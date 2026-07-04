/মেসি-ম্যাজিক ও মিশরের রূপকথা: কেপ ভার্দেকে উড়িয়ে শেষ ষোলোয় আর্জেন্টিনা, টাইব্রেকারে ইতিহাস সালাহদের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফুটবল আর লিওনেল মেসি— শব্দদুটি যেন একে অপরের পরিপূরক। চলতি বিশ্বকাপে ফের একবার জাদু দেখালেন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক। ভারতীয় সময় অনুযায়ী শনিবার ভোরে বিশ্বকাপের রাউন্ড অফ ৩২-এর রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে কেপ ভার্দের বিরুদ্ধে ৩-২ ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নিল আর্জেন্টিনা। আর এই জয়ের অন্যতম নায়ক সেই মেসি। ম্যাচের ২৯ মিনিটে সতীর্থ লাউতারো মার্টিনেজের বাড়ানো একটি চিপ বাঁ পায়ে অসাধারণ দক্ষতায় রিসিভ করে, নিখুঁত শটে পরাস্ত করেন বিপক্ষ গোলকিপার ভোজিনহাকে। এই গোলের সঙ্গেই একাধিক বিশ্বরেকর্ড নিজের নামের পাশে লিখে নিলেন এলএম১০।
প্রথম ফুটবলার হিসেবে বিশ্বকাপে টানা আট ম্যাচে গোল করার অনন্য নজির গড়লেন তিনি। এখানেই শেষ নয়, প্রথম ফুটবলার হিসেবে বিশ্বকাপে ২০টি গোল করার রেকর্ডও এখন মেসির ঝুলিতে। চলতি বিশ্বকাপে ইতিমধ্যেই সাতটি গোল করে গোল্ডেন বুটের দৌড়ে শীর্ষস্থান মজবুত করেছেন তিনি। মেসির এই অবিশ্বাস্য পারফরম্যান্সের দিনে দলগত রেকর্ডও গড়ল আলবিসেলেস্তেরা। কেপ ভার্দেকে হারিয়ে ১১তম বারের মতো বিশ্বকাপের শেষ ষোলোতে জায়গা করে নিল লিওনেল স্কালোনির দল। এর আগে স্পেন ও জার্মানি ১০ বার শেষ ষোলোয় খেলে আর্জেন্টিনার সঙ্গে যৌথভাবে দ্বিতীয় স্থানে ছিল। এবার তাদের টপকে ব্রাজিলের (১৩ বার) ঠিক পেছনে চলে এল আর্জেন্টিনা।
শনিবারের অন্য ম্যাচে ডালাসে ফুটবলবিশ্ব দেখল এক রূপকথা। টাইব্রেকারে ৪-২ ব্যবধানে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে নতুন ইতিহাস লিখল মিশর। ৯২ বছর পর বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে উঠে, এই প্রথমবার নকআউট ম্যাচে জয়ের স্বাদ পেল ‘ফারাও’রা। এর আগে ১৯৩৪ সালে হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে শেষ ষোলোয় হেরেছিল তারা। দীর্ঘ ৯২ বছর পর বিশ্বকাপের নকআউটে গোল পেল মিশর, যা বিশ্ব ফুটবলের ইতিহাসে দুটি গোলের মধ্যে দীর্ঘতম সময়ের ব্যবধান।
ম্যাচের ত্রয়োদশ মিনিটে মোহামেদ সালাহর ফ্রি-কিক থেকে বল পেয়ে কারিম হাফেজের ক্রসে হেডে মিশরকে এগিয়ে দেন ইমাম আশুর। তবে ৫৫ মিনিটে মিশরের ডিফেন্ডার মোহামেদ হেনির আত্মঘাতী গোলে সমতায় ফেরে সকারুজরা। হেনি এই বিশ্বকাপে দ্বিতীয়বার আত্মঘাতী গোল করলেন। নির্ধারিত ও অতিরিক্ত সময়ে ম্যাচ ১-১ স্কোরে শেষ হলে খেলা গড়ায় টাইব্রেকারে। সেখানে মিশরের পোস্টার বয় মোহামেদ সালাহ ‘পানেনকা’ শটে লক্ষ্যভেদ করেন। টাইব্রেকারে মিশরের চারটি শটের সবকটিই জালে জড়ালেও, অস্ট্রেলিয়ার দুটি শট ব্যর্থ হয়। ম্যাচ শেষে মাঠেই কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা যায় সালাহকে।
দিনের শেষ ম্যাচে কানসাস সিটি স্টেডিয়ামে ঘানাকে ১-০ গোলে হারিয়ে শেষ ষোলোর টিকিট নিশ্চিত করল দক্ষিণ আমেরিকার দেশ কলম্বিয়া। ম্যাচের ১৪ মিনিটে লুইস সুয়ারেজ ও লুইস দিয়াজের যুগলবন্দি থেকে জয়সূচক গোলটি করেন বায়ার্ন মিউনিখের উইঙ্গার জন আরিয়াস। পুরো ম্যাচে ঘানা ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করলেও কলম্বিয়ার জমাট রক্ষণ ভেদ করতে পারেনি। শেষ ষোলোয় কলম্বিয়ার মুখোমুখি হবে সুইজারল্যান্ড।
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