/৭০ মিনিটের পর ৫ গোলের ইতিহাস! ডেভিডের হ্যাটট্রিকে কাতারের জালে কানাডার ৬... বিশ্বকাপের অষ্টম দিনে ঘটল সব

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অষ্টম দিনে ফুটবলবিশ্ব দেখল চেকিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা, সুইত্জারল্যান্ড বনাম বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, কানাডা বনাম কাতার ও মেক্সিকো বনাম দক্ষিণ কোরিয়া রইল চার ম্যাচের রিপোর্ট এবং কিছু বিশেষ ঘটনার উল্লেখে। খেলা দেখে না থাকলে একবার চোখ বুলিয়ে নিন শুধু। একদম আপডেটেড থাকুন বিশ্বকাপের সঙ্গে।
চেকিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা
আমেরিকার আটলান্টা স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয়েছিল চেকিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা। এই দুই দলই বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচ হেরেছিল। রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ ১-১ ড্র হয়েছে। মিশাল সাদিলেকের গোলে ৬ মিনিটে চেকিয়া এগিয়ে গিয়েছিল। আর সেই লিড তারা খেলার ৮১ মিনিট পর্যন্ত ধরে রেখেছিল। তবে ৮২ মিনিটে চেকিার পাভেল সাল্কের বক্সের মধ্যে হ্যান্ডবল করে ফেলায় দক্ষিণ আফ্রিকা পেনাল্টি পায়। স্পটকিক থেকে তেবোহো মোকোয়েনা গোল করতে কোনও ভুল করেননি। ম্যাচ ১-১ অমীমাংসিত অবস্থায় শেষ হওয়ায় পয়েন্ট ভাগাভাগি হয়েছে। দুই দলই বিশ্বকাপে টিকে থাকল। ১৬ বছর পর বিশ্বকাপে পয়েন্ট পেল দক্ষিণ আফ্রিকা! ২০১০ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের ফ্রান্সকে ২-১ গোলে হারিয়েছিল রামধনু দেশ। তারপর এই প্রথম পয়েন্ট।
সুইত্জারল্যান্ড বনাম বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা
সুইত্জারল্যান্ড বনাম বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার ম্যাচ ছিল দেখার মতো। লস অ্যাঞ্জেলেস স্টেডিয়ামে ৫ গোলই হল দ্বিতীয়ার্ধে! যা অভাবনীয় বললেও কম। বিশ্বকাপের ইতিহাসে এই প্রথম ৭০ মিনিটের পর ৫ গোল হল। কাপযুদ্ধের ইতিহাসে সুইসরাই প্রথম দল যারা ৭৪ মিনিটের পর ৪ গোল করল! এবার আসা যাক খেলার কথায়। প্রথমার্ধ ছিল অমীমাংসিত। দুই দল চেষ্টা করেও গোলের দেখা পায়নি। দ্বিতীয়ার্ধের ৭৪ মিনিটে ডেডলক ভাঙে। বদলি খেলোয়াড় হিসেবে ভলিতে অনবদ্য গোল করেন সুইত্জারল্যান্ডের ইয়োহান মাঞ্জাম্বি। এই গোল হজম করার ৬ মিনিটের মধ্যে ১০ জনের দলে পরিণত হয় বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা। ব্রিফ এমবোলোকে ফাউল করায় সরাসরি মার্চিং অর্ডার পান তারিক মুহারেমোভিচ। সংখ্যাতত্ত্বের সুবিধা নিয়েই সুইসরা ৮৪ মিনিটে আবার এগিয়ে যায়। রুবেন ভার্গাস গোল করে স্কোরলাইন ২-০ করে ফেলেন। খেলা শেষের অতিরিক্ত সময়ে (৯০+৩ মিনিটে) বসনিয়ার হয়ে একমাত্র সান্ত্বনা গোলটি আসে এরশাদ মাহমিচের পা থেকে। কিন্তু সুইসরা থামতেই চাননি। ম্যাচ শেষের একেবারে শেষ লগ্নে পেনাল্টিতে গোল করে স্কোরলাইন ৪-১ করেন গ্রানিত জাকা। ৯৭ মিনিটে তাঁর গোলেই ম্যাচের চূড়ান্ত স্কোরলাইন হয়ে যায়।
কানাডা বনাম কাতার
ভ্যানকুভারের বিসি প্লেস স্টেডিয়ামে কানাডা হাফ ডজন গোলের মালা পরাল ৯ জনের কাতারকে! পুরুষদের ফিফা বিশ্বকাপের ইতিহাসে কানাডার এই প্রথম জয়। চরম উত্তেজনার লড়াইয়ে দুই অর্ধ মিলিয়েই একজন করে ফুটবলারকে হারায় মরুদেশ! ৩৩ মিনিটে হোমাম আহমেদ এবং ৫৩ মিনিটে আসিম মাদিবেকে লাল কার্ড দেখতে হয়েছে। চোখ জোড়ানো হ্যাটট্রিক করে কানাডার নায়ক হয়ে গিয়েছেন জোনাথন ডেভিড। বিগত ছয় দশকের মধ্যে এই প্রথম কোনও বিদেশি ফুটবলার হিসেবে হ্যাটট্রিক করার রেকর্ড করলেন জুভেন্তাস ফরোয়ার্ড। ১৯৬৬ সালের ফাইনালে ইংল্যান্ডের জিওফ হার্স্টের এই রেকর্ড ছিল। ৯৬ বছরের পুরোনো রেকর্ড ফিরল আবার কাপযুদ্ধের আসরে। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে নর্থ/সেন্ট্রাল আমেরিকা বাদে (ইউরোপ বা দক্ষিণ আমেরিকার বাইরের দেশ হিসেবে) হ্যাটট্রিক করা দ্বিতীয় ফুটবলার ডেভিডই। কানাডার বাকি দুই গোল করেছেন কাইল লারিন ও নাথান সালিবা। ৭৫ মিনিটে কাতারের মহম্মদ মানাই আবার কানাডাকে আত্মঘাতী গোল উপহার দিয়েছেন।
মেক্সিকো বনাম দক্ষিণ কোরিয়া
বিশ্বকাপে গ্রুপ 'এ'-এর ম্যাচে মেক্সিকো ১-০ গোলে দক্ষিণ কোরিয়াকে পরাজিত করেছে। দলের একমাত্র জয়সূচক গোল লুইস রোমো। ঘরের মাঠ গুয়াদালাহারা স্টেডিয়ামে এই জয়ের ফলে মেক্সিকো চলে গেল পরের ধাপে। সহ-আয়োজক দেশে চলতি বিশ্বকাপের প্রথম দল হিসেবে টুর্নামেন্টের নকআউট পর্বে (রাউন্ড অফ ৩২) খেলার যোগ্যতা অর্জন করে ফেলল।
বিশ্বকাপের নবম দিনে মাঠে মামছে যারা: আমেরিকা বনাম অস্ট্রেলিয়া (গ্রুপ ডি) – রাত ১২:৩০-এ খেলবে। স্কটল্যান্ড বনাম মরক্কো (গ্রুপ সি) – রাত ৩:৩০ টের সময়ে, ব্রাজিল বনাম হাইতি (গ্রুপ সি) - আগামিকাল ৬:০০ টায়, তুরস্ক বনাম প্যারাগুয়ে (গ্রুপ ডি) – সকাল ৮:৩০-এ।