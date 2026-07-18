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ব্রোঞ্জ ফাইনালে ফ্রান্স বনাম ইংল্যান্ড, এমবাপে-কেনদের ডুয়েল টিভি-অনলাইনে কখন কোথায় কীভাবে দেখবেন?

২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে ফুটবলপ্রেমীরা সাক্ষী হতে চলেছেন এক মহাকাব্যিক লড়াইয়ের। কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হতে চলেছে বিশ্ব ফুটবলের দুই পরাশক্তি—ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড। একদিকে কিলিয়ান এমবাপের ফ্রান্স, অন্যদিকে জুড বেলিংহাম ও হ্যারি কেনের হ্যারি কেনের ইংল্যান্ড। এই হাই-ভোল্টেজ ম্যাচকে ঘিরে ইতিমধ্যেই বিশ্বজুড়ে পারদ চড়তে শুরু করেছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 18, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 10:48 AM IST
ব্রোঞ্জ ফাইনালে ফ্রান্স বনাম ইংল্যান্ড, এমবাপে-কেনদের ডুয়েল টিভি-অনলাইনে কখন কোথায় কীভাবে দেখবেন?
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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