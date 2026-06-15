/FIFA World Cup 2026: ৬৯ হাজার ঘণ্টায়, ৯ লাখে সারা দিন শুধু...অবদমিত কামের আগুনে পুড়ছে আমেরিকা, বিশ্বকাপে ৩১০০০ বারবিলাসিনী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফিফা বিশ্বকাপ; চার বছরে একবার! 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ' বলে কথা। আর এবার ঐতিহাসিক আসর একযোগে হচ্ছে তিন দেশে। ত্রয়ী আয়োজক দেশ- আমেরিকা-মেক্সিকো-কানাডা। দেখতে দেখতে গ্রুপ পর্বের চারদিনের খেলা হয়ে গেল! তিন দেশেই দেশ-বিদেশের লক্ষ লক্ষ ফুটবল ভক্তের ভিড়। ৩৯ দিনের উত্সবের ভরা বাজারেই হতে চলেছে ভরপুর সঙ্গম!ইউরোপের যৌনকর্মীদের নিয়ে করা একটি সার্ভেতে এমনই জানা যাচ্ছে। বলা হচ্ছে হাজার হাজার বারবিলাসিনী উত্তর আমেরিকায় যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন। ইউরোপীয় যৌনকর্মীদের প্ল্যাটফর্ম 'এরোবেলা'র পর্যবেক্ষণ- যৌনকর্মীদের মধ্যে ২ শতাংশ (প্রায় ৯ হাজার) ইতোমধ্যে যাওয়ার পরিকল্পনা করে ফেলেছেন এবং আরও ৫ শতাংশ (প্রায় ২২ হাজার) যাওয়ার কথা ভাবছেন।
কেউ আসছেন, কেউ ভাবছেন
শুধুমাত্র ব্রিটেন এবং জার্মানি থেকেই ১১০০-র বেশি যৌনকর্মী বিশ্বকাপে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন এবং আরও অনেকে এখনও যাওয়ার কথা ভাবছেন। ব্রিটেনের ৬৩৪ জন যৌনকর্মী বিশ্বকাপে যাওয়ার পরিকল্পনা করে ফেলেছেন এবং ১৫৮৫ জনের কাছে বিষয়টি বিবেচনাধীন। অন্যদিকে, জার্মানির ৫১৫ জন যৌনকর্মী বিশ্বকাপে আসছেন বলেই জানিয়েছেন এবং আরও ১২৮৯ জন এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়ায়। এরোবেলা যৌন পেশাকে ঘিরে থাকা সামাজিক কলঙ্ক বা নেতিবাচক ধারণা দূর করার সঙ্গে যৌনতা নিয়ে শিক্ষাদান এবং এবং পতিতাদের জীবনযাত্রার ও কাজের পরিবেশের উন্নয়নেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
বিশ্বকাপে যৌন শিল্পের রমরমা
ইউরোপের ৮৮০০০ ইউজার রয়েছে এরোবেলার। বিশ্বকাপের মতো বিরাট স্পোর্টস ইভেন্টগুলি বরাবরই যৌন শিল্পের জন্য অত্যন্ত লাভজনক হিসেবেই প্রমাণিত হয়েছে। কারণ এই সময় পর্যটন খাতে ব্যয়ের পাশাপাশি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নির্ধারিত যৌনসেবার চাহিদাও ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পায়। এরোবেলা জানিয়েছে যে, ব্রিটেনের কিছু বারবনিতা এখন চড়া প্রিমিয়াম রেটেই সার্ভিস দিচ্ছেন। তাঁরা ঘণ্টায় ৮০০ ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৬৯ হাজার টাকা) ও পুরো দিনের জন্য ১০ হাজার ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৯ লাখ টাকা) চার্জ করছেন।
আমেরিকায় 'নো এন্ট্রি' যৌনকর্মীদের
এরোবেলা সতর্ক করেছে যে, অনেক যৌনকর্মীরই আমেরিকায় না ঢোকারই সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ বিগত এক দশকের মধ্যে কোনও নির্দিষ্ট যৌন কর্মের সঙ্গে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেলে তাঁদের ট্রাম্পের দেশে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি হতে পারে। সার্ভের রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'যদিও যৌন পেশা আমেরিকায় সম্পূর্ণ বৈধ এবং সেখানে থাকাকালীন কাজ করার কোনও উদ্দেশ্য না থাকলেও এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হতে পারে।' কানাডিয়ান এসকর্ট লুসি হাক্সলে এরোবেলাকে জানিয়েছেন যে, এর আগে যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের চেষ্টার সময় তাঁকে আলাদা ভাবেই প্রচুর জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। দীর্ঘ সময় ধরে জেরা করা হয়। তার ফোন ও জিনিসপত্রেও তল্লাশি চলে। এরপর লুসিকে নিজের দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এখানেই শেষ নয় পাঁচ বছরের জন্য তাঁর আমেরিকার দরজাও বন্ধ হয়ে যায়।
সার্ভেতে অনেক বিষয় আছে
ইউরোপ-জুড়ে মোট সংখ্যার হিসাব দেওয়া হয়েছে তা মূলত সার্ভের তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি একটি মডেল। যা ব্রিটেন ও জার্মানি জুড়ে করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যে আয়-সহ বিভিন্ন বিষয়ের ভিত্তিতে স্কেল' করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচিত দেশ দু'টি উচ্চ-আয়ের হওয়ায় গবেষকরা মনে করেন যে, সেখানকার অনেক যৌনকর্মীই আটলান্টিক-পারের ভ্রমণের (যেমন ইউরোপ থেকে আমেরিকায় ভ্রমণ) খরচ বহন করতে সক্ষম হবেন, যা নিম্ন-আয়ের দেশের যৌনকর্মীদের ক্ষেত্রে হয়তো সম্ভব হত না। কারণ তাঁদের হাতে ভ্রমণের জন্য পর্যাপ্ত টাকা নাও থাকতে পারে। চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণের ক্ষেত্রে গবেষণায় প্রায় ১০ লাখ যৌনকর্মীর রিপোর্ট নেওয়া হয়েছে। ০.৪৫-এরই সাধ্যের মধ্যে খরচের বিষয়টি রয়েছে। গবেষকদের মতে, এই মানট আয়ের প্রকৃত পার্থক্যের হারের চেয়ে কম। আয়ের সাথে আন্তঃমহাদেশীয় ভ্রমণের সুযোগের যে তীব্র তারতম্য রয়েছে এবং বিপুল সংখ্যক যৌনকর্মী যে নিম্ন-আয়ের দেশগুলিতে বসবাস করেন, সেই বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়েই এই সংখ্যাট দেওয়া হয়েছে। এরোবেলা জানিয়েছে যে. ভ্রমণের পরিকল্পনা ব্যক্তি ও দেশভেদে ভিন্ন হতে পারে এবং তা মূলত ভ্রমণের খরচ, ভিসার শর্তাবলী ও স্থানীয় চাহিদার উপর নির্ভর করে।
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