/ব্রোঞ্জ ফাইনালে ফ্রান্স বনাম ইংল্যান্ড, এমবাপে-কেনদের ডুয়েল টিভি-অনলাইনে কখন কোথায় কীভাবে দেখবেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬-এর তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে আজ মুখোমুখি হচ্ছে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড। ভারতের সময় রোববার (১৯ জুলাই) রাত ২টা ৩০ মিনিটে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার মায়ামি গার্ডেন্সের হার্ড রক স্টেডিয়ামে শুরু হবে ম্যাচ। বিশ্লেষকদের মতে, এই ম্যাচে ফ্রান্স কিছুটা এগিয়ে। অপ্টার তথ্য অনুযায়ী, নির্ধারিত ৯০ মিনিটে ফ্রান্সের জয়ের সম্ভাবনা ৫০.৭ শতাংশ, যেখানে ইংল্যান্ডের সম্ভাবনা ২৫.৬ শতাংশ। বেশিরভাগ বিশ্লেষকই মনে করছেন, ম্যাচটি হবে গোলে ভরপুর।
মুখোমুখি লড়াইয়ে এগিয়ে ইংল্যান্ড
দুই দলের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত ৩২ বার দেখা হয়েছে। এর মধ্যে ইংল্যান্ড জিতেছে ১৭টি ম্যাচ, ফ্রান্স জিতেছে ১০টি এবং ৫টি ম্যাচ ড্র হয়েছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে ফ্রান্সের আধিপত্য বেশি। শেষ সাত দেখার মধ্যে পাঁচটিতেই জিতেছে ফরাসিরা। বিশ্বকাপে দুই দলের তিনটি আগের সাক্ষাতে ইংল্যান্ড দুটি এবং ফ্রান্স একটি ম্যাচ জিতেছে। ২০২২ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ফ্রান্স ২-১ গোলে ইংল্যান্ডকে হারিয়েছিল।
গোল্ডেন বুটের লক্ষ্যে ক্ষুধার্ত এমবাপে
এই ম্যাচের মূল আকর্ষণ হতে চলেছেন ফরাসি অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপে। টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার ‘গোল্ডেন বুট’ জয়ের দৌড়ে নিজেকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে মরিয়া তিনি। ফরাসি শিবির সূত্রে খবর, ইংল্যান্ডের রক্ষণভাগকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে সম্পূর্ণ আক্রমণাত্মক রণকৌশল সাজাচ্ছেন এমবাপে। তাঁর গতি এবং গোল করার নিখুঁত দক্ষতা ইংলিশ ডিফেন্ডারদের জন্য সবচেয়ে বড় মাথা ব্যথার কারণ হতে চলেছে।
দুই দলই সেমিফাইনালে হেরে এসেছে
সেমিফাইনালে স্পেনের কাছে ২-০ গোলে হেরে ফাইনালের স্বপ্ন ভেঙে যায় ফ্রান্সের। তার আগে টানা ছয় ম্যাচ জিতেছিল তারা। পুরো টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত ১৮টি গোল করেছে এবং টানা তিনটি ক্লিন শিটও রেখেছে ফরাসিরা। অন্যদিকে ইংল্যান্ড সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনার কাছে ২-১ গোলে হারে। ম্যাচের ৯১তম মিনিটে লাউতারো মার্তিনেজ গোল করে ইংল্যান্ডকে বিদায় করে দেন। ওই ম্যাচে আর্জেন্টিনার দুই গোলেই অ্যাসিস্ট করেছিলেন লিওনেল মেসি। টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত ইংল্যান্ড করেছে ১৪ গোল।
এমবাপে ও কেনের দিকে থাকবে নজর
এই বিশ্বকাপে ৮ গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় যৌথভাবে শীর্ষে আছেন কিলিয়ান এমবাপে ও লিওনেল মেসি। অন্যদিকে ইংল্যান্ডের হ্যারি কেন ও জুড বেলিংহ্যাম করেছেন ৬টি করে গোল। তাই গোল্ডেন বুট জয়ের লড়াইয়েও এমবাপে ও কেনের দিকে বিশেষ নজর থাকবে। বিশ্লেষকদের মতে, গোল্ডেন বুট জয়ের লক্ষ্য এমবাপ্পেকে আরও আক্রমণাত্মক করে তুলতে পারে। একইভাবে কেন ও বেলিংহ্যামও ব্যবধান কমানোর চেষ্টা করবেন।
যাদের দিকে নজর থাকবে
ফ্রান্সের আক্রমণের সবচেয়ে বড় ভরসা কিলিয়ান এমবাপ্পে। তার গতি ও কাউন্টার অ্যাটাক যেকোনো মুহূর্তে ম্যাচের চিত্র বদলে দিতে পারে। মাঝমাঠে আন্তোয়ান গ্রিজম্যান দলের আক্রমণ সাজানোর দায়িত্ব পালন করবেন। ইংল্যান্ডের হয়ে জুড বেলিংহ্যাম মাঝমাঠ থেকে আক্রমণে গতি আনবেন। আর ডান প্রান্তে বুকায়ো সাকার গতি ও ড্রিবলিং ফ্রান্সের রক্ষণে চাপ তৈরি করতে পারে।
ম্যাচের কৌশল
ফ্রান্স দ্রুত আক্রমণ এবং এমবাপ্পেকে এক-অন-ওয়ান পরিস্থিতিতে খেলানোর চেষ্টা করবে। গ্রিজম্যান মাঝমাঠ থেকে খেলার গতি নিয়ন্ত্রণ করবেন। অন্যদিকে ইংল্যান্ড এবার আরও আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে পারে। হ্যারি কেন কিছুটা নিচে নেমে খেলবেন, যাতে বেলিংহ্যাম ও উইঙ্গাররা সামনে জায়গা পান।
কার জয়ের সম্ভাবনা বেশি?
বেশিরভাগ পরিসংখ্যান ও বিশ্লেষণে ফ্রান্সকেই এগিয়ে রাখা হয়েছে। ইউএসএ টুডে ৩-১ গোলে ফ্রান্সে
ফ্রান্স বনাম ইংল্যান্ড বিশ্বকাপ তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ কবে অনুষ্ঠিত হবে?
ফ্রান্স বনাম ইংল্যান্ড বিশ্বকাপ তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ ভারতের সময় রোববার (১৯ জুলাই) রাত ২. ৩০ মিনিটে শুরু হবে।
ফ্রান্স বনাম ইংল্যান্ড বিশ্বকাপ তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
ফ্রান্স বনাম ইংল্যান্ড বিশ্বকাপ তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ ডালাসের এটিঅ্যান্ডটি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে
ফ্রান্স বনাম ইংল্যান্ড বিশ্বকাপ তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ কখন অনুষ্ঠিত হবে?
ফ্রান্স বনাম ইংল্যান্ড বিশ্বকাপ তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ আমেরিকার ফ্লোরিডার মায়ামি গার্ডেন্সের হার্ড রক স্টেডিয়ামে
ফ্রান্স বনাম ইংল্যান্ড বিশ্বকাপ তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচটি টিভিতে কোথায় লাইভ দেখা যাবে?
ফ্রান্স বনাম ইংল্যান্ড বিশ্বকাপ তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ Zee-র নতুন Unite8 Sports নেটওয়ার্কের চ্যানেলে (Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2 এবং Unite8 Sports 2 HD) লাইভ দেখা যাবে।
ফ্রান্স বনাম ইংল্যান্ড বিশ্বকাপ তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ কোথায় লাইভ স্ট্রিম করে দেখা যাবে?
ফ্রান্স বনাম ইংল্যান্ড বিশ্বকাপ তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ Zee5 ওয়েবসাইট এবং অ্যাপে লাইভ স্ট্রিমিংয়ের মাধ্যমে দেখা যাবে।
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