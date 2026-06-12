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FIFA World Cup 2026 Day I Recap: উদ্ধোধনী ম্যাচে লাল কার্ডের রেকর্ড! ইতিহাস লিখল স্টেডিয়ামও... চর্চায় ৯৬ বছরের রেকর্ড ভাঙা ১৭-র মেক্সিকান

FIFA World Cup 2026 Day I Recap: বিশ্বকাপের উদ্ধোধনী ম্যাচে একাধিক রেকর্ড হয়ে গেল! এমনকী ইতিহাস লিখল স্টেডিয়ামও... দেখুন মেক্সিকো বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার খেলায় ঠিক কী কী ঘটল

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 12, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 02:36 PM IST
FIFA World Cup 2026 Day I Recap: উদ্ধোধনী ম্যাচে লাল কার্ডের রেকর্ড! ইতিহাস লিখল স্টেডিয়ামও... চর্চায় ৯৬ বছরের রেকর্ড ভাঙা ১৭-র মেক্সিকান
Image Credit: মেক্সিকোর সমর্থকদের উচ্ছ্বাস

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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