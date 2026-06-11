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FIFA World Cup 2026: আমেরিকায় পাতা মৃত্যুফাঁদ! বুলেটপ্রুফ ভেস্ট পরে খেলবেন মেসি-রোনাল্ডোরা? তোলপাড় বিশ্বকাপ

FIFA World Cup 2026: আমেরিকায় কি পাতা হয়েছে মৃত্যুফাঁদ? ফুটবলারদের কেন  বুলেটপ্রুফ ভেস্ট পরতে বলছে ফিফা! চলে এল চাঞ্চল্যকর আপডেট

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 11, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 02:28 PM IST
FIFA World Cup 2026: আমেরিকায় পাতা মৃত্যুফাঁদ! বুলেটপ্রুফ ভেস্ট পরে খেলবেন মেসি-রোনাল্ডোরা? তোলপাড় বিশ্বকাপ

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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