিনার পাসপোর্টের যাবতীয় তথ্য ফাঁসের ঘটনায় মুখ পুড়েছে ট্রাম্প প্রশাসনের। এছাড়াও ফুটবলারদের কখনও জঙ্গি সন্দেহে আটকানো হচ্ছে আবার কখনও পুলিস কুকুর দিকে পরীক্ষা করা হচ্ছে! রয়েছে ইরাকের তারকা ফুটবলার আইমেন হোসেনকে শিকাগোর বিমানবন্দরে আটকে রেখে জঙ্গি সন্দেহে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেরা করার ঘটনা। তেমনই আবার সেনেগাল এবং উজবেকিস্তানের ফুটবলারদের কুকুর দিয়ে পরীক্ষা করানোর মতো ঘটনাও ঘটেছে।
নজরাদারিতে হাজার-হাজার এআই ক্যামেরা, সীমাবদ্ধ আকাশপথ নিয়ন্ত্রণে হান্টার ড্রোন এবং ব্যাগ পরীক্ষার জন্য রোবট কুকুর, বড় বড় শহর এবং স্টেডিয়ামগুলিতে ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিসেসের দিয়ে তল্লাশি! এর কিছুই বাদ রাখেনি আমেরিকা। তাহলে এত তল্লাশি এত নিরপত্তা কি শুধু ওপর-ওপর! ভিতর একেবারেই ফাঁপা। নাহলে ফুটবলারদের বুলেটপ্রুফ ভেস্ট পরতে বলা হয়? বিশ্বকাপে বিভিন্ন ভূ-রাজনৈতিক সংঘাত এবং রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে নিরাপত্তা ও সন্ত্রাসী হামলার ঝুঁকি রয়েছে বলে গোয়েন্দা সংস্থাগুলি সতর্ক করেছে। তবে টুর্নামেন্টকে নির্বিঘ্ন রাখতে সর্বোচ্চ স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থাই নাকি গ্রহণ করা হয়েছে!ট্রাম্পের দেশের অভিবাসন নীতি, থেকে ভিসা নীতি এবং সুরক্ষা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠছে...
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