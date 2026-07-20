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১৯৩০ থেকে ২০২৬: রইল ফুটবল বিশ্বকাপ জয়ী ও রানার্সদের সম্পূর্ণ তালিকা

ব্রাজিল ৫ বার (১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৭০, ১৯৯৪ ও ২০০২) জার্মানি (পশ্চিম জার্মানি সহ) ৪ বার (১৯৫৪, ১৯৭৪, ১৯৯০ ও ২০১৪) ইতালি ৪ বার (১৯৩৪, ১৯৩৮, ১৯৮২ ও ২০০৬) আর্জেন্টিনা ৩ বার (১৯৭৮, ১৯৮৬, ২০২২) ফ্রান্স ২ বার (১৯৯৮ ও ২০১৮) উরুগুয়ে ২ বার (১৯৩০ ও ১৯৫০) স্পেন ২ বার (২০১০ ও ২০২৬) ও ইংল্যান্ড একবার (১৯৬৬) বিশ্বজয়ী হয়েছে।

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 20, 2026, 05:45 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 05:45 PM IST
১৯৩০ থেকে ২০২৬: রইল ফুটবল বিশ্বকাপ জয়ী ও রানার্সদের সম্পূর্ণ তালিকা
Image Credit: ফেরান তোরেসের কাপে চুম্বনSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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