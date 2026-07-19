/ফাইনালে ফাটাফাটি সমাপ্তী অনুষ্ঠান; শাকিরা থেকে ম্যাডোনা, টম ক্রুজ থেকে আইশোস্পিড! কখন কোথায় কীভাবে দেখবেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। উত্তেজনায় ফুটছে নিউজার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়াম। ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ফুটবল বিশ্বকাপের যবনিকা পতন আর কয়েক ঘণ্টায়। ১১ জুন ৪৮ দেশকে নিয়ে শুরু হওয়া বিশ্বকাপ একেবারে অন্তিম লগ্নে। মেক্সিকো সিটি, টরন্টো এবং লস অ্যাঞ্জেলসে পৃথক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শুরু হয়েছিল 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ'। ৩৯ দিনের মেগাইভেন্টের ক্লোজিং সেরেমনিতেও একেবারে চাঁদের হাট। শাকিরা থেকে ম্যাডোনা হয়ে বিটিএস টম ক্রুজ কে না নেই! আর্জেন্টিনা-স্পেনের খেতাবি লড়াইয়ের আগে ও বিরতির পর থাকছে দুর্দান্ত অনুষ্ঠান। লিয়োনেল মেসি-লামিন ইয়ামালদের মাঠে নামার আগেই বিনোদন দুনিয়ার হেভিওয়েটরা মঞ্চ মাতাবেন।
খেলার আগে মঞ্চ মাতাবেন যাঁরা
পোস্ট মালোন: আমেরিকান র্যাপার এবং গায়ক পোস্ট মালোন পারফর্ম করবেন।
রবি উইলিয়ামস: ব্রিটিশ পপ আইকন এবং ফিফা মিউজিক অ্যাম্বাসেডর রবি উইলিয়ামস টুর্নামেন্টের অফিসিয়াল গান 'ডিজায়ার' গাইবেন।
নিকোল শোয়ারজেনেগার: গ্র্যামি-মনোনীত পুসিক্যাট ডলসের প্রাক্তন গায়িকা নিকোল শোয়ারজেনেগার ডুয়েটে আমেরিকার জাতীয় সংগীতে পরিবেশন করবেন।
লরা পাউসিনি: ইতালীয় সুপারস্টার টুর্নামেন্টের গানের স্প্যানিশ অংশগুলি পরিবেশন করবেন।
টম ক্রুজ: ফাইনালের মঞ্চে হলিউড আইকনের থাকছে স্পেশ্যাল অ্যাপিয়ারেন্স।
আইশোস্পিড: অত্যন্ত জনপ্রিয় আমেরিকান স্ট্রিমার এবং ইন্টারনেট ব্যক্তিত্বও থাকবেন মঞ্চে।
জেনিফার হাডসন: ইজিওটিজয়ী শিল্পী খেলা শুরুর ঠিক আগে আমেরিকার জাতীয় সংগীত পরিবেশন করবেন।
হাফটাইম শোয়ে হেডলাইনে যাঁরা
বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ফাইনালের বিরতিকে থাকবে ১১ মিনিটের অনুষ্ঠান। আমেরিকার সুপার বোলের ধাঁচে জমকালো সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেছে ফিফা হতে চলেছে। কোল্ডপ্লে'র ক্রিস মার্টিন ও গ্লোবাল সিটিজেনের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত হচ্ছে এই বিশেষ অনুষ্ঠান
শাকিরা ও বার্না বয়: গেটো কিডস ডান্স ট্রুপের সঙ্গে বিশ্বকাপের অফিসিয়াল গান, 'দাই দাই' পরিবেশন করবেন পপ আইকন শাকিরা
ম্যাডোনা: পপ কিংবদন্তি ম্যাডোনা তাঁর টুর্নামেন্ট অ্যালবামের ফিচার করা 'রিড মাই লিপস'-সহ বিভিন্ন ট্র্যাক পরিবেশন করবেন
জাস্টিন বিবার: বিশ্বখ্যাত পপ সুপারস্টার জাস্টিন বিবারও মঞ্চ মাতাবেন
বিটিএস: কে-পপ মেগাগ্রুপ বিটিএসও রয়েছে লাইন আপে
কোল্ডপ্লে ও পিএসটোয়েন্টিটু কোরাস: স্ট্যাটেন আইল্যান্ডের বিখ্যাত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কয়ারকে নিয়ে এক বিশেষ যৌথ পরিবেশনায় ক্লোডপ্লে'র
গুস্তাভো ডুডামেল: প্রখ্যাত কন্ডাক্টর গুস্তাভো ডুডামেল। যিনি লস অ্যাঞ্জেলেস ফিলহারমোনিকের সঙ্গে অর্কেস্ট্রার আয়োজন করবেন
সমাপ্তী অনুষ্ঠান কখন কোথায় কীভাবে দেখবেন?
সমাপ্তী অনুষ্ঠান ১৯ জুলাই রবিবার শুরু রাত ১১টা থেকে। Zee-র নতুন Unite8 Sports নেটওয়ার্কের চ্যানেলে (Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2 এবং Unite8 Sports 2 HD) লাইভ দেখা যাবে। Zee5 ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ লাইভ স্ট্রিমিং করবে।