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ভক্তদের জন্য খারাপ খবর! জর্ডন ম্যাচে মেসিকে বেঞ্চে রাখার বড় সিদ্ধান্ত আর্জেন্টিনা কোচ স্কালোনির

জর্ডনের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে প্রথম একাদশে থাকছেন না লিওনেল মেসি। সাংবাদিক সম্মেলনে কোচ লিওনেল স্কালোনি জানিয়ে দিলেন, শনিবার ডালাস স্টেডিয়ামে লিও শুরু করবেন রিজার্ভ বেঞ্চ থেকে। ইতিমধ্যেই নকআউট ও গ্রুপ সেরা হওয়া নিশ্চিত করে ফেলায় ৩৯ বছর বয়সী মহাতারকাকে বাড়তি বিশ্রাম দিতে চায় টিম ম্যানেজমেন্ট। তবে ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে নামতে পারেন 'এলএম১০'। 

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jun 27, 2026, 09:32 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 10:24 PM IST
ভক্তদের জন্য খারাপ খবর! জর্ডন ম্যাচে মেসিকে বেঞ্চে রাখার বড় সিদ্ধান্ত আর্জেন্টিনা কোচ স্কালোনির
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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ভক্তদের জন্য খারাপ খবর! জর্ডন ম্যাচে মেসিকে বেঞ্চে রাখার বড় সিদ্ধান্ত কোচের
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