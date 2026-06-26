/FIFA বিশ্বকাপ ২০২৬: Zee-এর হাত ধরে তুঙ্গে বিজ্ঞাপনের বাজার, নক-আউটের মুখে জুড়ল একাধিক নামী ব্র্যান্ড

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফুটবল মহোৎসব, ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ এখন তার সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ পর্ব ‘রাউন্ড অফ ৩২’-এ পা রাখতে চলেছে। আর এই নক-আউট পর্বের আবহেই ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় কনটেন্ট এবং টেকনোলজি জায়ান্ট ‘জি এন্টারটেইনমেন্ট এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড’-এর ওপর বিজ্ঞাপনদাতাদের ভরসা ও বিনিয়োগের জোয়ার অব্যাহত।
টুর্নামেন্টের প্রথম কয়েক সপ্তাহের দুর্দান্ত সাফল্যের পর, এবার জি-এর স্পনসর তালিকায় যুক্ত হলো লেনোভো, সিয়াট, জাগুয়ার ল্যান্ড রোভার, অ্যাডিডাস, জাইডাস এবং জেবিএল-এর মতো বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ডগুলি। এর আগে থেকেই কো-প্রেজেন্টিং স্পনসর হিসেবে মহিন্দ্রা এবং কো-পাওয়ার্ড বাই স্পনসর হিসেবে ডিয়াজিও যুক্ত ছিল। পাশাপাশি অ্যাপেল এবং পার্নোড রিকার্ড-এর মতো মার্কি ব্র্যান্ডগুলিও প্রথম থেকেই জি-এর সাথে রয়েছে। এই বিপুল ব্র্যান্ড কোলাবোরেশন প্রমাণ করছে যে, ভারতের ফুটবলপ্রেমীদের কাছে পৌঁছানোর জন্য বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রথম পছন্দ হয়ে উঠেছে ‘জি’।
লিনিয়ার ও ডিজিটাল ইকোসিস্টেমের যুগলবন্দী
বিজ্ঞাপনদাতাদের এই বাড়তি আগ্রহের মূল কারণ হলো ‘জি’-এর সমন্বিত সম্প্রচার ব্যবস্থা। দর্শক ও ফুটবল অনুরাগীরা এখন ‘Unite8 Sports’ চ্যানেল এবং ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ‘জি-ফাইভ’-এর মাধ্যমে খেলা উপভোগ করছেন। লাইভ ম্যাচ, স্টুডিও প্রোগ্রামিং, হাইলাইটস, ম্যাচ অ্যানালিসিস থেকে শুরু করে একাধিক ডিজিটাল অ্যাক্টিভেশন—সব মিলিয়ে ব্র্যান্ডগুলি উপভোক্তাদের সাথে সরাসরি ও কার্যকরীভাবে যুক্ত হওয়ার একাধিক মাধ্যম পাচ্ছে। টেলিভিশন এবং ডিজিটাল দুই মাধ্যমেই কাস্টমাইজড বা পছন্দসই বিজ্ঞাপন দেওয়ার সুযোগ থাকায়, বিভিন্ন ব্র্যান্ড তাদের ব্যবসায়িক লক্ষ্য অনুযায়ী বিনিয়োগের সেরা রিটার্ন পাচ্ছে।
৩০০ কোটিরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছানোর রেকর্ড
ডিজিটাল ও লিনিয়ার প্ল্যাটফর্ম মিলিয়ে ইতিমধ্যেই ৩০০ মিলিয়নেরও (৩০ কোটির) বেশি ইউনিক ভিউয়ার্সের কাছে পৌঁছে গেছে ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬। জি-৫ অ্যাপে একসঙ্গে লক্ষ লক্ষ ফুটবলপ্রেমী কোনো বাধা ছাড়াই লাইভ স্ট্রিমিং দেখছেন। এর পাশাপাশি, ‘Unite8 Sports 2’ ভারতের সমস্ত ইংরেজি স্পোর্টস চ্যানেলগুলির মধ্যে শীর্ষস্থান দখল করেছে।
সম্প্রচারের মানকে আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যেতে প্রাক্তন ফুটবল তারকা, প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ এবং ধারাভাষ্যকারদের নিয়ে ম্যাচ শুরুর আগে, হাফ-টাইমে এবং ম্যাচ শেষে নিখুঁত চুলচেরা বিশ্লেষণ দেখানো হচ্ছে, যা ফুটবল ভক্তদের স্ক্রিনের সামনে ধরে রাখছে।
নক-আউটে বাড়ছে উত্তেজনা, আরও ব্র্যান্ডের নজর
টুর্নামেন্ট যত শেষের দিকে এগোচ্ছে, বিজ্ঞাপনের চাহিদাও তত বাড়ছে। আগামী ২৮ জুন থেকে ৩ জুলাই পর্যন্ত চলবে ‘রাউন্ড অফ ৩২’, এরপর ৪ থেকে ৭ জুলাই পর্যন্ত ‘রাউন্ড অফ ১৬’ এবং তারপর পরবর্তী অন্তিম পর্বগুলি অনুষ্ঠিত হবে। এই হাই-ভোল্টেজ ম্যাচগুলির জন্য ইতিমধ্যেই আরও বেশ কিছু বড় ব্র্যান্ডের সাথে ‘জি’-এর কথাবার্তা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
এই বাণিজ্যিক সাফল্য নিয়ে জি এন্টারটেইনমেন্ট এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড-এর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট রেভিনিউ-এর চিফ অপারেটিং অফিসার সন্দীপ মেহরোত্রা বলেন, "ফিফা বিশ্বকাপ বরাবরই বিপুল সংখ্যক দর্শককে একসঙ্গে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসার ক্ষমতা রাখে। গত কয়েক সপ্তাহে আমরা যে সাড়া পেয়েছি, তা বিজ্ঞাপনদাতাদের আত্মবিশ্বাসকে আরও মজবুত করেছে। আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল ব্র্যান্ডগুলির বাজেট ও পরিকল্পনা অনুযায়ী কাস্টমাইজড সমাধান দেওয়া। নক-আউট পর্ব শুরু হওয়ার সাথে সাথে বিজ্ঞাপনের বাজারে এই উন্মাদনা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং আমরা আমাদের পার্টনারদের জন্য সেরা আউটপুট দিতে দায়বদ্ধ।"
ফুটবলের এই বিশ্বযুদ্ধের রোমাঞ্চ যত বাড়বে, ‘জি’ তার উদ্ভাবনী ও সমন্বিত বিজ্ঞাপনী কৌশলের মাধ্যমে দর্শকদের বিনোদন এবং ব্র্যান্ডগুলির প্রচারকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।
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