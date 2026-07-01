/শেষ ষোলোয় ওঠার মারকাটারি লড়াই, ধুন্ধুমার অ্যাকশনে হ্যারি কেন ও ডি ব্রুইনরা, ব্যাক-টু-ব্যাক ফাটাফাটি সব ম্যাচ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১ জুলাই রাত থেকে ২ জুলাই সকাল পর্যন্ত রয়েছে নকআউটের তিন হেভিওয়েট ডুয়েল। লড়াইয়ে ইংল্যান্ড বনাম ডিআর কঙ্গো, বেলজিয়াম বনাম সেনেগাল, আমেরিকা বনাম বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা। নকআউটের বিধিমালায় কিন্তু কোনও লাইফলাইন নেই। বিজয়ী দল যাবে পরের রাউন্ডে। আর পরাজিত দলের এবারের মতো বিশ্বকাপ থেকে বিদায়।
ইংল্যান্ড বনাম ডিআর কঙ্গো
আটলান্টার মার্সিডিজ-বেঞ্জ স্টেডিয়ামে 'রাউন্ড অফ ৩২'-র এক ঐতিহাসিক নকআউট ম্যাচে ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হচ্ছে ডিআর কঙ্গো। দুই দেশের মধ্যে এটিই প্রথম আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচ হতে চলেছে। টমাস টুখেলের ইংল্যান্ড অপরাজিত থেকেই 'এল’ গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হয়েই এসেছে নকআউটে। অন্যদিকে সেবাস্টিয়ান দেসাবরের ডিআর কঙ্গো 'কে' গ্রুপে তৃতীয় স্থান অর্জনকারী দলগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ র্যাঙ্কিংধারী হিসেবে পরবর্তী ধাপে উন্নীত হয়েছে। পায়ের পেশিতে সামান্য চোটের সমস্যার কারণে পানামার বিরুদ্ধে খেলতে পারেননি ইংরেজ মিডফিল্ডার ডেক্লান রাইস। কঙ্গোর বিরুদ্ধে তাঁকে দলে পাওয়ার আশাবাদী টুখেল। মিডফিল্ডে এলিয়ট অ্যান্ডারসনের সঙ্গী হিসেবে রাইসের ফেরার সম্ভাবনা প্রবল এবং এক্ষেত্রে মরগ্যান রজার্সকে জায়গা ছেড়ে দিতে হতে পারে। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের কারণে রিস জেমসকে পাচ্ছে না ইংল্যান্ড। অন্যদিকে গোড়ালিতে চোট পাওয়ায় জ্যারেল কোয়ানসার খেলা নিয়েও অনিশ্চয়তা রয়েছে। এছাড়া অ্যান্থনি গর্ডনের পরিবর্তে মার্কাস র্যাশফোর্ডের জায়গা ধরে রাখার সম্ভাবনা রয়েছে। টুখেলের অধীনে ইংল্যান্ড তাদের সর্বশেষ ১১টি প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে অপরাজিত রয়েছে। ১০টি জয় এবং ঘানার বিপক্ষে একটি ড্র রয়েছে শুধু। এটাই তাদের বাড়তি অক্সিজেন দেবে।
বেলজিয়াম বনাম সেনেগাল
বেলজিয়াম বনাম সেনেগাল টুর্নামেন্টের শুরুটা ধীরগতিতেই করেছিল। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে উভয় দলই যথাক্রমে ৫-০ ও ৫-১ ব্যবধানের বড় জয় নিয়ে এই ম্যাচে মাঠে নামছে। ওয়াশিংটনের সিয়াটলের লুমেন ফিল্ডে রাউন্ড অফ ৩২-এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নকআউট ম্যাচে বেলজিয়াম-সেনেগাল একে অপরের মুখোমুখি হবে। রুডি গার্সিয়ার বেলজিয়াম অপরাজিত থেকেই 'জি' গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হয়েই এসেছে নকআউটে। যদিও শুরুর দিকে মিশরের সঙ্গে ১-১ ও ইরানের সঙ্গে ০-০ ড্রয়ের ফলে তাদের কিছুটা বেগ পেতে হয়েছিল। তবে নিউ জিল্যান্ডকে ৫-১ ব্যবধানে চূর্ণ করেই কেভিন ডি ব্রুইনরা নিজেদের সেরা ছন্দে ফেরে। সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে 'রেড ডেভিলস' ১৬ ম্যাচ অপরাজিত থাকার দুর্দান্ত রেকর্ড নিয়েই খেলতে নামছে। সাদিও মানের সেনেগালের শুরুটা ছিল বেশ কঠিন। তারা ফ্রান্সের কাছে ৩-১ এবং নরওয়ের কাছে ৩-২ ব্যবধানে পরাজিত হয়েছিল। তবে ১০ জনের দলে পরিণত হওয়া ইরাককে ৫-০ ব্যবধানে পিষে তারা শেষ দল হিসেবে সেরা তৃতীয় স্থান অর্জনকারী দল হিসেবে নাটকীয় ভাবে নকআউটে ফিরেছে। দেখা যাক এবার কী করে!
আমেরিকা বনাম বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা
ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা ক্লারার বে এরিয়া স্টেডিয়ামে আমেরিকার মুখোমুখি হচ্ছে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা। 'ডি' গ্রুপটপার হয়েই নকআউটে এসেছে আয়োজক আমেরিকা। প্যারাগুয়ে (৪-১) ও অস্ট্রেলিয়ার (২-০) বিরুদ্ধে দাপুটে জয়ে তারা টুর্নামেন্ট শুরু করেছিল। তবে তুর্কিয়ের কাছে ৩-২ ব্যবধানে হারের ম্যাচে তারা দলের মূল ফুটবলারদের বিশ্রাম দিয়েছিল। গ্রুপ 'বি'-র সেরা তৃতীয় স্থান অধিকারী দলগুলির একটি হয়েই তারা প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে উন্নীত হয়েছে। কানাডার সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করে, সুইত্জারল্যান্ডের কাছে ৪-১ ব্যবধানে হেরেছিল এবং কাতারের বিরুদ্ধে ৩-১ গোলের জয় নিয়ে পরবর্তী পর্ব নিশ্চিত করেছে।
ইংল্যান্ড বনাম ডিআর কঙ্গো খেলা শুরু ভারতীয় সময়ে রাত ৯.৩০ থেকে
বেলজিয়াম বনাম সেনেগালের খেলা শুরু ভারতীয় সময়ে রাত ১.৩০ থেকে
আমেরিকা বনাম বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার খেলা শুরু ভারতীয় সময়ে ২ জুলাই ভোর ৫.৩০ থেকে
টেলিভিশনে প্রতিটি ম্যাচ লাইভ সম্প্রচার করবে United8 Sports, পাশাপাশি একই সঙ্গে অনলাইনে স্ট্রিম করবে Zee5 app ও ওয়েবসাইট