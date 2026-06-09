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FIFA World Cup 2026 Liquor Price List: ১৭০০ টাকায় এক বোতল বিয়ার! বিশ্বকাপে আকাশছোঁয়া মদের দাম, ফ্যানরা ফুঁসছেন

FIFA World Cup 2026 Liquor Price List: বিশ্বকাপে মদের দাম দেখে মাথায় হাত পড়েছে ফুটবল ভক্তদের। ভাইরাল হয়ে গিয়েছে মেন্যু কার্ড! জল থেকে মদ... সবই ধরাছোঁয়ার বাইরে  

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 09, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 03:13 PM IST
FIFA World Cup 2026 Liquor Price List: ১৭০০ টাকায় এক বোতল বিয়ার! বিশ্বকাপে আকাশছোঁয়া মদের দাম, ফ্যানরা ফুঁসছেন

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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