/বিশ্বকাপ ফাইনালই ছিল শেষ ম্যাচ! তাঁকে আর দেখা যাবে না, হেভিওয়েটের অবসরে সিলমোহর অ্যাসোসিয়েশনের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০ জুলাই ২০২৬। বিশ্বকাপের ফাইনাল হওয়ার ৮ দিন হয়ে গেল। তবুও যেন স্পেন-আর্জেন্টিনা ম্যাচের রেশ কাটছে না। সময় যেন নিউ ইয়র্কের মেটলাইফ স্টেডিয়ামেই আটকে আছে। নির্ধারিত সময়ে খেলা গোলশূন্য থাকার পর অতিরিক্ত সময়ে ফেরান তোরেসের গোলে দ্বিতীয়বার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছিল স্পেন। লা রোজা ১-০ হারিয়েছিল আলবিসেলেস্তেকে। এই হার কিছুতেই হজম হচ্ছে না আর্জেন্টিনার। বিশেষত এনজো ফার্নান্ডেজকে দেখানো দ্বিতীয় হলুদ কার্ডটি তাঁরা মানতেই পারছেন না। ফাইনালে আর্জেন্টিনা ১০ জনের দলে পরিণত হয়েছিল ৯৩ মিনিটে। ফাইনালের রেফারি স্লাভকো ভিনচিচের উপরেই তাঁরা ফুঁসছেন। স্বচ্ছতা ও ক্রীড়াসুলভ ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতেই আর্জেন্টাইন সমর্থকরা ফাইনাল রিম্যাচের দাবিতে পিটিশনে ৮০ হাজারেরও বেশি মানুষ সই করেছেন। তবে ফাইনালের 'বিতর্কিত' রেফারি ভিনচিচকে আর দেখবে না ফুটবলদুনিয়া। চলে এল বিরাট আপডেট।
বিশ্বকাপের পরেই অস্তাচলে স্লাভকো ভিনচিচ
স্লোভেনিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন এক বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, 'আমেরিকায় অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ফাইনালের এক সপ্তাহ পর, স্লাভকো ভিনচিচ বিশ্বের শীর্ষ পর্যায়ে তাঁর ঐতিহাসিক রেফারিং কেরিয়ারের আনুষ্ঠানিক ইতি টানলেন।' ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ফুটবল হিস্ট্রি অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিক্স (আইএফএফএইচএস) এবং অ্যাসোসিয়েশন অফ ইতালিয়ান রেফারি (এআইএ) ৪৬ বছর বয়সী ভিনচিচকে বিশ্বকাপের সেরা রেফারি হিসেবেই স্বীকৃতি দিয়েছে। এআইএ প্রতি বিশ্বকাপ বা ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপের সেরা ম্যাচ পরিচালনাকারীকে দ্বিবার্ষিক জিউলিয়ো ক্যাম্পানা পুরস্কার দিয়ে থাকে। সপ্তমবার এই স্বীকৃতি পেয়ছেন ভিনচিচ। ২০১৯ সাল থেকে উয়েফার এলিট রেফারি প্যানেলের সদস্য ভিনচিচ ২০২০ সালের ইউরো কাপে ম্যাচ পরিচালনা করেছেন এবং ২০২৪ সালে স্পেন ও ইতালির মধ্যেও সেমিফাইনালেও রেফারির দায়িত্বে ছিলেন।
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ভিনচিচের ২০২৫ ফুটবল বিশ্বকাপ
এবার বিশ্বকাপে চার ম্যাচের দায়িত্বে ছিলেন ভিনচিচ। মরক্কোর বিরুদ্ধে ব্রাজিলের গ্রুপ 'সি'-র উদ্বোধনী ম্যাচ এবং শেষ ষোলোর লড়াইয়ে ইকুয়েডরের বিরুদ্ধে মেক্সিকোর ২-০ জয়ের ম্যাচেও তিনি ছিলেন দায়িত্বে। ওই ম্যাচে আর্সেনাল ও ইকুয়েডরের ডিফেন্ডার পিয়েরো হিনকাপিয়েকে মাঠ থেকে বহিষ্কার করেছিলেন তিনি। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে প্রবর্তিত নতুন এক নিয়ম অনুযায়ী, মেক্সিকোর এক খেলোয়াড়ের সঙ্গে কথা বলার সময় মুখ ঢেকে রাখার কারণে তাঁকে এই শাস্তির মুখে পড়তে হয়েছিল। ফাইনালে ফিফার রেফারি প্রধান পিয়েরলুইজি কলিনা যখন ভিনচিচকে এই ঐতিহাসিক অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছিলেন,তখন ভিনচিচ তাঁর কিট নেওয়ার সময়ে ভিনচিচ আবেগে কেঁদে ফেলেছিলেন। স্লোভেনিয়ার মারিবোরে জন্মানো ভিনচিচ ২০১০ সাল থেকে ফিফার আন্তর্জাতিক রেফারি হিসেবে রেফারিং করছেন। বিশ্ব ফুটবলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রথমসারি ম্যাচ পরিচালনা করেই বিশ্বের অন্যতম নির্ভরযোগ্য রেফারি হিসেবে খ্যাত হয়েছেন।
ক্লাব পর্যায়ে ভিনচিচের বায়োডেটা
ক্লাব পর্যায়ে ভিনচিচ ২০২৪ সালের চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল পরিচালনা করেছিলেন। সেই ম্যাচে রিয়াল মাদ্রিদ ২-০ গোলে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডকে হারিয়ে ১৫ বারের মতো শিরোপা জেতে। ২০২২ সালে ইউরোপা লিগের ফাইনালেও ভিনচিচ দায়িত্বে ছিলেন। যেখানে আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্টের কাছে রেঞ্জার্স হেরেছিল।তার আগের বছর ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড যখন পেনাল্টি শুটআউটে ভিয়ারিয়ালের কাছে হেরেছিল, তখন তিনি চতুর্থ রেফারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। উভয় দলের অনুরোধের প্রেক্ষিতেই ২০২৫ সালে গালাতাসারে এবং হোসে মরিনহোর ফেনারখের মধ্যে তুর্কি সুপার লিগের ম্যাচ পরিচালনার জন্য তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। যার মাধ্যমে তিনি এই ম্যাচের দায়িত্ব পালনকারী প্রথম বিদেশি রেফারি হিসেবে ইতিহাস লিখেছিলেন।
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