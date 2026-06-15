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FIFA World Cup 2026: ৬৯ হাজার ঘণ্টায়, ৯ লাখে সারা দিন শুধু...অবদমিত কামের আগুনে পুড়ছে আমেরিকা, বিশ্বকাপে ৩১০০০ বারবিলাসিনী

FIFA World Cup 2026: ইউরোপীয় প্ল্যাটফর্ম এরোবেলার সমীক্ষা অনুযায়ী, বিশ্বকাপ চলাকালীন প্রায় ৩১০০০ যৌনকর্মী উত্তর আমেরিকা ভ্রমণের পরিকল্পনা করছেন। এমনই রিপোর্ট নিউটরেন্টোডটকম-এর।

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 15, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 04:39 PM IST
FIFA World Cup 2026: ৬৯ হাজার ঘণ্টায়, ৯ লাখে সারা দিন শুধু...অবদমিত কামের আগুনে পুড়ছে আমেরিকা, বিশ্বকাপে ৩১০০০ বারবিলাসিনী

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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৬৯ হাজার ঘণ্টায়, ৯ লাখে সারা দিন...কামের আগুনে জ্বলন্ত বিশ্বকাপে ৩১০০০ বারবিলাসিনী
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