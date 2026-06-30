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প্রীতির নক্ষত্র ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে FIR! রাঁধুনির ফোনে বেডরুমের ভিডিয়ো... ঘরে ঢুকিয়ে বোনও 'কুকুরের মতো!'

প্রীতি জিন্টার দলের নক্ষত্র অলরাউন্ডারের বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগ। জড়িয়েছে পুরো পরিবারও। দায়ের হল এফআইআর। নড়ে গেল ভারতীয় ক্রিকেট...

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 30, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 03:43 PM IST
প্রীতির নক্ষত্র ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে FIR! রাঁধুনির ফোনে বেডরুমের ভিডিয়ো... ঘরে ঢুকিয়ে বোনও 'কুকুরের মতো!'
Image Credit: বিপাকে শশাঙ্কSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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