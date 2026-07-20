যুদ্ধ-বিরতিতে রোমাঞ্চকর উন্মাদনা, বিশ্বকাপের এই 'হাফ টাইম শো' কী? মাতালেন শাকিরা-ম্যাডোনা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফিফা বিশ্বকাপ ফাইনাল শুধু ৯০ মিনিটের ফুটবল যুদ্ধ নয়, এটি একটি উৎসব। এই উন্মাদনায় নতুন মাত্রা যোগ করে ফাইনাল ম্যাচের রোমাঞ্চকর 'হাফ-টাইম শো'। বিশ্বমঞ্চের এই মধ্যবিরতি এখন কেবল খেলোয়াড়দের বিশ্রামের সময় নয়, বরং কোটি কোটি দর্শকের জন্য এক জমকালো বিনোদনের আয়োজন।
বিশ্বকাপের হাফ-টাইম শো মানেই সুর ও নাচের মহোৎসব। পপ তারকা শাকিরা থেকে শুরু করে জেনিফার লোপেজ, পিটবুল কিংবা সাম্প্রতিক আসরগুলোর বিশ্বখ্যাত শিল্পীরা এই মঞ্চ মাতিয়েছেন। শাকিরার আইকনিক "ওয়াকা ওয়াকা" কিংবা "লা লা লা" আজও ফুটবলপ্রেমীদের হৃদয়ে দোলা দেয়। তাদের লাইভ পারফরম্যান্স পুরো স্টেডিয়ামকে এক অনন্য উত্তেজনায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়।
মাঠের পারফর্ম্যান্সের পাশাপাশি গ্যালারি এবং ভিআইপি বক্সগুলোতে বিশ্বখ্যাত সেলিব্রিটিদের উপস্থিতি এই শো-কে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। হলিউড ও বলিউডের শীর্ষ তারকা, আন্তর্জাতিক অ্যাথলেট, ফ্যাশন আইকন এবং সঙ্গীত জগতের কিংবদনীতিরা এক ছাদের নিচে এসে ফুটবল উন্মাদনায় মেতে ওঠেন। ক্যামেরা যখনই ভিআইপি বক্সে ঘোরে,দর্শকদের উন্মাদনা দ্বিগুণ হয়ে যায়।
আধুনিক ফিফা ফাইনালের হাফ-টাইম শো-গুলোতে দেখা যায় লেজার লাইট শো, অত্যাধুনিক ড্রোন পারফরম্যান্স এবং থ্রি-ডি ভিজ্যুয়াল ইফেক্টস। হাজার হাজার পারফর্মারের কোরিওগ্রাফি এবং গ্যালারির দর্শকদের হাতের এলইডি ব্যান্ডের আলো পুরো স্টেডিয়ামকে একটি লাইটিং ক্যানভাসে পরিণত করে।
সংগীত, সংস্কৃতি এবং ফুটবলের এই অপূর্ব মেলবন্ধন হাফ-টাইম শো-কে শুধু ম্যাচের বিরতি হিসেবে রাখে না, বরং এটিকে পরিণত করে ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতায়। ম্যাচের রোমাঞ্চ আর মেগা পারফরম্যান্সের এই ককটেল কোটি মানুষের স্মৃতিতে দীর্ঘদিন ধরে বেঁচে থাকে।
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