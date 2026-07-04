/মেসি ৭, এমবাপে ৬! বিশ্বকাপে গোল্ডেন বুটের রেসে রুদ্ধশ্বাস টক্কর, কার ঝুলিতে কত গোল?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মাঠের বাইরের নানা আলোচনা, বিতর্ক আর জল্পনার অবসান ঘটিয়ে ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ এখন মাঠের পারফরম্যান্সে ইতিহাস গড়ার অপেক্ষায়। বিশেষ করে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়ার লড়াই বা ‘গোল্ডেন বুট রেস’ এবার যেভাবে জমে উঠেছে, তা ফুটবল ইতিহাসে এর আগে খুব কমই দেখা গেছে। ইনজুরির কারণে ব্রাজিলের পোস্টার বয় নেইমার জুনিয়র মাঠের বাইরে থাকলেও, আন্তর্জাতিক ফুটবলের সব রথী-মহারথীরা গোল্ডেন বুট জয়ের ট্রফিতে চুমু আঁকতে মরিয়া হয়ে লড়ছেন। রাউন্ড অব ৩২ বা শেষ বত্রিশের খেলা শেষ হতেই ফুটবল ভক্তদের মনে এখন একটাই কৌতুহল—আসলে এই মুহূর্তে গোল্ডেন বুটের দৌড়ে কে এগিয়ে আছেন এবং কার গোল সংখ্যা কত?
এবারের বিশ্বকাপে গোল্ডেন বুটের রেসে এখন পর্যন্ত এককভাবে সবার ওপরে অবস্থান করছেন আর্জেন্টিনার মহাতারকা ও অধিনায়ক লিওনেল মেসি। শেষ বত্রিশের ম্যাচে কেপ ভার্দের বিপক্ষে ১টি চমৎকার গোল করে টুর্নামেন্টে নিজের মোট গোল সংখ্যাকে সাতে (৭) উন্নীত করেছেন তিনি। একই সাথে বিশ্বকাপ ইতিহাসের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকাতেও মেসি ২০টি গোল নিয়ে সবার আগে রাজত্ব করছেন। তবে এলএমটেনের (LM10) ঘাড়ের ওপর তীব্র নিঃশ্বাস ফেলছেন ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাপে। সুইডেনের বিপক্ষে দুর্দান্ত এক জোড়া গোল (Brace) করে এই ফরাসি ফরোয়ার্ড চলতি বিশ্বকাপে নিজের গোল সংখ্যা নিয়ে গেছেন ছয়ে (৬)। টানা দ্বিতীয়বারের মতো গোল্ডেন বুট জয়ের রেকর্ড গড়তে এমবাপে এখন মেসির চেয়ে মাত্র ১টি গোল পিছিয়ে আছেন।
মেসি-এমবাপের ঠিক পরেই এই গোল্ডেন রেসে নিজেদের অবস্থান শক্ত করেছেন নরওয়ের গোলমেশিন এরলিং হলান্ড এবং ইংল্যান্ডের অধিনায়ক হ্যারি কেইন। শেষ ষোলোর আগে নিজেদের শেষ ম্যাচগুলোতে গোল পেয়ে দুজনই টুর্নামেন্টে নিজেদের গোলসংখ্যা পাঁচে (৫) নিয়ে গেছেন। নকআউট পর্বের বাকি ম্যাচগুলোতে এই দুই জাত স্ট্রাইকার যেকোনো সময় পাশার দান উল্টে দিতে পারেন।
একনজরে বিশ্বকাপ ২০২৬-এর সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকা (Top Scorers Stats):
|স্থান (Rank)
|খেলোয়াড় (Player)
|দেশ (Country)
|গোল সংখ্যা (Goals)
|১
|লিওনেল মেসি
|আর্জেন্টিনা
|৭
|২
|কিলিয়ান এমবাপে
|ফ্রান্স
|৬
|৩
|এরলিং হালান্ড
|নরওয়ে
|৫
|৪
|হ্যারি কেন
|ইংল্যান্ড
|৫
|৫
|ভিনিসিয়ুস জুনিয়র
|ব্রাজিল
|৪
|৬
|মিকেল ওয়ারজাবাল
|স্পেন
|৪
|৭
|ওসমান দেম্বেলে
|ফ্রান্স
|৪
|৮
|ইসমাইলা সার
|সেনেগাল
|৪
ফিফার নিয়ম অনুযায়ী, যদি একাধিক খেলোয়াড়ের গোল সংখ্যা সমান হয়, তবে যার অ্যাসিস্ট বেশি থাকবে, তিনিই গোল্ডেন বুট ট্রফিটি নিজের করে নেবেন। সেই হিসেবে ৬ গোল ও ২টি অ্যাসিস্ট নিয়ে এমবাপে কিন্তু ৭টি গোল করা মেসির (০ অ্যাসিস্ট) বেশ কাছাকাছি অবস্থান করছেন। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের মহাযুদ্ধে এই সমীকরণ যেকোনো মুহূর্তে বদলে যেতে পারে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)