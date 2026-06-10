/FIFA World Cup All Winners List: ১৯৩০ থেকে ২০২২, অতীতের বিশ্বজয়ী কারা? ফাইনালে কী রেজাল্ট হয়েছিল? ঝালিয়ে নিন ঝট করে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কাউন্টডাউন প্রায় শেষ। আর কয়েক ঘণ্টা পর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ফুটবল বিশ্বকাপ (FIFA World Cup 2026)। মাঝে আর ঠিক একদিন। ১১ জুন থেকে শুরু এই খেলার শ্রেষ্ঠ ইভেন্ট। আর তার আগে জেনে নিন ১৯৩০ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত কারা বিশ্বজয়ী হয়েছে। ব্রাজিল ৫ বার (১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৭০, ১৯৯৪ ও ২০০২) বিশ্বকাপ জিতেছে। এতবার আর কোন দেশ এই ট্রফি ছুঁতে পারেনি। ব্রাজিলের পরেই যুগ্মভাবে থাকবে ইতালি ও জার্মানি। তারা ৪ বার বিশ্বকাপ জিতেছে। ৩ বার বিশ্বজয়ী হয়েছে আর্জেন্টিনা। দেখা যাক এবার বিশ্বকাপের ২৩তম আসরে কোন দেশ বাজিমাত করে?
১৯৩০ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত বিশ্বজয়ী হয়েছে যারা:
২০২২ কাতার — বিজয়ী: আর্জেন্টিনা — স্কোরলাইন ৩-৩ থাকার পর টাইব্রেকারে খেলা গড়ায়। আর্জেন্টিনা ৪-২ ফ্রান্সকে হারায়
২০১৮ রাশিয়া — বিজয়ী: ফ্রান্স — স্কোর: ফ্রান্স ৪-২ ক্রোয়েশিয়া
২০১৪ ব্রাজিল — বিজয়ী: জার্মানি — স্কোর: জার্মানি ১-০ আর্জেন্টিনা
২০১০ দক্ষিণ আফ্রিকা — বিজয়ী: স্পেন — স্কোর: স্পেন ১-০ নেদারল্যান্ডস
২০০৬ জার্মানি — বিজয়ী: ইতালি — স্কোরলাইন ১-১ থাকার পর টাইব্রেকারে খেলা গড়ায়। ইতালি ৫-৩ ফ্রান্সকে হারায়
২০০২ কোরিয়া ও জাপান — বিজয়ী: ব্রাজিল — স্কোর: ব্রাজিল ২-০ জার্মানি
১৯৯৮ ফ্রান্স — বিজয়ী: ফ্রান্স — স্কোর: ফ্রান্স ৩-০ ব্রাজিল
১৯৯৪ যুক্তরাষ্ট্র — বিজয়ী: ব্রাজিল — স্কোরলাইন গোলহীন থাকার পর টাইব্রেকারে খেলা গড়ায়। ব্রাজিল ৩-২ ইতালিকে হারায়।
১৯৯০ ইতালি — বিজয়ী: জার্মানি — স্কোর: জার্মানি ১-০ আর্জেন্টিনা
১৯৮৬ মেক্সিকো — বিজয়ী: আর্জেন্টিনা — স্কোর: আর্জেন্টিনা ৩-২ জার্মানি
১৯৮২ স্পেন — বিজয়ী: ইতালি — স্কোর: ইতালি ৩-১ জার্মানি
১৯৭৮ আর্জেন্টিনা — বিজয়ী: আর্জেন্টিনা — স্কোর: আর্জেন্টিনা ৩-১ নেদারল্যান্ডস
১৯৭৪ জার্মানি — বিজয়ী: জার্মানি — স্কোর: জার্মানি ২-১ নেদারল্যান্ডস
১৯৭০ মেক্সিকো — বিজয়ী: ব্রাজিল — স্কোর: ব্রাজিল ৪-১ ইতালি
১৯৬৬ ইংল্যান্ড — বিজয়ী: ইংল্যান্ড — স্কোর: ইংল্যান্ড ৪-২ জার্মানি
১৯৬২ চিলি — বিজয়ী: ব্রাজিল — স্কোর: ব্রাজিল ৩-১ চেকোস্লোভাকিয়া
১৯৫৮ সুইডেন — বিজয়ী: ব্রাজিল — স্কোর: ব্রাজিল ৫-২ সুইডেন
১৯৫৪ সুইজারল্যান্ড — বিজয়ী: জার্মানি — স্কোর: জার্মানি ৩-২ হাঙ্গেরি
১৯৫০ ব্রাজিল — বিজয়ী: উরুগুয়ে — স্কোর: উরুগুয়ে ২-১ ব্রাজিল।
১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত হয়নি
১৯৪২ সালে অনুষ্ঠিত হয়নি
১৯৩৮ ফ্রান্স — বিজয়ী: ইতালি — স্কোর: ইতালি ৪-২ হাঙ্গেরি
১৯৩৪ ইতালি — বিজয়ী: ইতালি — স্কোর: ইতালি ২-১ চেকোস্লোভাকিয়া
১৯৩০ উরুগুয়ে — বিজয়ী: উরুগুয়ে — স্কোর: উরুগুয়ে ৪-২ আর্জেন্টিনা
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