লিয়োকে টপকে লামিন পেলের ক্লাবে! আবার চমক কেপ ভার্দের... 'ফারাও'দের ৯২ বছরের অপেক্ষার অবসান

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কাপযুদ্ধের এগারো নম্বর দিনে ফুটবলবিশ্ব দেখল স্পেন-সৌদি আরব, বেলজিয়াম-ইরান, উরুগুয়ে-কেপ ভার্দে ও নিউজিল্যান্ড-মিশরের খেলা। রইল এই চার ম্যাচের রিপোর্ট এবং কিছু বিশেষ ঘটনার উল্লেখে। খেলা দেখে না থাকলে একবার চোখ বুলিয়ে নিন শুধু। একদম আপডেটেড থাকুন বিশ্বকাপের সঙ্গে।
স্পেন বনাম সৌদি আরব
ইউরোপ চ্যাম্পিয়ন স্পেন প্রথম ম্যাচে কেপ ভার্দের বিরুদ্ধে ড্র করে বিশ্বকাপের অভিযান শুরু করেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচেই দারুণ কামব্যাক করল 'লা রোজা'। আটলান্টার মার্সিডিজ-বেঞ্জ স্টেডিয়ামে স্পেন ৪-০ চূর্ণ করেছে সৌদি আরবকে। খেলার ১০ মিনিটেই স্পেনকে এক গোলে এগিয়ে দেন স্পেনের 'প্রডিজি' লামিন ইয়ামাল। এরপর ২০ এবং ২৩ মিনিটে ব্যাক-টু-ব্যাক গোল করে মিকেল ওয়ারথাবাল ম্যাচে স্পেনের নাম খোদাই করে দেন। সৌদির কফিনে শেষ পেরকে পুঁতে দিয়েছিলেন সৌদিরই ডিফেন্ডার হাসান। তিনি বিরতির ঠিক পরেই আত্মঘাতী গোল করে বসেন!
এবার কথা বলতে হবে লামিনকে নিয়ে। ১৮ বছরের ফুটবলার সৌদির বিরুদ্ধে একের পর এক রেকর্ড করলেন
পেলের সঙ্গে নাম: বিশ্বকাপের ইতিহাসে লামিন সেই ফুটবলারদের তালিকায় নাম লেখালেন, যাঁরা ১৮ বছরের বন্ধনীতে কোনও বিশ্বকাপ ম্যাচে প্রথম গোল করেছেন। তবে সবচেয়ে কম বয়সে গোল করার কৃতিত্ব আজও ফুটবল সম্রাট পেলেরই (১৭ বছর ২৩৯ দিন) আছে। ব্রাজিল কিংবদন্তি ১৯৫৮ সালে ওয়েলসের বিরুদ্ধে যা অর্জন করেছিলেন।
মেসিকে টপকে গেলেন: 'গোট' মেসি ১৮ বছর ৩৫৭ দিন বয়সে বিশ্বকাপে গোল করেছিলেন। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে অষ্টম সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা হয়েছিলেন তিনি। আনুষ্ঠানিক ভাবে মেসিকে ন'নম্বর স্থানে ঠেলে দিয়েছেন ইয়ামাল। তিনি ১৮ বছর ৩৪৩ দিনে গোল করলেন।
স্পেন জাতীয় দলের ইতিহাস: স্পেনের সর্বকালের দ্বিতীয় কনিষ্ঠতম বিশ্বকাপ গোলদাতা হয়েছেন ইয়ামাল। তাঁর বার্সেলোনা সতীর্থ গাভির ঠিক পরেই থাকবেন।
বিশ্বকাপের ইতিহাসে গোল করা সর্বকনিষ্ঠ ১০ জন ফুটবলার কারা?
১) পেলে (ব্রাজিল) – ১৭ বছর, ২৩৯ দিন (১৯৫৮, বনাম ওয়েলস)
২) ম্যানুয়েল রোসাস (মেক্সিকো) – ১৮ বছর, ৯৩ দিন (১৯৩০, বনাম আর্জেন্টিনা)
৩) গাভি (স্পেন) – ১৮ বছর, ১১০ দিন (২০২২, বনাম কোস্টারিকা)
৪) মাইকেল ওয়েন (ইংল্যান্ড) – ১৮ বছর, ১৯০ দিন (১৯৯৮, বনাম রোমানিয়া)
৫) নিকোলা কোভাচ (রোমানিয়া) – ১৮ বছর, ১৯৭ দিন (১৯৩০, বনাম পেরু)
৬) দিমিত্রি সিচেভ (রাশিয়া) – ১৮ বছর, ২৩১ দিন (২০০২, বনাম বেলজিয়াম)
৭) লামিন ইয়ামাল (স্পেন) – ১৮ বছর, ৩৪৩ দিন (২০২৬, বনাম সৌদি আরব)
৮) লিয়োনেল মেসি (আর্জেন্টিনা) – ১৮ বছর, ৩৫৭ দিন (২০০৬, বনাম সার্বিয়া ও মন্টিনেগ্রো)
৯) জুলিয়ান গ্রিন (আমেরিকা) – ১৯ বছর, ২৫ দিন (২০১৪, বনাম বেলজিয়াম)
১০) ডিভক ওরিগি (বেলজিয়াম) – ১৯ বছর, ৬৫ দিন (২০১৪, বনাম রাশিয়া)
বেলজিয়াম-ইরান
আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলস স্টেডিয়াম বেলজিয়াম-ইরান গ্রুপ 'জি'র ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়েছে। রোমেলু লুকাকু-কেভিন ডি ব্রুইনের টিমকে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ রুখে দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এক পয়েন্ট কেড়ে নিয়েছে। চলতি বিশ্বকাপে ইরান বিবিধ সমস্যার সঙ্গে লড়ছে। তার প্রতিফলন ম্যাচেও থাকল। আলাদা প্রশংসা করতে হবে ইরানে দুরন্ত গোলরক্ষক আলিরেজা বেইরানভান্দের। অসাধারণ ও অবিশ্বাস্য সব সেভ করার জন্যই যিনি পরিচিত। এদিনও তেমন কিছু সেভ করলেন আলিরেজা। খেলার শুরুতেই লুকাকুর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে বুকে বড় রকমের আঘাত পেয়েছিলেন। এরপরেও বেলজিয়াম ২৩টি শট আটকে দিয়েছিলেন তিনি। বেলজিয়ামের গোলকিপার থিবো কুর্তোয়াও কিন্তু নিজের সুনামের বিচার করেছেন চেনা গোলকিপিং স্কিল দেখিয়েই। তবে খেলায় সুযোগ নষ্ট না করলে বেলজিয়ামই জিততে পারত। ওদিকে লুকাকুদের দল ৬৭ মিনিটে ১০ জনে পরিণত হয়ে যাওয়ার (নাথান এনগোয় লাল কার্ড দেখেন) পরেও ইরান গোলের মুখ খুলতে না পারার আক্ষেপ করবে।
উরুগুয়ে-কেপ ভার্দে
বিশ্বকাপে চমকের আরেক নাম হয়ে গিয়েছে কেপ ভার্দে। এই ছোট্ট দ্বীপরাষ্ট্র বিশ্বকাপে অভিষেকেই পরের পর চমক দিচ্ছে। নিজেদের প্রথম ম্যাচেই খেতাবের অন্যতম দাবিদার ও ইউরো চ্যাম্পিয়ন স্পেনকে রুখে দিয়েছিল তারা। সেভ করে কেপ ভার্দের নায়ক হয়ে গিয়েছেন ৪০ বছর বয়সী গোলকিপার ভোজিনহা। আর এবার উরুগুয়ের সঙ্গে ২-২ ড্র করল কেপ ভার্দে। ম্যাচের ২১ মিনিটে কেভিন পিনার গোলে কেপ ভার্দে এগিয়ে গিয়েছিল। তাঁর দেশের প্রথম বিশ্বকাপ গোলের ইতিহাসে নিজের নাম লিখিয়েছেন পিনা। ৩২ মিটার দূর থেকে অনবদ্য ফ্রি-কিকে গোল করেছিসেন। এক গোল খেয়ে উরুগুয়ে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন করে। ৪৪ মিনিটে ম্যাক্সিমিলিয়ানো আরাউহো এবং প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে আগুস্তিন কানোবিও গোল করে উরুগুয়েকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন। তবে বিরতির পর কেপ ভার্দে বুঝিয়ে দেয় যে, তারাও ঘুম কাড়তেই এসেছে। ৬১ মিনিটে হেলিও ভ্যারেলা গোল করে কেপ ভার্দের হয়ে সমতা ফেরান। ২ ম্যাচে ২ ড্রয়ের সুবাদে কেপ ভার্দে নক আউটের লড়াইয়ে থেকে গেল। গ্রুপ 'এইচ'-এ তিনে থাকল তারা স্পেন ও উরুগুয়ের পরেই।
নিউ জিল্যান্ড-মিশর
বিশ্বকাপের ‘জি’ গ্রুপের ম্যাচে নিউ জিল্যান্ডকে ৩-১ গোলে হারিয়ে দিল মহম্মদ সালাহর মিশর। ১৯৩৪ সালের ইতালি বিশ্বকাপে অভিষেক করেছিল মিশর। প্রথম আফ্রিকান ও আরব দেশ হিসেবে তারাই খেলেছিল বিশ্বকাপ। এরপর দীর্ঘ ৫৬ বছর পর ১৯৯০ সালে দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপে জায়গা পেয়েছিল মমি-পিরামিডের দেশ। এরপর ২০১৮ সালে রাশিয়া বিশ্বকাপেও খেলেন সালাহরা। ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি। এবার ২০২৬ বিশ্বকাপেও রয়েছেন তাঁরা। কিন্তু দীর্ঘ ৯২ বছরের অপেক্ষার পর এই বিশ্বকাপে জয় পেল মিশর। ভ্যানকুভারের বিসি প্লেস স্টেডিয়ামে 'ফারাও' খেলার শুরুতেই যদিও পিছিয়ে পড়েছিল। ১৫ মিনিটে ফিন সারম্যানে দুরন্ত হেডে গোল করে নিউ জিল্যান্ডকে এগিয়ে দেয়। বিরতিতে পিছিয়ে থাকা মিশর দ্বিতীয়ার্ধে ফিফথ গিয়ারে ছুটতে থাকে। ৫৮ মিনিটে মুস্তাফা জিকোর হেডে মিশর সমতায় ফেরে। এরপর ৬৭ মিনিটে মহম্মদ সালাহর গোলে মিশর এগিয়ে যায়। ৮২ মিনিটে ত্রেজেগের গোলই মিশরের ইতিহাস লিখে দেয়।
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