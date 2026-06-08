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FIFA World Cup 2026 Trophy: ৭৫% খাঁটি সোনার ট্রফির পুরোটাই ফাঁপা! বিশ্বজয়ীদের হাতে উঠবে 'নকল' কাপ? ৫২ বছরের ঐতিহাসিক শো-পিসের এখন দাম কত?

FIFA World Cup 2026 Trophy All Details: ৭৫% খাঁটি সোনার তৈরি বিশ্বকাপ আসলে ফাঁকা! সেই ১৯৭৪ সাল থেকেই 'নকল বিশ্বকাপ' পেয়ে আসছে দেশগুলি! নেপথ্যে কোন কারণ?

 

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 08, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 04:12 PM IST
FIFA World Cup 2026 Trophy: ৭৫% খাঁটি সোনার ট্রফির পুরোটাই ফাঁপা! বিশ্বজয়ীদের হাতে উঠবে 'নকল' কাপ? ৫২ বছরের ঐতিহাসিক শো-পিসের এখন দাম কত?
Image Credit: এই সেই বিশ্বকাপ

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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