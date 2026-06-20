ব্রাজিলের রাজকীয় প্রত্যাবর্তনে বিশ্বকাপে ‘জোগা বোনিতো’, একই দিনে জোড়া 'দ্রুততম' গোলের রেকর্ডও

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নবম দিনে ফুটবলবিশ্ব দেখল আমেরিকা বনাম অস্ট্রেলিয়া, স্কটল্যান্ড বনাম মরক্কো, ব্রাজিল বনাম হাইতি ও তুরস্ক বনাম প্যারাগুয়ে। রইল চার ম্যাচের রিপোর্ট এবং কিছু বিশেষ ঘটনার উল্লেখে। খেলা দেখে না থাকলে একবার চোখ বুলিয়ে নিন শুধু। একদম আপডেটেড থাকুন বিশ্বকাপের সঙ্গে।
আমেরিকা বনাম অস্ট্রেলিয়া
সিয়াটেলের লুমেন ফিল্ড স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজক আমেরিকা ২-০ ব্যবধানে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়াকে। খেলার ১১ মিনিটেই গোল পেয়ে যায় আমেরিকা। তবে এটি ছিল প্রতিপক্ষের উপহার। আমেরিকার ফোলারিন বালোগুনের পাস ক্লিয়ার করতে গিয়ে ক্যামেরন বার্জেস আত্মঙঘাতী গোল করে ফেলেন। এরপর ৪৩ মিনিটে আমেরিকার হয়ে গোল করেন অ্যালেক্স ফ্রিম্যান। কর্নার থেকে আসা রিবাউন্ড বলে হেড করে গোল করেন তিনি। ৯৬ বছরের মধ্যে এই প্রথম আমেরিকা বিশ্বকাপের প্রথম দু'ম্যাচেই টানা জেতার রেকর্ড করল। এর আগে ১৯৩০ সালের বিশ্বকাপে তাদের এই কৃতিত্ব ছিল। এদিনের জয়ের ফলে আমেরিকা রাউন্ড অফ থার্টিটুতে চলে গেল।
স্কটল্যান্ড বনাম মরক্কো
মরক্কো ১-০ গোলে স্কটল্যান্ডকে হারিয়ে নকআউটের পথ আরও প্রশস্ত করেছে। আমেরিকার ফক্সবরোতে অবস্থিত জিলেট স্টেডিয়ামে, গতবারের সেমি-ফাইনালিস্টদের হয়ে একমাত্র গোলটি আসে ইসমাইল সাইবারির পা থেকে। ম্যাচের ৭১ সেকেন্ডে করা তাঁর এই গোল চলতি বিশ্বকাপের দ্বিতীয় দ্রুততম গোল হয়ে গেল। কারণ দিনের শেষ ম্যাচে তুর্কিয়ের বিরুদ্ধে প্যারাগুয়ের মাতিয়াস গালারজা গোল করে ফেলেন ৬৪ সেকেন্ডে। ফলে তিনিই চলে আসেন একে। তবে ইতিহাসে কারোর নামই থাকছে না। বিশ্বকাপ ইতিহাসের সর্বকালের দ্রুততম ১০ গোলের তালিকায় তাঁদের কারোরই থাকা হল না। কারণ সেখানে যাঁরা আছেন তাঁরা ১১ থেকে ৫৫ সেকেন্ডের মধ্যেই গোল করেছেন। তালিকায় শীর্ষে আছেন হাকান সুকুর। তুর্কিয়ের ফুটবলার ২০০২ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে খেলা শুরুর ১১ সেকেন্ডে জালে বল জড়িয়ে দিয়েছিলেন! তাঁর চেয়ে কম সময় আজও কেউ গোল করতে পারেননি বিশ্বকাপের ইতিহাসে।
ব্রাজিল বনাম হাইতি
প্রথম ম্যাচে মরক্কোর বিরুদ্ধে ১-১ ড্র করার পর দ্বিতীয় ম্যাচেই ব্রাজিল ফিরল রাজার মতো। ফুটবল বিশ্ব দেখল সেই চেনা সাম্বা ঝড়। প্রথমার্ধেই ব্রাজিল তিন গোলের মালা পরিয়ে দিয়েছিল হাইতিকে। প্রতিপক্ষকে চূর্ণ করে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের সি গ্রুপের শীর্ষে নিয়ে গেলেন ম্যান ইউ স্টার মাতেউস কুনহা ও রিয়াল মাদ্রিদের রত্ন ভিনিসিয়াস জুনিয়র। কুনহা দুই গোল করেছেন ২৩ মিনিট ও ৩৬ মিনিটে। প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে (৪৫+৩' মিনিটে) তৃতীয় গোল ভিনির। টানা দুই ম্যাচ হেরে হাইতির বিশ্বকাপ অভিযান প্রায় শেষ। ব্রাজিলের চেনা 'জোগা বোনিতো' অর্থাৎ ‘দ্য বিউটিফুল গেম’ বা সুন্দর ফুটবল ফেরার দিনেই চিন্তা বাড়াল রাফিনহার চোট।
তুর্কিয়ে বনাম প্যারাগুয়ে
প্যারাগুয়ে ১-০ গোলে তুর্কিয়েকে হারিয়েই তাদের বিশ্বকাপ থেকে বার করে দিল। পাশাপাশি নিজেদের নকআউটের আশা জিইয়ে রাখল। খেলার ৬৪ সেকেন্ডে মাতিয়াস গালারজা বক্সের বাইরে থেকে বাঁ পায়ের জোরালো শটে বল জালে জড়িয়ে দেন। সান ফ্রান্সিসকো বে এরিয়া স্টেডিয়ামে হয়ে যাওয়া ম্যাচে। প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছেড়েছেন প্যারাগুয়ের মিডফিল্ডার মিগুয়েল আলমিরন। ফিফার নতুন নিয়মে লাল কার্ড দেখা ইতিহাসের প্রথম ফুটবলার হলেন তিনি। আলমিরন নিজের মুখ ঢেকে তুর্কিয়ের ডিফেন্ডার মের্ট মুলডুরকে কিছু একটা বলছিলেন, এখন আর মুখ ঢেকে কিছু বলার দিন শেষ। বললেই মার্চিং অর্ডার আর সেটাই পেলেন তিনি!
আজও চোখ থাকবে চার ম্যাচে: নেদারল্যান্ডস বনাম সুইডেন: রাত ১০:৩০, জার্মানি বনাম আইভরি কোস্ট: রাত ১: ৩০, ইকুয়েডর বনাম কুরাসাও: ভোর ৫:৩০ ও টিউনিশিয়া বনাম জাপান: সকাল ৯:৩০
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