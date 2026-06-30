প্রীতির নক্ষত্র ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে FIR! রাঁধুনির ফোনে বেডরুমের ভিডিয়ো... ঘরে ঢুকিয়ে বোনও 'কুকুরের মতো!'

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রীতি জিন্টার পঞ্জাব কিংসের স্টার অলরাউন্ডার শশাঙ্ক সিং এবং তাঁর বাবা প্রাক্তন আইপিএস শৈলেশ সিং আচমকাই বিরাট বিপাকে। অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে এখন বাবা-ছেলে। তাঁদের বিরুদ্ধে ভোপালের রতিবাদ থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন বাড়ির নবনিযুক্ত রাঁধুনি বিপেন্দ্র সিং তোমার। তাঁর অভিযোগ যে, ভোপালের মেন্দোরি গ্রামে শশাঙ্কদের বাড়িতে কাজ করার সময় তাঁর বিভত্স অভিজ্ঞতা হয়েছে।
বেধড়ক মার-গালিগালাজ
পুলিসকে দেওয়া লিখিত অভিযোগে তোমার জানিয়েছেন যে, তাঁকে বেধড়ক মারধর করেছে শশাঙ্কর পরিবার। তার সঙ্গেই অকথ্য গালিগালাজও শুনেছেন তিনি। তাঁকে জোর করে ঘরের মধ্যে আটকেও রাখা হয়। মোবাইলও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। শশাঙ্ক, তাঁর বাবা এবং বোন মিলে তাঁকে মেরেছেন। বাড়ির ড্রাইভারও নাকি তোমারকে পিটিয়েছেন। পুলিস আপাতত এই মামলার তদন্ত করছে। পুলিস তোমারের মেডিক্যাল টেস্টে করে দেখেছে যে, তাঁর মুখ এবং শরীরে আঘাতের চিহ্ন দৃশ্যমান। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার সংশ্লিষ্ট ধারায় এফআইআর দায়ের হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে অশ্লীল আচরণ ও মৌখিক গালিগালাজের জন্য ধারা ২৯৬(বি), ইচ্ছাকৃত ভাবে আঘাত করার জন্য ধারা ১১৫(২) এবং যৌথ অপরাধমূলক দায়বদ্ধতা সংক্রান্ত ধারা ৩(৫)।
রেওয়া জেলার বাসিন্দা তোমার সম্প্রতি রাজ্যের রাজধানীতে এসেছিলেন নীলবাদ বাংলোয় কাজ করার জন্য। গত ২৫ জুন তোমারকে মাসিক ১৫০০০ টাকা বেতনে কাজে নিয়েছিল শশাঙ্কের পরিবার। বেতনের পাশাপাশি তাঁকে বিনামূল্যে থাকা-খাওয়ার সুবিধা এবং ভবিষ্যতে সরকারি চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছিল। তোমারের দাবি, কাজ শুরুর কয়েক দিনের মধ্যেই বাড়ির পরিবেশ অত্যন্ত প্রতিকূল হয়ে ওঠে এবং তাঁর রান্না করা খাবারের মান নিয়ে প্রায়শই ঝগড়া বিবাদ হত। এই পরিবেশ ছেড়ে তোমার যখন বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা বলেছিলেন, তখনই পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে যায়।
অভিযোগ উড়িয়েছেন শশাঙ্ক
শশাঙ্ক অভিযোগ উড়িয়ে ঘটনার সময়সীমা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শশাঙ্ক বলেন, 'এমন কিছুই ঘটেনি। একজন ব্যক্তি ২৫ তারিখ সন্ধ্যায় এলেন আর ২৮ তারিখ সকালে চলে গেলেন! এভাবে কাউকে বন্দি করে রাখা বলা যায় কীভাবে? লোকটি আমাদের কাছে এসে বলেছিলেন, সে রান্না জানে। সব ধরনের খাবার বানাতে পারে পরে সে নিজেই স্বীকার করেন যে, আসলে সে ঠিকমতো রান্নাটাই জানে না। তাহলে এমন মানুষকে কীভাবে বিশ্বাস করা যায়? ও বাড়িতে ঢুকে বেডরুমের ভিডিয়ো করতে শুরু করেছিল। এমনকী ও একটি বেডরুমে ঢুকেও পড়েছিল। যেখানে দামি ও বিলাসবহুল জিনিসপত্র রাখা ছিল। সেখানে ভিডিয়ো করে তা অন্যদের কাছে পাঠিয়েছিল। আমার বাবার এক বন্ধুর মাধ্যমে তিনি এসেছিলেন। ওই বন্ধু সুপারিশ করেছিলেন এই বলে যে, সে নানা ধরনের খাবার রান্না করতে জানে। এ কারণেই তাঁকে বাড়িতে আনা হয়েছিল, কিন্তু আসার পরপরই সে ২০ হাজার টাকা অগ্রিম দাবি করেছিল।' দুই পক্ষের কথাই শুনেছে পুলিস। দেখা যাব এবার এই ঘটনার জল কতদূর গড়ায়।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)