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বিশ্বকাপ ফাইনালই ছিল শেষ ম্যাচ! তাঁকে আর দেখা যাবে না, হেভিওয়েটের অবসরে সিলমোহর অ্যাসোসিয়েশনের

বিশ্বকাপ ফাইনালের 'বিতর্কিত' রেফারি স্লাভকো ভিনচিচকে আর দেখবে না ফুটবল বিশ্ব। স্পেন-আর্জেন্টিনা ম্যাচের পরই চরম সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দিল 
স্লোভেনিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 28, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 03:42 PM IST
বিশ্বকাপ ফাইনালই ছিল শেষ ম্যাচ! তাঁকে আর দেখা যাবে না, হেভিওয়েটের অবসরে সিলমোহর অ্যাসোসিয়েশনের
Image Credit: অবসর নিলেন স্লাভকো ভিনচিচ

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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