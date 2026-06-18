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বিশ্বকাপ জিতলেই জীবন বদল! হ্যারি কেনদের নাইটহুড, ভিনিদের অ্যাকাউন্টে ৮ কোটি, রাজার থেকেও প্রাসাদ

FIFA world cup 2026: বিশ্বকাপ জিতলেই জীবন বদলে যাবে ফুটবলারদের! প্রতিটি দেশ তৈরি উপহারের ডালি নিয়ে। হ্যারি কেনদের অপেক্ষায় নাইটহুড, ভিনিদের অ্যাকাউন্টে ঢুকবে ৮ কোটি, রয়েছে আফ্রিকার ফুটবলারদের রাজার থেকেও প্রাসাদ পাওয়ার সুযোগ

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 18, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 05:02 PM IST
বিশ্বকাপ জিতলেই জীবন বদল! হ্যারি কেনদের নাইটহুড, ভিনিদের অ্যাকাউন্টে ৮ কোটি, রাজার থেকেও প্রাসাদ
Image Credit: বিশ্বকাপ জিতলেই বিরাট বোনাস

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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