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৭০ মিনিটের পর ৫ গোলের ইতিহাস! ডেভিডের হ্যাটট্রিকে কাতারের জালে কানাডার ৬... বিশ্বকাপের অষ্টম দিনে ঘটল সব

FIFA World Cup 2026 Day 8 Recap: নবম দিনে পা দিল চলতি ২৩ তম ফুটবল বিশ্বকাপের আসর। দেখতে গেলে ভারতীয় সময়ে ধরে গত বৃহস্পতিবার (১৮ জুন) রাত থেকে শুক্রবার সকাল (১৯ জুন) মিলিয়ে ক্যালেন্ডারের একটি দিন পার হয়ে গেল। 

Published: Jun 19, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 03:10 PM IST
৭০ মিনিটের পর ৫ গোলের ইতিহাস! ডেভিডের হ্যাটট্রিকে কাতারের জালে কানাডার ৬... বিশ্বকাপের অষ্টম দিনে ঘটল সব
Image Credit: গোলের পর উচ্ছ্বাস ডেভিডের

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