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ফাইনালে ফাটাফাটি সমাপ্তী অনুষ্ঠান; শাকিরা থেকে ম্যাডোনা, টম ক্রুজ থেকে আইশোস্পিড! কখন কোথায় কীভাবে দেখবেন?

মেসি-ইয়ামালদের মহারণ দেখার আগেও কিন্তু চোখ রাখতেই হবে সমাপ্তী অনুষ্ঠানে! বিশ্বকাঁপানো সব তারকারাই মাতাবেন ফাইনালের মঞ্চ। রইল পারফর্মারদের তালিকা।

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 19, 2026, 08:30 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 08:30 PM IST
ফাইনালে ফাটাফাটি সমাপ্তী অনুষ্ঠান; শাকিরা থেকে ম্যাডোনা, টম ক্রুজ থেকে আইশোস্পিড! কখন কোথায় কীভাবে দেখবেন?
Image Credit: চাঁদের হাটSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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ফাটাফাটি সমাপ্তী অনুষ্ঠান; শাকিরা-ম্যাডোনা থেকে টম ক্রুজ! কখন কোথায় কীভাবে দেখবেন?
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