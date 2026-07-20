/Viral PICTURE: বিশ্বকাপ ফুটবলের শেষ লগ্নের জীবন্ত মুহূর্ত, সারা পৃথিবীর চাঁদের হাট-- ফিরে দেখা তারকা মেলা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ ফাইনালে লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনাকে ১-০ গোলে হারিয়ে ১৬ বছর পর দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বসেরা শিরোপা পেল স্পেন। তবে মাঠের টানটান উত্তেজনাপূর্ণ ফুটবল ম্যাচের বাইরেও, গ্যালারি থেকে শুরু করে স্টেডিয়ামের সবুজ ঘাস-- বেশ কিছু অনবদ্য এবং আবেগঘন মুহূর্ত ইন্টারনেটে ঝড় তুলেছে। বিশ্বের তাবড় তাবড় সেলিব্রেটিদের উপস্থিতি এবং মাঠের কিছু মিষ্টি দৃশ্য এই মেগা ফাইনালকে ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় করে রাখল।
টম ক্রুজের উদ্বোধনী ভাষণ
হলিউড সুপারস্টার টম ক্রুজ ফাইনাল ম্যাচ শুরুর ঠিক আগে বক্তব্য পেশ করেন। ৮২,০০০-এরও বেশি দর্শকের সামনে তিনি বলেন, 'ফুটবল এমন এক ভাষা যা কোনও শব্দ ছাড়াই কথা বলে। একটা শক্তি যা বিশ্বকে একত্রিত করে, অপরিচিতদের বন্ধু বানায়।' তার এই বক্তব্য মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়। এছাড়া ভিআইপি বক্সে আলোচনার কেন্দ্রে ছিলেন নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, তাঁর মারিন ওয়ান হেলিকপ্টার নিয়ে স্টেডিয়ামে নাটকীয়ভাবে ল্যান্ড করে দর্শকদের চমকে দেন।
ডোনাল্ড ট্রাম্পের এন্ট্রি
মাঠ মাতালেন ম্যাডোনা, বিটিএস ও শাকিরা
ফিফা ইতিহাসের অন্যতম সেরা আকর্ষণ ছিল এই ফাইনালের সুপার বোল ধাঁচের 'হাফটাইম শো'। পপ কুইন ম্যাডোনা, লাতিন সেনসেশন শাকিরা, পপ স্টার জাস্টিন বিবার এবং বিশ্বখ্যাত কোরিয়ান ব্যান্ড বিটিএস (BTS) যৌথভাবে এই মঞ্চ কাঁপান। জাস্টিন বিবার তার দুর্দান্ত গিটার ও কণ্ঠের জাদুতে দর্শকদের মুগ্ধ করেন এবং ফুটবলের মাধ্যমে বিশ্বকে একত্রিত করার বার্তা দেন।
ভিআইপি গ্যালারিতে তারকাদের ছড়াছড়ি
খেলার মাঝেই গ্যালারির দিকে ক্যামেরা ঘুরতেই একের পর এক হাই-প্রোফাইল মুখ ভেসে ওঠে। ডেভিড বেকহ্যাম ও ভিক্টোরিয়া বেকহ্যাম তাদের পুরো পরিবার নিয়ে হাজির ছিলেন।
এছাড়া মিউজিক জগতের রাজত্ব সামলানো জয়-জেড (Jay-Z) ও বিয়ন্সে (Beyoncé), রিহানা ও এএসএপি রকিকে (A$AP Rocky) গ্যালারিতে খেলা উপভোগ করতে দেখা যায়।
ক্যামেরায় ধরা পড়েন হলিউড অভিনেতা ম্যাট ডেমন এবং তরুণদের প্রিয় জুটি টিমোথি চ্যালামে ও কাইলি জেনার, যাদের কিছু অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে।
লাইমলাইট কেড়ে নিল লামিনে ইয়ামালের ছোট ভাই
বিশ্বকাপ ফাইনালের সবচেয়ে মিষ্টি ও ভাইরাল মুহূর্তটি তৈরি হয় ম্যাচ শেষের ঠিক পরেই। স্পেনের ১৯ বছর বয়সী তরুণ সুপারস্টার লামিনে ইয়ামালের ৩ বছর বয়সী ছোট ভাই 'কেন' (Keyne) পুরো টুর্নামেন্ট জুড়েই স্পেনের গ্যালারিতে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল।
ফাইনাল ম্যাচ শেষ হতেই কেন মাঠের সিকিউরিটি ও পুলিস অফিসারদের পাশ কাটিয়ে সোজা দৌড়ে চলে আসে সবুজ পিচে। ভাইয়ের কৃতিত্বে উচ্ছ্বসিত পুঁচকে কেনকে কোলে তুলে নেন ইয়ামাল এবং জড়িয়ে ধরে উল্লাস প্রকাশ করেন। পরে কেনকে বিশ্বকাপের ট্রফি ধরে পোজ দিতে এবং মাঠের গোলপোস্টের জালের একটি অংশ স্মারক হিসেবে ছিঁড়ে নিতে দেখা যায়, যা বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি ফুটবল ভক্তের মন জয় করে নিয়েছে।
এছাড়া,
ফুটবলের রাজসূয় যজ্ঞ শেষ হলেও থেকে গেল এই মুহূর্তগুলো...
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