/FIFA World Cup 2026 Day I Recap: উদ্ধোধনী ম্যাচে লাল কার্ডের রেকর্ড! ইতিহাস লিখল স্টেডিয়ামও... চর্চায় ৯৬ বছরের রেকর্ড ভাঙা ১৭-র মেক্সিকান

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেখতে দেখতে শুরু হয়ে গেল ফিফা বিশ্বকাপ (FIFA World Cup 2026)। আর চলতি ২৩তম আসরই কাপযুদ্ধের সবচেয়ে বড় টুর্নামেন্ট। ৩২ এর বদলে ঐতিহাসিক কাপযুদ্ধে এবার ৪৮ দল। টানা ৩৯ দিন ধরে ১৬ স্টেডিয়ামে হবে বিশ্বকাপের ১০৪ যুদ্ধ! ১১ জানুয়ারি বিশ্বকাপের উদ্ধোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হল আয়োজক দেশ মেক্সিকো ও চতুর্থবার বিশ্বকাপ খেলতে আসা দক্ষিণ আফ্রিকার (Mexico Vs South Africa)। আর এই ম্যাচে স্কোরলাইন বা দারুণ ফুটবল নয়, চর্চায় থাকল স্টেডিয়াম ও শৃঙ্খলাজনিত একাধিক রেকর্ড!
মেক্সিকোর ঐতিহাসিক ভেন্যু মেক্সিকো সিটির অ্যাজটেক স্টেডিয়ামে হয়েছে খেলা। ঘরের মাঠের প্রবল সমর্থনেই গর্জে উঠেছিল 'এল ট্রি'। তারা ২-০ গোলে রামধনু দেশকে হারিয়ে অভিযান শুরু করেছে। খেলার ৯ মিনিটেই জুলিয়ান কিনোনেস গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। বিরতিতে ১-০ এগিয়ে থাকা মেক্সিকো দ্বিতীয়ার্ধের ৬৭ মিনিটে রাউল জিমিনেজের গোলে স্কোরলাইন ২-০ করেন। মেক্সিকো দাপট দেখিয়েছে ঠিকই, এই নিয়ে সন্দেহ নেই। তবে ফিফা ক্রমতালিকার নীচের দিকে থাকা দুই দল সেভাবে মন জয় করতে পারেনি।
এই ম্যাচের হাত ধরেই অ্যাজটেক স্টেডিয়ামে ইতিহাস লিখল। এটিই বিশ্বের প্রথম এবং একমাত্র স্টেডিয়াম যেখানে এক বা দুই নয়, তিনটি বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ (১৯৭০, ১৯৮৬, ২০২৬) অনুষ্ঠিত হল। যা বিরল রেকর্ড। বিশ্বের আর কোনও স্টেডিয়ামের যে নজির নেই। আর এখানেই শেষ নয়, অ্যাজটেক স্টেডিয়াম, যে কোনোও ভেন্যুর তুলনায় সর্বাধিক সংখ্যক বিশ্বকাপ ম্যাচ আয়োজনের নিজের রেকর্ড আরও বাড়াল, এখানে হয়ে গেল ২০ নম্বর ম্যাচ।
বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে সর্বাধিক লাল কার্ড: এই ম্যাচে তিন লাল কার্ড দেখিয়েছেন ব্রাজিলের রেফারি উইল্টন সাম্পাইয়োর। যা টুর্নামেন্টের সর্বকালীন রেকর্ড। দক্ষিণ আফ্রিকার ইয়াইয়া সিথোলে (৪৯'), থেম্বা এনজোয়ানের (৮৩') সঙ্গেই মেক্সিকোর সিজার মন্টেসকেও (৯০+১') মার্চিং অর্ডার দেন সাম্পাইয়োর। নির্ধারিত সময়ের ছ' মিনিট বাকি থাকতেই ৯ জনের দলে পরিণত হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা।
একই দলের দু'টি লাল কার্ড: ১৯৯০ সালের বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল আর্জেন্টিনার ও ক্যামেরন। সেই ম্যাচে ক্যামেরনের দুই ফুটবলারকে লাল কার্ড দেখানো হয়েছিল। বিশ্বকাপের ইতিহাসে দ্বিতীয় দল হিসেবে অপ্রত্যাশিত রেকর্ডে নাম লেখা হন দক্ষিণ আফ্রিকার। তাদের ও দুই ফুটবলাকের উদ্বোধনী ম্যাচে লাল কার্ড দেখতে হল। ২০০৬ সালে পর্তুগাল বনাম নেদারল্যান্ডসের মধ্যে কুখ্যাত ‘ব্যাটল অফ নুরেমবার্গ’-এর পর এই প্রথম কোনও দল বিশ্বকাপের কোনও ম্যাচে দু'টি লাল কার্ড পেল।
উদ্বোধনী ম্যাচে বহিষ্কারের মাইলস্টোন: ৪৯ মিনিটে ইয়াইয়া সিথোলে লাল কার্ড দেখেন। ১৯৯৪ সালে বলিভিয়ার মার্কো এচেভেরি লাল কার্ড পেয়েছিলেন। সেই ঘটনার ৩২ বছর পর ফের কোনও বিশ্বকাপের উদ্ধোধনী ম্যাচে প্রথম লাল কার্ড দেখে বেরিয়ে যাওয়া প্রথম ফুটবলার হলেন।
কনিষ্ঠতম ফুটবলার হিসেবে অভিষেক: ১৭ বছর বয়সী মেক্সিকান মিডফিল্ডার গিলবার্তো মোরা ৬৫তম মিনিটে পরিবর্ত খেলোয়াড় হিসেবে মাঠে নেমেছিলেন এবং ২০২৬ বিশ্বকাপে কনিষ্ঠতম ফুটবলার হিসেবে নিজের নাম লিখিয়ে ফেললেন। মেক্সিকোর মিডফিল্ডার ৯৬ বছরের রেকর্ড ভেঙে বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজক দেশের কনিষ্ঠতম বিশ্বকাপার হিসেবে রেকর্ড করলেন। ১৯৩০ সাল হয়েছিল প্রথম বিশ্বকাপ। সেবার ফ্রান্সের বিরুদ্ধে মেক্সিকোর জার্সিতে খেলেছিলেন ম্যানয়েল রোসাস। তখন তাঁর বয়স ছিল ১৮ বছর ১৩৪ দিন। মোরা দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খেললেন ১৭ বছর ২৪০ দিন বয়সে।
দক্ষিণ কোরিয়া বনাম চেকিয়া: শুক্রবার ১২ জুন বিশ্বকাপের দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল দক্ষিণ কোরিয়া ও চেকিয়া। সন হিউং মিনেরা প্রচুর সুযোগ নষ্ট করেছেন বটে, তবে তাঁরা চেকিয়ার বিরুদ্ধে পিছিয়ে থেকেও ২-২ ব্যবধানে জিতে, বুঝিয়ে দিয়েছেন এবার কাপযুদ্ধে আচ্ছা আচ্ছা দলের ঘুম ওড়াতে চলেছেন কোরীয়রা। মেক্সিকোর গুয়াদালহারার সাপোপানে হওয়া ম্যাচে তিন গোলই হয়েছে দ্বিতীয়ার্ধে। ম্যাচের নায়ক হয়েছেন হোয়াং ইন-বিয়োম। নিজে গোল করেছেন এবং গোল করাতেও অবদান রেখেছেন। ৫৯ মিনিটে লাডিস্লাভ ক্রেইচির গোলে এগিয়ে যায় চেকিয়া। এরপর ৬৭ মিনিটে হোয়াং ইন-বিয়োমের গোলে সমতায় ফেরে দক্ষিণ কোরিয়া। ৮০ মিনিটে ওহ হিয়ন-গিউ জয়সূচক গোলটি করেন।
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