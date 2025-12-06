English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
FIFA World Cup 2026 Draw: ঘোষিত বিশ্বকাপের ড্র, বেশ সহজ গ্রুপেই আর্জেন্টিনা, ভিনি-রোনাল্ডোদের মুখোমুখি কারা?

FIFA World Cup 2026 Draw Highlights: বিশ্বকাপের গ্রুপ বিণ্যাস করে ফেলল ফিফা। বেশ সহজ গ্রুপেই ভুবনজয়ী আর্জেন্টিনা। জানুন ভিনি-রোনাল্ডোদের মুখোমুখি কারা?  

শুভপম সাহা | Updated By: Dec 6, 2025, 03:24 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আগামী বছরই ফের সেই বহু প্রতীক্ষিত ফুটবল বিশ্বকাপ (FIFA World Cup 2026)। ইতিহাসের সব চেয়ে বড় কাপযুদ্ধ শুরু ২৫ মে। ফাইনাল ১৯ জুলাই। প্রথমবার ৪৮ দলের লড়াই দেখবে বিশ্বকাপ। এবার বিশ্বকাপ হবে তিন দেশে। ফুটবলের সবচেয়ে বড় শো-পিস ইভেন্ট আয়োজনের দায়িত্বে আমেরিকা, মেক্সিকো ও কানাডা। মোট ১৬ শহরে খেলা। ১৯৯৪ সালের পর প্রথমবারের মতো উত্তর আমেরিকায় ফুটবলের চতুর্বার্ষিক চ্যাম্পিয়নশিপ ফিরে আসছে।

ওয়াশিংটন ডিসি-র দ্য কেনেডি সেন্টারে গ্রুপ বিণ্যাস করে ফেলল ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা (FIFA World Cup 2026 Draw)। ৪৮টি দলকে ১২টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি গ্রুপে রয়েছে ৪টি করে দল। যদিও মার্চ মাসের আগে ছ'টি স্থান নির্ধারণ করা যাবে না। তখন ২২ দল প্লে-অফে মুখোমুখি হবে। ড্রয়ের অনুষ্ঠানেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে প্রথমবারের মতো ফিফা শান্তি পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়েছে। লিয়োনেল মেসির আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ শিরোপা রক্ষার লড়াই শুরু করবে আলজেরিয়ার বিরুদ্ধে। উদ্বোধনী ম্যাচে আয়োজক ইউএস খেলবে প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে। 

আরও পড়ুন: ভারতে আসার আগে বোমা ফাটালেন মেসি! ভক্তরা মন শক্ত রাখুন, ভগবান হয়তো বিশ্বকাপে...

দেখে নিন কোন গ্রুপে কোন দল:

গ্রুপ এ: মেক্সিকো, দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, উয়েফা প্লেঅফ ডি বিজয়ী (ডেনমার্ক, উত্তর ম্যাসেডোনিয়া, চেক প্রজাতন্ত্র ও আয়ারল্যান্ড)

গ্রুপ বি: কানাডা, সুইজারল্যান্ড, কাতার, উয়েফা প্লেঅফ এ বিজয়ী (ইটালি, উত্তর আয়ারল্যান্ড, ওয়েলস ও বসনিয়া-হার্জেগোভিনা)

গ্রুপ সি: ব্রাজিল, মরক্কো, স্কটল্যান্ড ও হাইতি

গ্রুপ ডি: আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, প্যারাগুয়ে, উয়েফা প্লেঅফ সি বিজয়ী (তুরস্ক, রোমানিয়া, স্লোভাকিয়া ও কসোভো)

গ্রুপ ই: জার্মানি, ইকুয়েডর, আইভরি কোস্ট ও কুরাকাও

গ্রুপ এফ: নেদারল্যান্ডস, জাপান, টিউনিসিয়া, উয়েফা প্লেঅফ বি বিজয়ী (ইউক্রেন, সুইডেন, পোল্যান্ড ও আলবেনিয়া)

গ্রুপ জি: বেলজিয়াম, ইরান, মিশর ও নিউ জিল্যান্ড

গ্রুপ এইচ: স্পেন, উরুগুয়ে, সৌদি আরব ও কাবো ভার্দে (কেপ ভার্দে)

গ্রুপ আই: ফ্রান্স, সেনেগাল, নরওয়ে, ফিফা প্লেঅফ ২ বিজয়ী (বলিভিয়া, সুরিনাম ও ইরাক)

গ্রুপ জে: আর্জেন্টিনা, অস্ট্রিয়া, আলজেরিয়া ও জর্ডন

গ্রুপ কে: পর্তুগাল, কলম্বিয়া, উজবেকিস্তান, ফিফা প্লেঅফ ১ বিজয়ী (নিউ ক্যালেডোনিয়া, জ্যামাইকা ও কঙ্গো)

গ্রুপ এল: ইংল্যান্ড, ক্রোয়েশিয়া, পানামা ও ঘানা

আরও পড়ুন: মাত্র ১.৫ লাখ মানুষের বাস এই দেশে! আইসল্যান্ডের রেকর্ড মুছে বিশ্বকাপে লিখল ইতিহাস...

 

 

