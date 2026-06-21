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বিশ্বকাপে বড় ব্যবধানে জিতল নেদারল্যান্ডস-জাপান, নকআউটে জার্মানি

FIFA World Cup 2026 Day 10 Recap: ১১ নম্বর দিনে পা দিল ২৩তম ফুটবল বিশ্বকাপের আসর। দেখতে গেলে ভারতীয় সময়ে ধরে শনিবার (২০ জুন) রাত থেকে রবিবার সকাল (২১ জুন) মিলিয়ে ক্যালেন্ডারের একটি দিন পার হয়ে গেল। দশম দিনে হয়েছে চার ম্যাচ।  

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 21, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 05:01 PM IST
বিশ্বকাপে বড় ব্যবধানে জিতল নেদারল্যান্ডস-জাপান, নকআউটে জার্মানি
Image Credit: নকআউট পর্বে এগিয়ে গেল নেদারল্যান্ডস

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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