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লিয়োকে টপকে লামিন পেলের ক্লাবে! আবার চমক কেপ ভার্দের... 'ফারাও'দের ৯২ বছরের অপেক্ষার অবসান

FIFA World Cup 2026 Day 11 Recap: ১২ নম্বর দিনে পা দিল ২৩তম ফুটবল বিশ্বকাপের আসর। দেখতে গেলে ভারতীয় সময়ে ধরে রবিবার (২১ জুন) রাত থেকে সোমবার সকাল (২২ জুন) মিলিয়ে ক্যালেন্ডারের একটি দিন পার হয়ে গেল। ১১ নম্বর দিনে হয়েছে চার ম্যাচ।

Written BySubhapam SahaEdited By:Subhapam Saha
Published: Jun 22, 2026, 12:59 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 12:59 PM IST
লিয়োকে টপকে লামিন পেলের ক্লাবে! আবার চমক কেপ ভার্দের... 'ফারাও'দের ৯২ বছরের অপেক্ষার অবসান
Image Credit: গোলের পর লামিনের উচ্ছ্বাস

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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