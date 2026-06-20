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ব্রাজিলের রাজকীয় প্রত্যাবর্তনে বিশ্বকাপে ‘জোগা বোনিতো’, একই দিনে জোড়া 'দ্রুততম' গোলের রেকর্ডও

FIFA World Cup 2026 Day 9 Recap: ১০ নম্বর দিনে পা দিল ২৩তম ফুটবল বিশ্বকাপের আসর। দেখতে গেলে ভারতীয় সময়ে ধরে শুক্রবার (১৯ জুন) রাত থেকে শুনিবার সকাল (২০ জুন) মিলিয়ে ক্যালেন্ডারের একটি দিন পার হয়ে গেল। নবম দিনে হয়েছে চার ম্যাচ। তবে চর্চায় ব্রাজিলের রাজকীয় প্রত্যাবর্তন।

Written BySubhapam SahaEdited By:Subhapam Saha
Published: Jun 20, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 01:56 PM IST
ব্রাজিলের রাজকীয় প্রত্যাবর্তনে বিশ্বকাপে ‘জোগা বোনিতো’, একই দিনে জোড়া 'দ্রুততম' গোলের রেকর্ডও
Image Credit: গোলের পর মাতেউস কুনহার সেলিব্রেশন

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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