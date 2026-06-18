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FIFA World Cup 2026 Day 7 Recap: মেসির আলোকিত দিনে এ কোন আঁধারে রোনাল্ডো! কেনের 'থ্রি লায়ন্স' ছিঁড়ে খেল ক্রোটদের

FIFA World Cup 2026 Day 7 Recap: মেসির আলোকমালায় উদ্ভাসিত আর্জেন্টিনা, আর ঠিক সেই দিনেই চরম আঁধারে ডুবল রোনাল্ডোর পর্তুগাল...

Written BySUBHAPAM SAHA
Published: Jun 18, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 01:36 PM IST
FIFA World Cup 2026 Day 7 Recap: মেসির আলোকিত দিনে এ কোন আঁধারে রোনাল্ডো! কেনের 'থ্রি লায়ন্স' ছিঁড়ে খেল ক্রোটদের
Image Credit: অচেনা রোনাল্ডো

About the Author

SUBHAPAM SAHA

SUBHAPAM SAHA

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৫ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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মেসির আলোকিত দিনে আঁধারে রোনাল্ডো! কেনের 'থ্রি লায়ন্স' ছিঁড়ে খেল ক্রোটদের
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