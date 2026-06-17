Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /FIFA World Cup 2026 Day 6 Recap: মেসি ৩, এমবাপে ২, হ্যাল্যান্ড ২, বিশ্বকাপের বিশ্ব কাঁপানো দিনে ২৮ বছর পর অস্ট্রিয়াও দুরন্ত

FIFA World Cup 2026 Day 6 Recap: মেসি ৩, এমবাপে ২, হ্যাল্যান্ড ২, বিশ্বকাপের বিশ্ব কাঁপানো দিনে ২৮ বছর পর অস্ট্রিয়াও দুরন্ত

FIFA World Cup 2026 Day 6 Recap: মেসি-এমবাপে-হ্যাল্যান্ডরা মাতিয়ে দিলেন বিশ্বকাপের ষষ্ঠ দিন। রেকর্ডের ছড়াছড়িতে ইতিহাসের পর ইতিহাস

Written BySUBHAPAM SAHA
Published: Jun 17, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 01:43 PM IST
FIFA World Cup 2026 Day 6 Recap: মেসি ৩, এমবাপে ২, হ্যাল্যান্ড ২, বিশ্বকাপের বিশ্ব কাঁপানো দিনে ২৮ বছর পর অস্ট্রিয়াও দুরন্ত
Image Credit: মেসিময়

About the Author

SUBHAPAM SAHA

SUBHAPAM SAHA

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৫ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
জনকল্য়াণ শিবিরে বার্ধক্য ভাতা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিরাট ঘোষণা: বাড়ল সময়সীমা, কতদিন?
Suvendu Adhikari16 min ago
2
Bishnupur crime news21 min ago
3
Messi26 min ago
4
Mussoorie homestay death56 min ago
5
Lionel Messi letter against aroop biswas1 hr ago