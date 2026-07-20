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গোল্ডেন বল-বুট-গ্লাভস! ২০২৬ বিশ্বকাপের সেরা পুরস্কারের মঞ্চে কে কাকে টেক্কা দিলেন?

টানটান উত্তেজনা, ভরপুর রোমাঞ্চ নিয়ে শেষ ফিফা। আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে বিশ্বসেরা স্পেন। শিরোপা জয়ের পাশাপাশি পুরস্কারের মঞ্চেও পুরোপুরি আধিপত্য দেখিয়েছে স্প্যানিশরা। কারা কোন পুরস্কার পেলেন?

Written BySoumita Khan
Published: Jul 20, 2026, 08:18 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:18 AM IST
গোল্ডেন বল-বুট-গ্লাভস! ২০২৬ বিশ্বকাপের সেরা পুরস্কারের মঞ্চে কে কাকে টেক্কা দিলেন?
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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