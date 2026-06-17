/FIFA World Cup 2026 Day 6 Recap: মেসি ৩, এমবাপে ২, হ্যাল্যান্ড ২, বিশ্বকাপের বিশ্ব কাঁপানো দিনে ২৮ বছর পর অস্ট্রিয়াও দুরন্ত

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সপ্তম দিনে পা দিল চলতি ২৩ তম ফুটবল বিশ্বকাপের আসর। দেখতে গেলে ভারতীয় সময়ে ধরে গত মঙ্গলবার (১৫ জুন) রাত থেকে বুধবার সকাল (১৭ জুন) মিলিয়ে ক্যালেন্ডারের একটি দিন পার হয়ে গেল। ফুটবলবিশ্ব দেখল ফ্রান্স বনাম সেনেগাল (France vs Senegal), আর্জেন্টিনা বনাম আলজেরিয়া (Argentina vs Algeria), নরওয়ে বনাম ইরাক (Norway vs Iraq) ও অস্ট্রিয়া বনাম জর্ডন (Austria vs Jordan)। রইল চার ম্যাচের রিপোর্ট। চোখ বুলিয়ে নিন।
ফ্রান্স বনাম সেনেগাল
বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম গ্রুপ পর্বের ম্যাচে ফ্রান্স ৩-১ গোলে উড়িয়ে দিল সেনেগালকে। প্রথমার্ধে মেটলাইফ স্টেডিয়ামে ফ্রান্সের চেয়ে ভালো ফুটবল খেলেছিল সেনেগাল। তবে কোনও দলই গোল করতে পারেনি। তবে দ্বিতীয়ার্ধে ফ্রান্স বুঝিয়ে দেয় যে, কেন তারা এবার কাপ জয়ের অন্যতম দাবিদার। এই প্রজন্মের ফুটবল নক্ষত্র কিলিয়ান এমবাপে দিদিয়ের দেঁশর দলের নেতা। ম্যাচের ৬৬ মিনিটে মাইকেল অলিসের সাজানো পাস থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন তিনি। এরপর ৮২ মিনিটে ফ্রান্স ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ব্র্যাডলি বারকোলার চিপ শটে। ম্যাচের অতিরিক্ত সময়েও হল জোড়া গোল। ৯০+৫ মিনিটে পিএসজি তারকা ইব্রাহিম এমবায়ে সেনেগালের হয়ে গোল করে খেলা জমিয়ে দেন। কিন্তু সেই গোলের রেশ ঘড়ি ধরে এক মিনিট থাকল। এমবাপে বক্সের বাইরে থেকে মিসাইল শটে স্কোরলাইন ৩-১ করেন। এমবাপে জোড়া রেকর্ডেও নিজের নাম লেখান। ফরাসি কিংবদন্তি জাস্ট ফন্তেনকে (১৩ গোল) টপকে ফ্রান্সের হয়ে বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়ে গেলেন। এখানেই শেষ নয়। বিশ্বকাপের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় এমবাপে ১৪ গোল নিয়ে যৌথভাবে তৃতীয় স্থানে উঠে এলেন। শীর্ষে রয়েছেন মিরোসাভ ক্লোজে ও লিয়োনেল মেসি (১৬)। দুয়ে রোনাল্ডো নাজারিয়ো (১৫ গোল)। তিনে জার্মান কিংবদন্তি গার্ড মুলারের সঙ্গেই আসন ভাগ করে নিয়েছেন এমবাপে।
আর্জেন্টিনা বনাম আলজেরিয়া
গতবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপের অভিযান শুরু করল আলজেরিয়ার বিরুদ্ধে। কানসাস সিটির অ্যারোহেড স্টেডিয়ামে জে গ্রুপের ম্যাচে একজনই শিরোনামে। আর কে? লা আলবিসেলেস্তের নেতা লিয়োনেল মেসি। বেশি না স্রেফ গুনে গুনে তিন গোল করলেন 'গোট'। আর ওটাই খেলার স্কোরলাইন। কাপ ধরে রাখার মিশনে বিশ্বের এক নম্বর দল আর্জেন্টিনাকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিল বিশ্বের ২৮ নম্বর দলকে। এদিন মাঠে পা দিয়েই মেসি ইতিহাস লিখলেন। নীল-সাদা জার্সিতে আলজেরিয়ার বিরুদ্ধে মেসি ২০০ ম্যাচ খেললেন। পুরুষদের ফুটবলে সর্বাধিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার তালিকায় শীর্ষে পর্তুগিজ জাদুকর ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো (২২৮ ম্যাচ), দুয়ে কুয়েতের বদর আল-মুতাওয়া (২০২ ম্যাচ) আর এখন তিনে মেসি (২০০ ম্যাচ)। এখানেই শেষ নয় মেসি এদিন বিশ্বের প্রথম ফুটবলার হিসেবে ৬টি বিশ্বকাপ খেলার নজির গড়লেন। ১৭ মিনিটে মেসি ম্যাজিক শুরু। রডরিগো ডি পল মাঝমাঠ থেকে বল বাড়িয়ে ছিলেন মেসিকে। বল পেয়ে দ্রুত এগিয়ে যান লিয়ো। বক্সের বাইরে থেকে দুই ডিফেন্ডারের মাঝখান দিয়ে তাঁর বাঁ পা থেকে বেরিয়ে আসে অগ্নিগোলা। কিংবদন্তি জিনেদিন জিদানের ছেলে লুকা জিদানের কিছুই করার ছিল না। ডাইভ দিয়েও কিসসু করতে পারেননি। প্রথমার্ধে ১-০ এগিয়ে মাঠ ছাড়ে আর্জেন্টিনা। দ্বিতীয়ার্ধে মেসি ম্যাজিক শো ছিল আরও রঙিন। ৬০ মিনিটে অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টারের গড়ানো শট কোনও ভাবে শুয়ে পড়ে ঠেকিয়ে ছিলেন জিদান। তবে বলে তিনি বিপদমুক্ত করতে পারেননি। আর তাঁর সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন মূর্তিমান ত্রাস। মেসি স্রেফ টোকা দিয়ে বল জালে জড়িয়ে দেন। বিশ্বকাপের মঞ্চে মেসি হয়তো নিজেও ভাবেননি এত সহজ গোল করতে হবে! ৭৯ মিনিটে মেসি তথা খেলার শেষ গোল আসে। বক্সের বাইরে বল পেয়ে যান মেসি। আলজেরিয়ার ডিফেন্ডারদের স্রেফ বোকা বানিয়ে বাঁ পায়ের এক দুর্দান্ত আগুনে শটে মেসি জালে বলে জড়িয়ে দেন।
নরওয়ে বনাম ইরাক
৫০০ কেজি কাঁচা মাছ ও ১১৬ কেজি ব্রাউন চিজ নিয়ে বিশ্বকাপে এসে খবরে এসেছিল নরওয়ে। আর এবার খেলেই। আমেরিকার বোস্টন স্টেডিয়ামে ইরাকের বিরুদ্ধে ৪-১ জিতে কাপ অভিযান শুরু করলেন আর্লিং হ্যাল্যান্ডরা। ম্যান সিটি স্টারকে এমবাপের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখা হয়। এমবাপের জোড়া গোল করার দিনে হ্যাল্যান্ডও দু'গোল করলেন। বিশ্বকাপের অভিষেকেই জোড়া গোল (২৯ এবং ৪৩ মিনিটে) করে নরওয়েকে এগিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। এরপর ৩৯ মিনিটে ইরাকের অভিজ্ঞ ফরোয়ার্ড আয়মেন হুসেইন এক গোল করেন। বিরতির পর নরওয়ে আরও দু'গোল করে। বদলি খেলোয়াড় লিও অস্টিগার্ড ৭৬ মিনিটে স্কোরলাইন ৩-১ করে দেন। ম্যাচের অতিরিক্ত সময়ে নরওয়ে গোল উপহার পায়। ইরাকের একমাত্র গোলদাতা আয়মেন হুসেইনই আত্মঘাতী গোল করে বসেন। নরওয়ে তাদের ফুটবল ইতিহাসে এই প্রথমবার বড় কোনও আন্তর্জাতিক আসরে (ইউরো কাপ বা বিশ্বকাপ) ৪-১ গোল করল। নরওয়ে আশা করবে হ্যালান্ড ও ওডেগার্ডের নেতৃত্বে এক সোনালী প্রজন্ম দেশের ফুটবল ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করুক।গ্রুপ আই-তে ফ্রান্স, সেনেগালের সঙ্গেও খেলবে নরওয়ে। এই নিয়ে মাত্র চতুর্থবার বিশ্বকাপ খেলছে তারা। ২৮ বছর আগে ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে ওলে গুনার সোলশায়ার, টোরে আন্দ্রে ফ্লো এবং রনি জনসেনের মতো তারকাখচিত দল গ্রুপ পর্বের বাধা পেরিয়েছিল ঠিকই, তবে শেষ ষোলোর লড়াইয়ে ইটালির কাছে হেরেই বিদায় নিতে হয়েছিল। দেখা যাক স্টোলে সলবাকেনের শিষ্যরা কী করেন এবার!
অস্ট্রিয়া বনাম জর্ডন
২৮ বছর পর বিশ্বকাপে জমকালো প্রত্যাবর্তন করল অস্ট্রিয়া। ৩-১ গোলে জর্ডনকে হারাল তারা। ২১ মিনিটে হোমানো শ্মিডের গোলে এগিয়েই বিরতিতে গিয়েছিল অস্ট্রিয়া। এরপর ৫০ মিনিটে আলি ওলওয়ানের গোলে ম্যাচে ফের জর্ডন। ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা ক্লারায় অবস্থিত লিভাইস স্টেডিয়ামে অনেক নাটকই বাকি ছিল। জর্ডনের সেন্টারব্যাক ইয়াজান হেড করে দলকে এগিয়ে দেন ৭৬ মিনিটে। তবে খেলার শেষ গোল আসে পেনাল্টিতে। সমতা ফেরাতে মরিয়া লড়াই চালিয়েও জর্ডন কিছুতেই অস্ট্রিয়ার রক্ষণ ভাঙতে পারেনি। যোগ করার সময়ে ১২ মিনিটে জর্ডানের আবু জারিকের হ্যান্ডবলে পেনাল্টি পায় অস্ট্রিয়া। রেফারি প্রযুক্তির সহযোগিতায় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন VAR মনিটরে চোখ রেখে।ঠাণ্ডা মাথায় স্পট কিকে জালে বল জড়িয়ে দেন আর্নাতোভিচ। ১৯৯০ সালের পর বিশ্বকাপে প্রথম জয় পেল অস্ট্রিয়া।
বিশ্বকাপের সপ্তম দিনে মাঠে যারা
সকালে মেসি আর রাতে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। এমন সব দিনের অপেক্ষাতেই তো বছরের পর বছর অপেক্ষা করেন ফুটবল ভক্তরা। ভারতীয় সময়ে আজ রাত ১০.৩০ মিনিটে পর্তুগালের অভিযান শুরু ডিআর কঙ্গোর বিরুদ্ধে। সবার চোখ সিআর সেভেনের দিকে। সম্ভবত শেষবার অধরা বিশ্বকাপ ছুঁয়ে দেখার মিশনে তিনি। বহু মানুষ চাইছেন যে, এবার তাঁর হাতেই উঠুক কাপ। তাহলেই বৃত্ত সম্পূর্ণ হবে। পর্তুগালের খেলা শেষ হলে পরপর তিন ম্যাচে ইংল্যান্ড বনাম ক্রোয়েশিয়া (গ্রুপ এল) রাত ১:৩০, ঘানা বনাম পানামা (গ্রুপ এল) ভোর ৪:৩০ , উজবেকিস্তান বনাম কলম্বিয়া (গ্রুপ কে) সকাল ৭:৩০।
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