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২৯২ কার্ডে ৩০৮ গোল, ৪৬ ক্লিন শিট! এবার বিশ্বকাপে চমক দেখাল দর্শকরাও

FIFA World Cup 2026: প্রথমবার ৪৮টি দলের অংশগ্রহণ। নতুন বিন্যাসে অনুষ্ঠিত ফুটবলের এই মহাযজ্ঞ কেবল মাঠের লড়াইয়েই নয়, পরিসংখ্যানের দিক থেকেও পূর্বের সব রেকর্ড ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 20, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 06:33 PM IST
২৯২ কার্ডে ৩০৮ গোল, ৪৬ ক্লিন শিট! এবার বিশ্বকাপে চমক দেখাল দর্শকরাও
Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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