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মেসি-ম্যাজিক ও মিশরের রূপকথা: কেপ ভার্দেকে উড়িয়ে শেষ ষোলোয় আর্জেন্টিনা, টাইব্রেকারে ইতিহাস সালাহদের

প্রথম ফুটবলার হিসেবে বিশ্বকাপে ২০ গোল এবং টানা ৮ ম্যাচে স্কোর করার অতিমানবীয় নজির গড়লেন এলএম১০। কেপ ভার্দেকে হারিয়ে শেষ ১৬-য় আর্জেন্টিনা। অন্যদিকে ডালাসে টাইব্রেকারে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ৯২ বছর পর নকআউটে প্রথম জয় পেল সালাহর মিশর। ঘানাকে হারিয়ে শেষ ষোলোয় জায়গা করে নিল কলম্বিয়াও।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 04, 2026, 03:16 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 03:16 PM IST
মেসি-ম্যাজিক ও মিশরের রূপকথা: কেপ ভার্দেকে উড়িয়ে শেষ ষোলোয় আর্জেন্টিনা, টাইব্রেকারে ইতিহাস সালাহদের
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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