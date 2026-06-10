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FIFA World Cup 2026 Opening Ceremony: শাকিরা-নোরা-কেটির আগুন, ৫ কারণেই ৩ শো থেকে সরবে না চোখ! কখন কোথায় দেখবেন বিশ্বকাপের জমকালো ওপেনিং?

কাউন্টডাউন প্রায় শেষ। আর কয়েক ঘণ্টা পর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ফুটবল বিশ্বকাপ (FIFA World Cup 2026)। মাঝে আর ঠিক একদিন। ১১ জুন থেকে শুরু এই খেলার শ্রেষ্ঠ ইভেন্ট। আর তার আগে জেনে নিন কখন কোথায় দেখবেন কাপযুদ্ধের দুর্দান্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 10, 2026, 07:13 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 07:13 PM IST
FIFA World Cup 2026 Opening Ceremony: শাকিরা-নোরা-কেটির আগুন, ৫ কারণেই ৩ শো থেকে সরবে না চোখ! কখন কোথায় দেখবেন বিশ্বকাপের জমকালো ওপেনিং?

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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