Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /মেসি ৭, এমবাপে ৬! বিশ্বকাপে গোল্ডেন বুটের রেসে রুদ্ধশ্বাস টক্কর, কার ঝুলিতে কত গোল?

মেসি ৭, এমবাপে ৬! বিশ্বকাপে গোল্ডেন বুটের রেসে রুদ্ধশ্বাস টক্কর, কার ঝুলিতে কত গোল?

২০২৬ বিশ্বকাপে গোল্ডেন বুটের লড়াই এবার সেয়ানে-সেয়ানে! কেপ ভার্দের বিরুদ্ধে গোল করে ৭টি গোল নিয়ে রেসের মগডালে এলএম১০। তবে ৬টি গোল ও ২টি অ্যাসিস্ট নিয়ে মেসির ঘাড়ে তীব্র নিঃশ্বাস ফেলছেন কিলিয়ান এমবাপে। ৫টি করে গোল নিয়ে তৈরি আছেন হালান্ড ও হ্যারি কেইনও!

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 04, 2026, 09:41 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 09:41 PM IST
মেসি ৭, এমবাপে ৬! বিশ্বকাপে গোল্ডেন বুটের রেসে রুদ্ধশ্বাস টক্কর, কার ঝুলিতে কত গোল?
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
খামেইনির কফিনের পাশে ছোট্ট কফিন! ইরানকে কাঁদাল ১৪ মাসের জাহরা
Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei55 min ago
2
FIFA World Cup 20261 hr ago
3
bsnl1 hr ago
4
Siya Goyal2 hrs ago
5
Maharashtra government3 hrs ago