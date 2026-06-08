FIFA World Cup 2026 Trophy: ৭৫% খাঁটি সোনার ট্রফির পুরোটাই ফাঁপা! বিশ্বজয়ীদের হাতে উঠবে 'নকল' কাপ? ৫২ বছরের ঐতিহাসিক শো-পিসের এখন দাম কত?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। দরজায় কড়া নাড়ছে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ফুটবল বিশ্বকাপ। আর ঠিক তিন দিন পর অর্থাত্ ১১ জুন থেকে আমেরিকা-মেক্সিকো-কানাডা জুড়ে শুরু ৪৮ দেশের কাপযুদ্ধ। আর বিশ্বকাপ শুরুর আগেই জানুন ট্রফির অজানা গল্প...
৫০ বছর পেরিয়েও অপরিবর্তিত ট্রফি
১৯৭০ সালের টুর্নামেন্টের পর জুল রিমে ট্রফি ইতিহাস হয়ে যায়! এরপরই ফিফা ঠিক করে নতুন যুগের উপযোগী ট্রফি তৈরি করতে হবে। সেই লক্ষ্যেই ট্রফির নকশা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে বিশ্বের সর্বোচ্চ ফুটবল সংস্থা। ৭ দেশের শিল্পীর ৫৩টি নকশা পায় ফিফা! ইতালীয় ভাস্কর সিলভিও গাজ্জানিগার ট্রফির নকশাই ফিফার মন জয়ে করে নিয়েছিল। তিনিই হন প্রতিযোগিতার বিজেতা। ফিফা মনে করেছিল যে, গাজ্জানিগাই বিশ্বকাপের মূল চেতনাকে যথাযথ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। গাজ্জানিগা নিজেও জানিয়েছিলেন যে, তিনি বিশ্বকাপ ট্রফির মাধ্যমে তিনি তিনটি বিষয়কে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। তা ছিল আনন্দ, বিজয় এবং ফুটবলের প্রতি সর্বজনীন আবেগ ও ভালোবাসা। ১৯৭৪ সালে পশ্চিম জার্মানির (অধুনা জার্মানি) হাতে প্রথমবারের মতো এই নতুন বিশ্বকাপ তুলে দেওয়া হয়। ৫২ বছর হতে চলল নতুন ট্রফির। গাজ্জানিগার সেই আইকনিক ডিজাইন আজও অপরিবর্তিত। আধুনিক স্পোর্টস দুনিয়ায় এটি অন্যতম দীর্ঘস্থায়ী নকশা হিসেবেই রয়ে গিয়েছে।
পুরনো জুলে রিমে ট্রফি নিয়ে দু-এক কথা
আগেই বলা হয়েছে যে, আজকের বিশ্বকাপ ট্রফির নকশা ১৯৭৪ সালে করা। ফরাসি ফুটবল প্রশাসক ও ফিফার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জুল এর্নেস্ত সেরাফাঁ ভালঁতাঁ রিমের নামেই ট্রফির নামকরণ হয়েছিল। ১৯৩০ সালে বিশ্বকাপের জন্ম। অভিষেক আসরে জয়ী হয়েছিল উরুগুয়ে। প্রাচীন গ্রিক পুরাণে বিজয়ের দেবী নাইকি। জুলে রিমে ট্রফিতে তাঁকেই ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল। যিনি উদযাপনের ভঙ্গিতে মাথার উপর একটি কাপ ধরে আছেন। ১৯৭০ সালে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ফাইনালে ব্রাজিল ৪-১ গোলে ইতালিকে উড়িয়ে তৃতীয় বারের মতো কাপ জিতেছিল। এই অনন্য সাফল্যের পরেই ফিফা চিরতরে এই ট্রফি ব্রাজিলকে দিয়ে দেয়। কারণ ফিফা আগেই ঘোষণা করেছিল যে, দেশ প্রথম তিনবার বিশ্বকাপ জিতবে, তারাই এই ট্রফি স্থায়ী ভাবে নিজের কাছে রাখতে পারবে। সোনায় মোড়ানো রূপো ও ল্যাপিস লাজুলি দিয়ে তৈরি ট্রফিটি ১৯৮৩ সালে ব্রাজিল থেকেই চুরি হয়ে যায়। জুলে রিমে ট্রফি আজও নিখোঁজ!
বিশ্বকাপ ট্রফিটি কী কী দিয়ে তৈরি?
ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফি তৈরির ক্ষেত্রে কোনও কার্পণ্য করেনি। ১৮ ক্যারেট সোনা দিয়ে তৈরি এই কাপ। ৭৫% খাঁটি হলুদ ধাতুই রয়েছে। বিশ্বকাপের উচ্চতা ৩৬.৮ সেন্টিমিটার এবং ওজন প্রায় ৬.১ কিলোগ্রাম। ট্রফিটির বেস তৈরি হয়েছে সবুজ ম্যালাকাইট পাথরের দু'টি স্তর দিয়েJ যা এর উপরের অংশের সোনালি রঙের সঙ্গে এক নান্দনিক বৈপরীত্য সৃষ্টি করে। ট্রফিটি বহনকারীদের অতিরিক্ত ওজনের বোঝা কমাতেই এর ভিতরের অংশ পুরোপুরি ফাঁপা রাখা হয়েছে। আটটি বিজয়ী দেশের নামই বিশ্বকাপে খোদাই করা রয়েছে (ব্রাজিল: ৫ বার, জার্মানি ও ইটালি: ৪ বার, আর্জেন্টিনা: ৩ বার, ফ্রান্স ও উরুগুয়ে: ২ বার, ইংল্যান্ড ও স্পেন: ১ বার)। ২০২৬ সালের বিজয়ী দলের নাম যুক্ত করার মতোও যথেষ্ট জায়গা অবশিষ্ট রয়েছে।
বিশ্বকাপ ট্রফিটির মূল্য কত?
ফিফার এই চোখ ধাঁধানো শো-পিসটির দাম প্রায় ২০ মিলিয়ন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় ১৭০ কোটি টাকা!) এর কারণই হল এতে ব্যবহৃত সোনা এবং পুরস্কারটির অনন্যতা বা দুর্লভতা। সোনার বাজারমূল্যের উপর ভিত্তি করে ট্রফিটি তৈরির খরচ মোটামুটি ৫০,০০০ থেকে ২,০০,০০০ ডলার। টুর্নামেন্ট আয়োজকদের জন্য এর বর্তমান মূল্য অসীম। তবে বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী শুধুমাত্র ট্রফি তৈরিতে ব্যবহৃত সোনা ও উপকরণ বিবেচনা করলে এর বস্তুগত বা কাঁচামালের খরচ প্রায় ২ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকার মতো। দেখতে গেলে বিশ্বকাপ অমূল্য! কারণ ফুটবল মহাবিশ্বে যা অতিবিরল এবং গুরুত্বও অপরিসীম। বিশ্বকাপ জিতলেও কোনও দেশ আসল ট্রফি পায় না! মেলে সোনার প্রলেপ দেওয়া প্রতিরূপ বা গোল্ড-প্লেটেড রেপ্লিকা। মানে অবিকল বিশ্বকাপের মতো দেখতে একটি ট্রফিই। কারণ মূল ট্রফি ফিফা চরম সুরক্ষিত অবস্থায় রেখেছে।
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