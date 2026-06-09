/FIFA World Cup 2026 Liquor Price List: ১৭০০ টাকায় এক বোতল বিয়ার! বিশ্বকাপে আকাশছোঁয়া মদের দাম, ফ্যানরা ফুঁসছেন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। দরজায় কড়া নাড়ছে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ফুটবল বিশ্বকাপ (FIFA World Cup 2026)। আর ঠিক দু'দিন পর অর্থাত্ ১১ জুন থেকে শুরু এই খেলার শ্রেষ্ঠ ইভেন্ট। 'গ্রুপ এ'-র উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি মেক্সিকো ও দক্ষিণ আফ্রিকা। আমেরিকা-মেক্সিকো-কানাডা জুড়ে ৪৮ দেশের মহাযুদ্ধ। তবে বিশ্বকাপের গা ঘামানো ম্যাচগুলি কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছে। বিদেশের বহু ফুটবল ফ্যানই কিন্তু হাতে বিয়ারের গ্লাস নিয়ে লাইভ ম্যাচ দেখা উপভোগ করেন। আর আমেরিকায় এসে তাঁদের মাথায় বাজ পড়েছে মদের আকাশছোঁয়া দাম দেখে।
গত শনিবার ফ্লোরিডার রেমন্ড জেমস স্টেডিয়ামে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের ওয়ার্ম-আপ ম্যাচ ছিল। আর সেখানে গিয়ে মদ্যপায়ী ইংল্যান্ডের ফুটবল ভক্তরা চমকে গিয়েছেন। স্টেডিয়ামে মদের দাম ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গিয়েছে। সাধারণ একটা পিন্ট বিয়ারের (আমেরিকায় এক পিন্ট বিয়ারের পরিমাণ ৪৭৩ মিলিলিটার) জন্য ভক্তদের গুনতে হচ্ছে আকাশচুম্বী ১২.৫০ পাউন্ড! এক সমর্থক মদের দামের একটি ছবিও শেয়ার করেছেন নেটপাড়ায়। যেখানে দেখা যাচ্ছে ১৮ ডলার (প্রায় ১৩.৫০ পাউন্ড) দাম রাখা হয়েছে প্রিমিয়াম বড় বিয়ারের। এছাড়াও হার্ড সেল্টজার (কার্বনেটেড জল, গাঁজানো অ্যালকোহল এবং প্রাকৃতিক ফলের ফ্লেভারের মিশ্রণে তৈরি এক জনপ্রিয় পানীয়, অ্যালকোহলের মাত্রা বা এবিভি প্রায় ৫%) বিক্রি হচ্ছে ২০.৫০ ডলারে যা ১৫ পাউন্ডেরও বেশি। বোঝাই যাচ্ছে যাঁরা অন্য দেশ থেকে বিশ্বকাপ দেখতে এসেছেন, তাঁরা কেউই এই ধাক্কার জন্য এবার তৈরি ছিলেন না! একজন ফ্যান এই খরচকে 'অতিরিক্ত'ই বলছেন। পাশাপাশি তাঁর মতে এই পানীয়র দাম মুনাফা অর্জনের 'লোভের’ই প্রকাশ...
মদের দাম যেরকম ছিল স্টেডিয়ামে
আল্ট্রা প্রিমিয়াম ডাবল ককটেল — ২৮.৫০ মার্কিন ডলার ( ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২৪৩৭ টাকা)
আল্ট্রা প্রিমিয়াম সিঙ্গল ককটেল — ১৯.৫০ মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৬৬৭ টাকা)
প্রিমিয়াম ডাবল ককটেল — ২৫.২৫ মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২১৫৯ টাকা)
ফ্রোজেন ককটেল (স্ট্রবেরি ডাইকুইরি ও মার্গারিটা) — ১৯.২৫ মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৬৪৬ টাকা)
ডোমেস্টিক লার্জ বিয়ার — ১৬.৭৫ মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৪৩২ টাকা)
প্রিমিয়াম লার্জ বিয়ার — ১৮.০০ মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৫৩৯ টাকা)
হার্ড সেল্টজার — ২০.৫০ মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৭৫৩ টাকা)
নন-অ্যালকোহলিক বিয়ার — ১০.০০ মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৮৫৫ টাকা)
গেটোরেড — ৮.৭৫ মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৭৪৮ টাকা)
গেটোরেড ওয়াটার — ৮.৭৫ মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৭৪৮ টাকা)
অ্যাকোয়াফিনা ওয়াটার — ৭.৫০ মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৬৪১ টাকা)
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