/গোল্ডেন বল-বুট-গ্লাভস! ২০২৬ বিশ্বকাপের সেরা পুরস্কারের মঞ্চে কে কাকে টেক্কা দিলেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের শিরোপা ঘরে তুলেছে স্পেন। যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি স্টেডিয়ামে এই ফাইনাল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়। রোমাঞ্চকর, টানটান উত্তেজনা এই ম্যাচে স্পেন ১-০ গোলে আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে বিশ্বজয় করে। উত্তর আমেরিকা জুড়ে চলা ফুটবল মহাযজ্ঞের ফাইনাল ম্যাচটি ছিল বেশ জমজমাট। নির্ধারিত ৯০ মিনিটে কোনো দলই গোল করতে পারেনি। এরপর খেলা গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। অতিরিক্ত সময়ে স্পেনের হয়ে জয়সূচক একমাত্র গোলটি করেন ফেরান তোরেস। গোলপোস্টের খুব কাছ থেকে তিনি এই গোলটি করেন। এই ঐতিহাসিক গোলের মাধ্যমেই দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করল স্পেন।
এর আগে অতিরিক্ত সময়ের ঠিক আগে আর্জেন্টিনার এনজো ফার্নান্দেজ রেড কার্ড পান। ফলে আর্জেন্টিনা ১০ জনের দলে পরিণত হয়। এই জয়ের মাধ্যমে স্পেন তাদের ইতিহাসের দ্বিতীয় বিশ্বকাপ শিরোপা ঘরে তুলল। পুরো টুর্নামেন্টে আটটি ম্যাচ খেলে স্প্যানিশ ডিফেন্স মাত্র একটি গোল হজম করেছে। এটি বিশ্বকাপের ইতিহাসে একটি নতুন রেকর্ড।
শিরোপা জয়ের পাশাপাশি পুরস্কারের মঞ্চেও পুরোপুরি আধিপত্য দেখিয়েছে স্প্যানিশরা। তারা মোট চারটি প্রধান পুরস্কারের মধ্যে তিনটিই জিতে নিয়েছে। টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার 'গোল্ডেন বল' জিতেছেন স্পেনের অধিনায়ক রদ্রি। এই তালিকায় আর্জেন্টিনার লিওনেল মেসি পেয়েছেন 'সিলভার বল'। আর ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাপে পেয়েছেন 'ব্রোঞ্জ বল'।
এছাড়া স্পেনের পাউ কুবারসি টুর্নামেন্টের 'সেরা তরুণ খেলোয়াড়' নির্বাচিত হয়েছেন। আর স্পেনের উনাই সিমন সেরা গোলরক্ষক হিসেবে জিতেছেন 'গোল্ডেন গ্লাভস' পুরস্কার।
অন্যদিকে, ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সে দারুণ উজ্জ্বল ছিলেন ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাপে। পুরো টুর্নামেন্টে তিনি ১০টি গোল করেছেন। পাশাপাশি সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন আরও ৪টি গোল। এই অসাধারণ পারফরম্যান্সের কারণে তিনি সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার 'গোল্ডেন বুট' জিতে নিয়েছেন। ফ্রান্স সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছিল। তবে দলটির অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপে ৮ ম্যাচে ১০টি গোল করেছেন। এমবাপে ইতিহাসের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে টানা দুটি বিশ্বকাপে গোল্ডেন বুট জেতার কীর্তি গড়লেন। এছাড়া বিশ্বকাপে সব মিলিয়ে ২২টি গোল করে তিনি এখন সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতার মালিক।
পাশাপাশি, পুরো টুর্নামেন্টে চমৎকার শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য নেদারল্যান্ডস দলকে 'ফিফা ফেয়ার প্লে' ট্রফি দেওয়া হয়েছে।
উল্লেখ্য, এবারের বিশ্বকাপে মোট ৪৮টি দেশ অংশ নিয়েছিল। টুর্নামেন্টে সব মিলিয়ে ১,২৪৮ জন ফুটবলার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এবারের আসরে যেমন একাধিক নতুন তারকার উত্থান ঘটেছে, তেমনই গোলরক্ষকরাও দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন। অনেক নেপথ্য নায়কও আড়ালে থেকে দলকে টেনেছেন। সব মিলিয়ে উত্তর আমেরিকার এই ফুটবল মহোৎসবের এক অবিশ্বাস্য ও চমৎকার সমাপ্তি ঘটল।
২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের পুরস্কার বিজয়ীদের তালিকা:
গোল্ডেন বল (সেরা খেলোয়াড়): রদ্রি (স্পেন)
সিলভার বল: লিওনেল মেসি (আর্জেন্টিনা)
ব্রোঞ্জ বল: কিলিয়ান এমবাপে (ফ্রান্স)
গোল্ডেন বুট (সর্বোচ্চ গোলদাতা): কিলিয়ান এমবাপে (ফ্রান্স, ১০টি গোল)
সিলভার বুট: লিওনেল মেসি (আর্জেন্টিনা)
ব্রোঞ্জ বুট: জুড বেলিংহাম (ইংল্যান্ড)
গোল্ডেন গ্লাভস (সেরা গোলরক্ষক): উনাই সিমন (স্পেন)
সেরা তরুণ খেলোয়াড়: পাউ কুবারসি (স্পেন)
ফিফা ফেয়ার প্লে ট্রফি: নেদারল্যান্ডস
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