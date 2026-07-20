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যুদ্ধ-বিরতিতে রোমাঞ্চকর উন্মাদনা, বিশ্বকাপের এই 'হাফ টাইম শো' কী? মাতালেন শাকিরা-ম্যাডোনা

Spain vs Argentina World Cup 2026 Final: আধুনিক ফিফা ফাইনালের হাফ-টাইম শো-গুলোতে দেখা যায় লেজার লাইট শো, অত্যাধুনিক ড্রোন পারফরম্যান্স এবং থ্রি-ডি ভিজ্যুয়াল ইফেক্টস

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 20, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 05:02 PM IST
যুদ্ধ-বিরতিতে রোমাঞ্চকর উন্মাদনা, বিশ্বকাপের এই 'হাফ টাইম শো' কী? মাতালেন শাকিরা-ম্যাডোনা
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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