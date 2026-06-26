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FIFA বিশ্বকাপ ২০২৬: Zee-এর হাত ধরে তুঙ্গে বিজ্ঞাপনের বাজার, নক-আউটের মুখে জুড়ল একাধিক নামী ব্র্যান্ড

FIFA World Cup 2026 on Zee: ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬-এর রোমাঞ্চ এবার আরও দ্বিগুণ! রাউন্ড অফ ৩২ শুরু হওয়ার আগেই ‘জি’ নেটওয়ার্কে স্পনসরদের মেলা। Mahindra, Apple, Diageo-র পর এবার যুক্ত হল Lenovo, Adidas, Ceat, JLR, Zydus এবং JBL-এর মতো বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ডগুলি! ৩০ কোটিরও বেশি ইউনিক ভিউয়ার্সের ভালোবাসায় ভারতের এক নম্বর ইংরেজি স্পোর্টস চ্যানেল এখন Unite8 Sports 2। লাইভ ম্যাচ, দুর্দান্ত অ্যানালিসিস আর নিরবচ্ছিন্ন স্ট্রিমিং দেখতে চোখ রাখুন Zee5 অ্যাপ এবং Unite8 Sports চ্যানেলে।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jun 26, 2026, 06:47 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 06:48 PM IST
FIFA বিশ্বকাপ ২০২৬: Zee-এর হাত ধরে তুঙ্গে বিজ্ঞাপনের বাজার, নক-আউটের মুখে জুড়ল একাধিক নামী ব্র্যান্ড
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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