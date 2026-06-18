FIFA World Cup 2026 Day 7 Recap: মেসির আলোকিত দিনে এ কোন আঁধারে রোনাল্ডো! কেনের 'থ্রি লায়ন্স' ছিঁড়ে খেল ক্রোটদের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অষ্টম দিনে পা দিল চলতি ২৩ তম ফুটবল বিশ্বকাপের আসর। দেখতে গেলে ভারতীয় সময়ে ধরে গত বুধবার (১৭ জুন) রাত থেকে বৃহস্পতিবার সকাল (১৭ জুন) মিলিয়ে ক্যালেন্ডারের একটি দিন পার হয়ে গেল। সপ্তম দিনে ফুটবলবিশ্ব দেখল পর্তুগাল বনাম ডিআর কঙ্গো (Portugal vs DR Congo), উজবেকিস্তান বনাম কলোম্বিয়া (Uzbekistan vs Colombia), ইংল্যান্ড বনাম ক্রোয়েশিয়া (England vs Croatia) ও ঘানা বনাম পানামা (Ghana vs Panama)। রইল চার ম্যাচের রিপোর্ট এবং কিছু বিশেষ ঘটনার উল্লেখে। খেলা দেখে না থাকলে একবার চোখ বুলিয়ে নিন শুধু। একদম আপডেটেড থাকুন বিশ্বকাপের সঙ্গে।
পর্তুগাল বনাম ডিআর কঙ্গো
স্পেনকে রুখে দিয়েছিল কেপ ভার্দে। চলতি বিশ্বকাপের আসরে প্রথম বড় অঘটন ছিল যা। আর এবার ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পর্তুগালকে রুখে দিল ডিআর কঙ্গো! আবার অঘটন। আমেরিকার হিউস্টনের এনআরজি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচটি ১-১ ড্র হয়েছে। খেলার শুরুর ৬ মিনিটেই জোয়াও নেভেসের গোলে এগিয়ে যায় পর্তুগাল। আর প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ইয়োয়ান উইসার গোলে সমতায় ফেরে ডিআর কঙ্গো। পর্তুগাল বিশ্বের ৫ নম্বর দল। কঙ্গো ক্রমতালিকায় ৪৬ নম্বরে। চ্যান্সেল এমবেম্বাদের রোনাল্ডোদের রুখে দেওয়ার পারফরম্যান্স ইতিহাসে লেখা থাকবে। কারণ এই দেশ এই নিয়ে দ্বিতীয়বার কাপযুদ্ধে। ১৯৭৪ সালে জায়ের নামে খেলেছিল ডিআর কঙ্গো। এরপর দীর্ঘ ৫২ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে বিশ্বকাপে তারা। পুরো ম্যাচে রোনাল্ডোকে রীতিমতো নিস্প্রভ দেখিয়েছে, বলতে গেলে ৭ নম্বর জার্সিকে খুঁজেই পাওয়া যায়নি। একটি শটও নিতে পারেননি তিনি! এ কোন সিআরসেভেন! তবে পর্তুগাল দলটাকে দেখে একবারও মনে হয়নি যে, তাঁরা রোনাল্ডোর হাতে এবারের কাপটা তুলে দিতে চান। যিনি লিয়োনেল মেসির পর ফুটবল গ্রহের দ্বিতীয় ফুটবলার হিসেবে ষষ্ঠ বিশ্বকাপ খেলছেন। এটাই হয়তো শেষ। আর্জেন্টিনা টিম যেভাবে মেসির হয়ে মেসির জন্য একটা গ্যাং হয়ে খেলে, রোনাল্ডোর হয়ে রোনাল্ডোর জন্য খেলার হয়তো কেউই নেই এই পর্তুগালে! এই আক্ষেপ রোনাল্ডোর নয়, রোনাল্ডোর সারা বিশ্বের সমর্থকদের কুড়ে কুড়ে খাবে। তবে সবে পর্তুগালের প্রথম ম্যাচ। এখনই উপসংহার লেখার সময় নয়। তবুও কথায় আছে মর্নিং শোজ দ্য় ডে...
ইংল্যান্ড বনাম ক্রোয়েশিয়া
পর্তুগাল ম্যাচের পর সবার নজরে ছিল ইংল্যান্ড বনাম ক্রোয়েশিয়ার খেলা। ‘থ্রি লায়ন্স'রা একেবারে সিংহের মতোই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ক্রোটদের উপর। টেক্সাসের ডালাস স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ড ৪-২ গোলে ক্রোয়েশিয়াকে হারিয়েছে। হাফ ডজন গোলের ম্যাচে ১২ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন অধিনায়ক হ্যারি কেন। তবে ৩৬ মিনিটেই ক্রোয়েশিয়ার হয়ে গোল শোধ করে দেন মার্টিন বাতুরিনা। খেলা দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল এ যেন গোলের দিন, এ লগন গোল করার। বিরতির আগে আরও দুই গোল হয়ে যায়। ৪২ মিনিট দুর্দান্ত হেড করে কেন ২-১ এগিয়ে দেন টমাস টুখেলদের। তবে ক্রোয়েশিয়া তো আর ছাড়ার পাত্র নয়, প্রথমার্ধের ঠিক শেষ মুহূর্তে পেতার মুসা গোল করে স্কোরলাইন ২-২ করেন। প্রথমার্ধেই বোঝা গিয়েছিল যে, দ্বিতীয়ার্ধেও গোলের পর গোল হবে। আর ঠিক সেটাই হল। তবে এবার আর ক্রোয়েশিয়ার কেউ জালে বল ঢোকাতে পারল না। শেষ দু'গোলই ইংল্যান্ডের। ৪৭ মিনিটে জুড বেলিংহ্যাম এগিয়ে দেন ইংল্যান্ডকে। ৮৫ মিনিট ক্রোটদের কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দেন মার্কাস র্যাশফোর্ড।
উজবেকিস্তান বনাম কলোম্বিয়া
বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম গ্রুপ পর্বের ম্যাচে কলম্বিয়া আগুনে ফুটবল খেলে ৩–১ গোলে উজবেকিস্তানকে উড়িয়ে দিয়েছে। মেক্সিকো সিটির ঐতিহ্যবাহী মেক্সিকোর এস্তাদিও আজটেকা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে কলম্বিয়ার হয়ে স্কোরশিটে নাম লিখিয়েছেন দানিয়েল মুনিয়োজ, লুইস দিয়াজ এবং হামিন্টন কাম্পাস। অন্যদিকে নিজেদের বিশ্বকাপের ইতিহাসের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামা উজবেকিস্তানের পক্ষে একমাত্র সান্ত্বনাসূচক গোল করেন আব্বোশবেক ফায়জুল্লায়েভের। এই কলোম্বিয়া দল যে অনেক দূর যাবে তা বলা যেতেই পারে।
ঘানা বনাম পানামা
কানাডার টরন্টো স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয়েছিল ঘানা-পানামা। ঘানার হয়ে একমাত্র জয়সূচক গোল কালেব ইয়েরেঙ্কির। পুরো ৯০ মিনিট ম্যাচ গোলশূন্য থাকার পর, ইনজুরি টাইমের ৯৫ মিনিটে ব্রান্ডন থমাস আসান্তের বাড়ানো পাস থেকে চমৎকার ফিনিশি করেন ২০ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড ইয়েরেঙ্কি।
বিশ্বকাপের অষ্টম দিনে মাঠে মামছে যারা: বিশ্বকাপের অষ্টম দিনে মুখোমুখি হচ্ছে চেকিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা (রাত ৯.৩০), সুইত্জারল্যান্ড বনাম বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা (রাত ১২.৩০), কানাডা বনাম কাতার (ভোর ৩.৩০) এবং মেক্সিকো বনাম দক্ষিণ কোরিয়া (ভোর ৬.৩০)
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