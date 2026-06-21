/বিশ্বকাপে বড় ব্যবধানে জিতল নেদারল্যান্ডস-জাপান, নকআউটে জার্মানি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দশম দিনে ফুটবলবিশ্ব দেখল নেদারল্যান্ডস বনাম সুইডেন,জার্মানি বনাম আইভরি কোস্ট, টিউনিশিয়া বনাম জাপান,ইকুয়েডর বনাম কুরাসাও। রইল চার ম্যাচের রিপোর্ট এবং কিছু বিশেষ ঘটনার উল্লেখে। খেলা দেখে না থাকলে একবার চোখ বুলিয়ে নিন শুধু। একদম আপডেটেড থাকুন বিশ্বকাপের সঙ্গে।
নেদারল্যান্ডস বনাম সুইডেন
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বিশ্বকাপে সুইডেনকে গোল মালা পরাল নেদারল্যান্ডস। ৫-১ গোল জিতে তে, 'এফ' গ্রুপ থেকে নকআউট পর্বে পথে এগিয়ে রইল ডাচরা। দুটি করে গোল করলেন ব্রায়ান ব্রবি ও কোডি গাকপো। আরেকটি গোল সামারভিল। নেদারল্যান্ডস বড় ব্যবধানে জিতলেও, ম্যাচট কিন্তু মোটেই একেপেশে হল না। বরং লড়াই চলল সেয়ানে সেয়ানে। বস্তুত, আক্রমণ ও গোলে শটের বিচার এগিয়ে ছিল সুইডেনই। ফিনিশিংয়ের অভাবে হারতে হল তাঁদের।
জার্মানি বনাম আইভরি কোস্ট
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বিশ্বকাপের অন্য ম্যাচে আইভরি কোস্টের মুখোমুখি হয়েছিল জার্মানি। ম্যাচে নকআউট পর্বে চলে চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। ম্যাচে অবশ্য প্রথমে গোল করে এগিয়ে গিয়েছিল আইভরি কোস্টই। কিন্তু বদলি নেমে সব হিসাব পাল্টে দিলেন ডেনিস উন্দাভ। জোড়া গোল করে জেতালেন জার্মানিকে।
টিউনিশিয়া বনাম জাপান
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বিশ্বকাপে অপ্রতিরোধ্য জাপান। নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে ড্র করার পর টিউনিশিয়াকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে উদীয়মান সূর্যের দেশ। নিখুঁত পরিকল্পনা, পরিচ্ছন্ন ফুটবল। প্রথমার্ধে দুই গোল, দ্বিতীয়ার্ধেও ২ গোল। টিউনিশিয়া কিন্তু খারাপ খেলেনি। জাপানের চার গোলদাতা হলেন কামাডা, উইডা (২ গোল আর ইটো। এই জয়ের ফলে নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে জাপানের আর গোলপার্থক্য আর থাকল না।
ইকুয়েডর বনাম কুরাসাও
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জার্মানির কাছে সাত খাওয়া কুরাসাওয়ের কাছে আটকে গেল ইকুয়েডর। বিশ্বকাপে প্রথম পয়েন্ট পেল দেড় লাখ মানুষের এই দেশ। ম্যাচে ৭৫ শতাংশ সময় বল দখলে ছিল ইকুয়েডরের। গোল লক্ষ্য ২৭-২৮টি। কিন্তু যেকটা শট তেকাটিতে ছিল, তার সবটিই রুখে দেন কুরাসাওয়ের গোলকিপার এলয় রুম। ৯০ মিনিটের ম্যাচে ১৫টি সেভ করে রেকর্ড করলেন তিনি।
আজও চোখ থাকবে চার ম্যাচে: স্পেন বনাম সৌদি আরব: রাত ৯:৩০, বেলজিয়াম বনাম ইরান:রাত ১২:৩০, উরুগুয়ে বনাম কেপ ভার্দে: রাত ৩:৩০,নিউজিল্যান্ড বনাম মিশর: সকাল ৬:৩০
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