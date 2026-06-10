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FIFA World Cup All Winners List: ১৯৩০ থেকে ২০২২, অতীতের বিশ্বজয়ী কারা? ফাইনালে কী রেজাল্ট হয়েছিল? ঝালিয়ে নিন ঝট করে

FIFA World Cup Previous Winners: রাত পোহালেই ২৩ তম ফুটবল বিশ্বকাপের শুভারম্ভ। আর তার আগেই দেখে নিন কোন দল কোন সালে বিশ্বসেরা হয়েছিল...

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 10, 2026, 07:51 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 07:51 PM IST
FIFA World Cup All Winners List: ১৯৩০ থেকে ২০২২, অতীতের বিশ্বজয়ী কারা? ফাইনালে কী রেজাল্ট হয়েছিল? ঝালিয়ে নিন ঝট করে
Image Credit: রাত পোহালেই শুরু বিশ্বকাপ

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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