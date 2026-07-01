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শেষ ষোলোয় ওঠার মারকাটারি লড়াই, ধুন্ধুমার অ্যাকশনে হ্যারি কেন ও ডি ব্রুইনরা, ব্যাক-টু-ব্যাক ফাটাফাটি সব ম্যাচ

শেষ ষোলোয় ওঠার মারকাটারি লড়াই। ধুন্ধুমার অ্যাকশনে ইংল্যান্ড বনাম ডিআর কঙ্গো,  বেলজিয়াম বনাম সেনেগাল, আমেরিকা বনাম বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা। রইল ম্যাচের প্রিভিউ। সময়টাও জেনে নিন...

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 01, 2026, 08:40 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 08:40 PM IST
শেষ ষোলোয় ওঠার মারকাটারি লড়াই, ধুন্ধুমার অ্যাকশনে হ্যারি কেন ও ডি ব্রুইনরা, ব্যাক-টু-ব্যাক ফাটাফাটি সব ম্যাচ
Source: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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