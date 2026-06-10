/FIFA World Cup 2026 Opening Ceremony: শাকিরা-নোরা-কেটির আগুন, ৫ কারণেই ৩ শো থেকে সরবে না চোখ! কখন কোথায় দেখবেন বিশ্বকাপের জমকালো ওপেনিং?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কাউন্টডাউন প্রায় শেষ। আর কয়েক ঘণ্টা পর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ফুটবল বিশ্বকাপ (FIFA World Cup 2026)। মাঝে আর ঠিক একদিন। ১১ জুন থেকে শুরু এই খেলার শ্রেষ্ঠ ইভেন্ট। আর তার আগে জেনে নিন কখন কোথায় দেখবেন কাপযুদ্ধের দুর্দান্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।
পৃথক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
অতীতের বিশ্বকাপের আসরগুলিতে টুর্নামেন্টের শুরুর আগে কোনও একটি স্টেডিয়ামেই একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজিত হত। কিন্তু ২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপে তার ব্যতিক্রম ঘটছে। এবার তিনটি ব্যাক টু ব্যাক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হচ্ছে। যা সংশ্লিষ্ট দেশগুলির উদ্বোধনী ম্যাচের ৯০ মিনিট আগে হবে। মেক্সিকো সিটি, টরন্টো এবং লস অ্যাঞ্জেলসে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানগুলিতে যথাক্রমে মূল আকর্ষণ হিসেবে থাকবেন স্পটিফাই কিং জে বালভিন, ভারতীয় নৃত্যশিল্পী নোরা ফতেহি এবং আমেরিকার তারকা কেটি পেরি।
১৮ গানের বিশেষ বৈশ্বিক অ্যালবাম
ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আমেরিকা, কানাডা ও মেক্সিকো, এই তিন দেশে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানগুলির জন্য ফিফা সাউন্ড ১৮টি গান সম্বলিত একটি আনুষ্ঠানিক বৈশ্বিক অ্যালবাম তৈরি করেছে। এটি বিভিন্ন মহাদেশ, সঙ্গীতশৈলী ও ভাষার শিল্পীদের সমন্বয়ে এক অভূতপূর্ব সঙ্গীত-মিশ্রণ তৈরি করেছে। ইতিহাসের বৃহত্তম ফুটবল বিশ্বকাপের অফিসিয়াল অ্যালবাম রিলিজ করেছে ফিফা। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পীদের গাওয়া ১৮টি ট্র্যাক রাখা হয়েছে বিশেষ সংকলনে। বহুদেশীয় সংস্কৃতি এবং সুরের এক অনন্য সমন্বয়। আর এই অ্যালবামে 'সির সির' (Siir Siir) গানটি নোরার গাওয়া। সঙ্গীত প্রযোজক সঞ্জয় এবং ফরাসি গায়ক ভেজেড্রিমের যৌথ প্রয়াসেই এই গানের জন্ম। পর্দায় নোরা থাকবেন আর দুর্দান্ত নাচ থাকবে না, তা কী হতে পারে! বিশ্বকাপের এই গানেও নোরা খোলামেলা শরীরে দুর্দান্ত নেচেছেন।
একাধিক শহরে যুগপৎ কাউন্টডাউন কনসার্ট
আয়োজক মেক্সিকো এবং দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে। ঠিক আগের দিন অর্থাৎ ১০ই জুন টুর্নামেন্টের আয়োজক সংস্থা 'গ্র্যামি'-র সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে টরন্টো, মেক্সিকো ও লস অ্যাঞ্জেলেসে প্রথমবারের মতো যুগপৎ লাইভ মিউজিক কনসার্টের আয়োজন করেছে। বিভিন্ন শহরে আয়োজিত এসব কনসার্টে প্রধান শিল্পী হিসেবে থাকছেন মেজর লেজার ডেভিডো, ব্রায়ান অ্যাডামস। তাঁদের উপস্থিতি আয়োজক দেশগুলির দর্শকদের মনে এক দারুণ উদ্দীপনা ও উন্মাদনা ছড়িয়ে দেবে।
প্রথমবার হাফ-টাইম শো
আমেরিকার একনম্বর খেলা রাগবি। এনএফএল ওরফে ন্যাশনাল ফুটবল লিগ থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে ফিফা প্রথমবারের মতো অফিসিয়াল হাফ-টাইম শো কনসার্ট করবে। কোল্ডপ্লে-এর ক্রিস মার্টিন তা কিউরেট করেছেন। ম্যাডোনা, শাকিরা এবং বিটিএস রয়েছে। আগের সংস্করণগুলি ফুটবল পিচের কথা ভেবেই খেলার মধ্যের বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানগুলি এড়িয়ে যাওয়া হত।
শো শুধুই টেলিভিশনের জন্য নয়
অতীতে মাঠের প্রাক-ম্যাচ বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানগুলি মূলত ভিআইপি টিভি ক্যামেরার কথা মাথায় রেখেই সাজানো হত; ফলে স্টেডিয়ামের অন্য প্রান্তে বসা দর্শকরা শিল্পীদের কেবল পিছন থেকেই দেখতে পেতেন। তবে এবার ফিফা এমনভাবে অনুষ্ঠান সাজিয়েছে যাতে স্টেডিয়ামের ভিতরে থাকা প্রত্যেকেই অনুষ্ঠান সমান ভাবে উপভোগ করতে পারেন। জানা গিয়েছে, বিশাল জাতীয় পতাকা এবং নতুন এক বিন্যাস ব্যবহার করা হচ্ছে, যার ফলে স্টেডিয়ামের যে কোনও প্রান্তে বসেই দর্শকরা শোয়ের সঙ্গে একাত্ম হতে পারবেন।
মেক্সিকোতে প্রথম উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
মেক্সিকোতে প্রথম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আকর্ষণ গ্র্যামি-জয়ী মেক্সিকান পপ ব্যান্ড 'মানা', যারা আগুনে স্টেজ পারফর্ম করায় পরিচিত। আয়োজক দেশের প্রতিনিধি হিসেবে আলেহান্দ্রো ফার্নান্দেজ মেক্সিকোর জাতীয় সংগীত পরিবেশন করবেন এবং টাইলা দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় সংগীত গাইবেন। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেবেন রায়ান কাস্ত্রো, বেলিন্ডা, বার্না বয়, ড্যানি ওশান, জে বালভিন, লিলা ডাউনস, লস অ্যাঞ্জেলেস আজুলেস এবং শাকিরার মতো বিখ্যাত শিল্পীরা।
কানাডায় দ্বিতীয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
কানাডা ঠিক একদিন পর ১২ জুন টরন্টোতে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের ম্যাচের সময় তাদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে। অ্যালানিস মরিসেট কানাডার জাতীয় সংগীত পরিবেশন করবেন এবং আলেকজান্দার গাজিক বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার জাতীয় সংগীত পরিবেশন করবেন। এই বিশ্বকাপে ফিফার অ্যাম্বাসেডর অভিনেতা ও কমেডিয়ান উইল আর্নেট এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে টরন্টোতে দর্শকদের স্বাগত জানাবেন এবং টুর্নামেন্টের মূলমন্ত্র—ঐক্য ও সংহতির—বার্তা তুলে ধরবেন। কানাডার নিজস্ব প্রতিভার প্রদর্শনী হিসেবে এই অনুষ্ঠানে অ্যালানিস মরিসেট, আলেসিয়া কারা, এলিয়ানা, জেসি রেইয়েজ, মাইকেল বুবলে, নোরা ফতেহি, ভেজড্রিম এবং উইলিয়াম প্রিন্সের মতো বিখ্যাত শিল্পীরা পারফর্ম করবেন। লস অ্যাঞ্জেলেস-ভিত্তিক বাংলাদেশি-আমেরিকান ডিজে সঞ্জয়ও এই উৎসবমুখর আয়োজনে এক ভিন্নধর্মী ও বৈচিত্র্যময় সুরের আমেজ যোগ করবেন।
লস অ্যাঞ্জেলসে তৃতীয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
১২ জুন প্যারাগুয়ের বিপক্ষে আমেরিকার ম্যাচের আগে লস অ্যাঞ্জেলেসে তৃতীয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান রেখেছে আয়োজন আমেরিকা। এই অনুষ্ঠানে থাকবেন আমেরিকান গায়িকা ও গীতিকার কেটি পেরি, যাঁর কোনও বিশেষণের পরিচয় নেই। তাঁর সঙ্গে যোগ দেবেন আটলান্টার র্যাপ তারকা নাভাদিয়াস উইলবার্ন—যিনি 'ফিউচার' নামেই বেশি পরিচিত—এবং তিনি অনুষ্ঠানে এক ভিন্নধর্মী সংগীতশৈলী নিয়ে আসবেন যা সব ধরণের দর্শকদের আকৃষ্ট করবে।
প্রথম উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ১১ জুন ভারতীয় সময়ে রাত ১০.৩০ মিনিটে শুরু হবে এবং ম্যাচ রাত ১২:৩০ মিনিটে কিক-অফ। ভারতে বিশ্বকাপ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও বিশ্বকাপের লাইভ সম্প্রচার টেলিভিশনে শুধুই Unite8 Sports চ্যানেলে ও ডিজিটালে লাইভ স্ট্রিমিং করবে Zee5
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