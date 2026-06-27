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৩২ মিনিটে দেম্বেলে ম্যাজিক! নরওয়েকে উড়িয়ে গ্রুপ সেরা ফ্রান্স, ভাঙল ৭২ বছরের রেকর্ড

উসমান দেম্বেলে, নামটাই যথেষ্ট! মাত্র ৩২ মিনিটে হ্যাটট্রিক করে বিশ্বকাপের ৭২ বছরের ইতিহাস ওলটপালট করে দিলেন ফরাসি তারকা। নরওয়েকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দিয়ে 'আই' গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন হয়ে নকআউটে গেল ফ্রান্স। কিলিয়ান এমবাপে গোল না পেলেও করলেন অ্যাসিস্ট। 

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jun 27, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 01:14 PM IST
৩২ মিনিটে দেম্বেলে ম্যাজিক! নরওয়েকে উড়িয়ে গ্রুপ সেরা ফ্রান্স, ভাঙল ৭২ বছরের রেকর্ড
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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৩২ মিনিটে দেম্বেলে ম্যাজিক! নরওয়েকে উড়িয়ে গ্রুপ সেরা ফ্রান্স,ভাঙল ৭২ বছরের রেকর্ড
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