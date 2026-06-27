/৩২ মিনিটে দেম্বেলে ম্যাজিক! নরওয়েকে উড়িয়ে গ্রুপ সেরা ফ্রান্স, ভাঙল ৭২ বছরের রেকর্ড

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাঁচ দিন আগেও বিশ্বকাপের মঞ্চে গোলের খাতা খুলতে পারেননি। আর সেই উসমান দেম্বেলেই মাত্র ৩২ মিনিটের ম্যাজিকে ওলটপালট করে দিলেন বিশ্বকাপের ৭২ বছরের ইতিহাস! বোস্টনে শুক্রবার রাতে ‘আই’ গ্রুপের শেষ রাউন্ডের ম্যাচে দেম্বেলের অতিমানবীয় হ্যাটট্রিকে নরওয়েকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দিল দু’বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স। এই দাপুটে জয়ের ফলে ৩ ম্যাচের সবকটিতে জিতে গ্রুপ সেরা হয়েই নকআউট পর্বে পা রাখল ফরাসিরা। অন্যদিকে, প্রথম হারের স্বাদ পেয়ে ৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ রানার্সআপ হয়ে মাঠ ছাড়ল নরওয়ে।
এদিন ডাগআউটে ছিলেন না ফরাসিদের প্রধান কোচ দিদিয়ে দেশঁ। মায়ের শেষকৃত্যে যোগ দিতে তিনি দেশে ফেরায় দলের দায়িত্ব সামলান সহকারী কোচ গি স্টিফোঁ। অন্যদিকে, নকআউট নিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় নরওয়ে নিজেদের একাদশে ১০টি পরিবর্তন এনে মাঠে নেমেছিল। দলের সবচেয়ে বড় তারকা আর্লিং হলান্ডকে পুরো ম্যাচেই রাখা হয়েছিল বেঞ্চে। সেই সুযোগ পুরোদমে কাজে লাগায় ফ্রান্স।
ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিল ফরাসিরা। প্রথম মিনিটেই কিলিয়ান এমবাপের শট ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। তবে গোলের জন্য বেশি অপেক্ষা করতে হয়নি। ম্যাচের সপ্তম মিনিটে মাঝমাঠ থেকে এমবাপের পাস ধরে প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডারদের বোকা বানিয়ে ডান পায়ের জোরাল শটে ফ্রান্সকে এগিয়ে নেন দেম্বেলে। ২০তম মিনিটে আবারও এমবাপে-দেম্বেলে জুটির কামাল। এমবাপের পাস থেকে বক্সের বাইরে থেকে বাঁ পায়ের নিখুঁত শটে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন এই ব্যালন দ’র জয়ী তারকা।
পরের মিনিটেই অবশ্য নরওয়ের আসগার্ড গোল করে ব্যবধান ২-১ এ নামিয়ে আনেন। কিন্তু দেম্বেলেকে থামানো ছিল অসম্ভব। ৩২তম মিনিটে চুয়ামেনির পাস থেকে বল পেয়ে বাঁ পায়ের জাদুকরী শটে নিজের হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন ফরাসি ফরোয়ার্ড। এই হ্যাটট্রিকের সাথে সাথেই রেকর্ড বইয়ের পাতা ওলটপালট করে দেন দেম্বেলে।
দেম্বেলের রেকর্ডের খতিয়ান:
৭২ বছরে দ্রুততম: ম্যাচের শুরু থেকে মাত্র ৩২ মিনিটে ৩টি গোল (৭, ২০ ও ৩২ মিনিট) করেন দেম্বেলে। এটি বিশ্বকাপের ইতিহাসে দ্বিতীয় দ্রুততম এবং গত ৭২ বছরের মধ্যে দ্রুততম হ্যাটট্রিক। এর আগে ১৯৫৪ সালে অস্ট্রিয়ার এরিক প্রবস্ট ২৪ মিনিটে হ্যাটট্রিক করেছিলেন।
ফরাসিদের মধ্যে সেরা: প্রথম ফরাসি ফুটবলার হিসেবে বিশ্বকাপে এত দ্রুত হ্যাটট্রিক করার নজির গড়লেন তিনি। জাস্ট ফন্টেইন ও কিলিয়ান এমবাপের পর ফ্রান্সের তৃতীয় ফুটবলার হিসেবে বিশ্বকাপে হ্যাটট্রিক করলেন দেম্বেলে।
৩২ বছরের খরা কাটল: ১৯৯৪ বিশ্বকাপে রাশিয়ার ওলেগ সালেঙ্কোর পর দেম্বেলেই প্রথম ফুটবলার, যিনি বিশ্বকাপের ম্যাচের প্রথমার্ধেই হ্যাটট্রিক করার কীর্তি অর্জন করলেন।
প্রথম আন্তর্জাতিক হ্যাটট্রিক: সিনিয়র ফ্রান্স জাতীয় দলের হয়ে এটিই দেম্বেলের ক্যারিয়ারের প্রথম হ্যাটট্রিক।
দ্বিতীয়য়ার্ধের পঞ্চম মিনিটে পেনাল্টি পেয়েছিল নরওয়ে। কিন্তু লারসেনের দুর্বল শট রুখে দেন ফরাসি গোলরক্ষক মাইক মিয়াঁ। ম্যাচের শেষ লগ্নে, যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিটে বদলি খেলোয়াড় দিজিরে দুয়ে হেডের সাহায্যে ফ্রান্সের হয়ে চতুর্থ গোলটি করেন। এই গ্রুপেরই অন্য ম্যাচে ইরাককে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিয়ে তৃতীয় স্থান ধরে রেখেছে সেনেগাল।
শেষ বত্রিশের লড়াইয়ে নরওয়ের মুখোমুখি হবে আইভরি কোস্ট। আর গ্রুপ সেরা ফ্রান্সের প্রতিপক্ষ কে হবে, তা জানা যাবে বাকি গ্রুপগুলোর ম্যাচ শেষ হওয়ার পর।
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