/ভক্তদের জন্য খারাপ খবর! জর্ডন ম্যাচে মেসিকে বেঞ্চে রাখার বড় সিদ্ধান্ত আর্জেন্টিনা কোচ স্কালোনির

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লিওনেল মেসির ভক্তদের জন্য বড় ধাক্কা। ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে জর্ডনের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে প্রথম একাদশে থাকছেন না এলএমটেন। শুক্রবার এক হেভিওয়েট সাংবাদিক সম্মেলনে আর্জেন্টিনার প্রধান কোচ লিওনেল স্কালোনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, শনিবার ডালাস স্টেডিয়ামে জর্ডনের বিরুদ্ধে মহাতারকা মেসিকে বেঞ্চে রেখেই দল নামাবে ‘আলবিসেলেস্তে’রা।
চলতি টুর্নামেন্টে ইতিমধ্যেই প্রথম দুই ম্যাচে আলজেরিয়া এবং অস্ট্রিয়াকে হারিয়ে ‘গ্রুপ জে’ (Group J) থেকে নকআউট পর্ব ও গ্রুপ শীর্ষ নিশ্চিত করে ফেলেছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। শনিবারের ম্যাচের ফলাফলের ওপর গ্রুপ টেবিলের কোনো সমীকরণ নির্ভর করছে না। আর সেই কারণেই নকআউটের মরণ-বাঁচন ম্যাচের আগে দলের মহাতারকাকে বাড়তি বিশ্রাম দেওয়ার এই বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কোচ।
অকপট স্কালোনি: “মেসি বেঞ্চেই বসবে”
সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কোনো লুকোছাপা না করেই স্কালোনি বলেন, “লিও কালকের ম্যাচে বেঞ্চ থেকে শুরু করবে। আমি প্রশ্নটা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি না। আপনারা একটি সৎ উত্তর পাওয়ার যোগ্য, তাই সরাসরিই বলছি। তবে পুরো ফর্মেশন বা প্রথম একাদশ কী হবে, তা আমি এখনই ভাঙছি না। লিও ম্যাচের পরের দিকে মাঠে নামবে।”
গত বুধবারই ৩৯ বছরে পা দিয়েছেন লিওনেল মেসি। বয়সকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলতি বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার হয়ে একাই ৫টি গোল করে ফেলেছেন তিনি। গত মে মাসে ইন্টার মায়ামির হয়ে খেলার সময় হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছিলেন এলএম১০, তবে বিশ্বকাপে তাঁর খেলায় সেই চোটের কোনো প্রভাব বা ক্লান্তি দেখা যায়নি। তা সত্ত্বেও নকআউট পর্বের মহালড়াইয়ের আগে দলের সবচেয়ে বড় অস্ত্রকে কোনোভাবেই ঝুঁকিতে ফেলতে চান না আর্জেন্টাইন রণকৌশলী।
রিজার্ভ বেঞ্চকে পরখ করার সেরা সুযোগ
মেসিকে বসানোর পাশাপাশি জর্ডন ম্যাচে দলের অন্য ফুটবলারদের সুযোগ দিতে চান স্কালোনি। তিনি জানান, “যারা কাল মাঠে নামবে, তারা প্রত্যেকেই এই সুযোগ পাওয়ার যোগ্য। তারা দলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অনুশীলনে যারা কঠোর পরিশ্রম করছে কিন্তু প্রথম একাদশে সুযোগ পাচ্ছে না, তাদের পারফর্ম করার এটাই সেরা মঞ্চ। কোচ হিসেবে আমার স্বপ্ন হলো, দলে যে ফুটবলারই থাকুক না কেন, পারফরম্যান্স যেন একই রকম থাকে।”
জর্ডানের বিরুদ্ধে এই ম্যাচটি আর্জেন্টিনার কাছে স্রেফ নিয়মরক্ষার হলেও, স্কালোনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে গায়ে দেশের জার্সি থাকলে কোনো ম্যাচই গুরুত্বহীন হয় না। ম্যাচ জিততেই মাঠে নামবে তাঁর দল। অন্যদিকে, অস্ট্রিয়া ও আলজেরিয়ার কাছে হেরে ইতিমধ্যেই বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিশ্চিত হয়ে গেছে জর্ডনের। নিয়মরক্ষার এই ম্যাচে মেসি ম্যাজিক শুরু থেকে দেখতে না পাওয়ার আফসোস থাকলেও, প্রিয় তারকাকে নকআউটের আগে তরতাজা দেখতে পাওয়াই এখন সান্ত্বনা আর্জেন্টিনা ভক্তদের।
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