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Viral PICTURE: বিশ্বকাপ ফুটবলের শেষ লগ্নের জীবন্ত মুহূর্ত, সারা পৃথিবীর চাঁদের হাট-- ফিরে দেখা তারকা মেলা

FIFA Worls Cup Final 2026 viral moments: হলিউড সুপারস্টার টম ক্রুজ ফাইনাল ম্যাচ শুরুর ঠিক আগে বক্তব্য পেশ করেন। ৮২,০০০-এরও বেশি দর্শকের সামনে তিনি বলেন, 'ফুটবল এমন এক ভাষা যা কোনও শব্দ ছাড়াই কথা বলে। একটা শক্তি যা বিশ্বকে একত্রিত করে, অপরিচিতদের বন্ধু বানায়।'

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 20, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 06:53 PM IST
Viral PICTURE: বিশ্বকাপ ফুটবলের শেষ লগ্নের জীবন্ত মুহূর্ত, সারা পৃথিবীর চাঁদের হাট-- ফিরে দেখা তারকা মেলা
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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