English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Usain Bolt: উসেইন বোল্টের রেস্তোরাঁয় আগুন, তদন্তে নেমেছে কর্তৃপক্ষ!

Restaurant fire: জ্যামাইকার কিংস্টনে উসেইন বোল্টের স্মৃতিচিহ্নে ভরা 'ট্র্যাকস অ্যান্ড রেকর্ডস' রেস্তোরাঁয় আগুন লাগায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অগ্নিকাণ্ডে ঐতিহাসিক ক্রীড়া স্মারক ক্ষতিগ্রস্ত হলেও পুনর্গঠনের আশায় আশাবাদী বোল্ট ও তাঁর ভক্তরা।

রজত মণ্ডল | Updated By: Nov 23, 2025, 09:37 PM IST
Usain Bolt: উসেইন বোল্টের রেস্তোরাঁয় আগুন, তদন্তে নেমেছে কর্তৃপক্ষ!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বের দ্রুততম মানুষ উসেইন বোল্টের ব্যক্তিগত রেকর্ড ও ক্রীড়া ঐতিহ্য সংরক্ষণের কেন্দ্রস্থল 'ট্র্যাকস অ্যান্ড রেকর্ডস' রেস্তোরাঁয় আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা জ্যামাইকা জুড়ে। কিংস্টনের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এই জনপ্রিয় রেস্তোরাঁটি শুধু খাবারের জন্য নয়, বোল্টের ক্রীড়াজীবনের নানা স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষণের জন্যও বিখ্যাত।

Add Zee News as a Preferred Source

গত মঙ্গলবার গভীর রাতে হঠাৎই রেস্তোরাঁয় আগুন লাগে। দমকল বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে, তবে ততক্ষণে রেস্তোরাঁর একাংশ ভস্মীভূত হয়ে যায়। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকেই এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত। যদিও, সঠিক কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে স্থানীয় প্রশাসন।

আরও পড়ুন: World Boxing Cup Finals 2025: প্যারিসের দুঃস্বপ্ন অতীত! বিশ্ব বক্সিং কাপে সোনার ঝলক, পুরনো 'ভূত' তাড়ালেন নিখাত জারিন!

রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বর্তমানে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণের কাজ চলছে। উসেইন বোল্ট নিজেও এই ঘটনার বিষয়ে অবগত এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। তাঁর টিম জানিয়েছে, 'আমরা ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ হিসাব করছি। বোল্ট এই রেস্তোরাঁর প্রতি আবেগপ্রবণ, কারণ এটি তাঁর ক্রীড়াজীবনের স্মৃতিচিহ্ন বহন করে।'

'ট্র্যাকস অ্যান্ড রেকর্ডস' রেস্তোরাঁটি ২০১১ সালে চালু হয়। এটি কেবলমাত্র একটি খাবারের জায়গা নয়, বরং একপ্রকার জ্যামাইকান ক্রীড়া ও সংস্কৃতির প্রদর্শনী কেন্দ্র। এখানে বোল্টের অলিম্পিক পদক, স্পাইক, ট্র্যাকস্যুট, এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার স্মারক প্রদর্শিত হয়। ফলে এই অগ্নিকাণ্ডে ক্রীড়া ইতিহাসের এক অমূল্য অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ঘটনার পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় বোল্টের ভক্তরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ লিখেছেন, 'উসেইনের স্মৃতিচিহ্নগুলো যেন রক্ষা পায়, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রার্থনা।' আবার কেউ কেউ রেস্তোরাঁ পুনর্গঠনের জন্য অর্থ সাহায্যের প্রস্তাবও দিয়েছেন।

জ্যামাইকার ক্রীড়ামন্ত্রী ওয়েনি ম্যাকিনটশ এক বিবৃতিতে বলেন, 'উসেইন বোল্ট আমাদের জাতীয় গর্ব। তাঁর কৃতিত্বের স্মারক সংরক্ষণের জন্য সরকার প্রয়োজনে সবরকম সহায়তা করবে।' তিনি আরও জানান, রেস্তোরাঁটি পুনরুদ্ধারে প্রশাসনিক সহায়তা দেওয়া হবে।

অন্যদিকে, বোল্টের ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে জানা গেছে, তিনি এই ঘটনায় অত্যন্ত মর্মাহত হলেও আশাবাদী যে রেস্তোরাঁটি আবার আগের মতো গড়ে তোলা যাবে। তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলেন, 'উসেইন সবসময়ই চ্যালেঞ্জকে সুযোগে পরিণত করেছেন। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না।'

আরও পড়ুন: Australia vs England: অ্যাশেজে় জয়ী ক্যাঙারু বাহিনী...

এই ঘটনার পর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অনেকেই বলছেন, এত গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থানে আরও উন্নত অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা থাকা উচিত ছিল। রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ভবিষ্যতে এমন দুর্ঘটনা এড়াতে তারা নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বড়সড় পরিবর্তন আনবে।

উসেইন বোল্টের 'ট্র্যাকস অ্যান্ড রেকর্ডস' শুধু একটি রেস্তোরাঁ নয়, বরং জ্যামাইকার ক্রীড়া ইতিহাসের এক জীবন্ত দলিল। এই অগ্নিকাণ্ড সেই ইতিহাসে এক দুঃখজনক অধ্যায় হয়ে রইল। তবে আশা করা য়ায়, বোল্টের মতো লড়াকু মানুষ নিশ্চয়ই আবার নতুন করে শুরু করবেন আরও বড় করে, আরও গর্বের সঙ্গে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
usain boltTracks and RecordsRestaurant fireKingstonJamaicaSports memorabiliaOlympic medalsDamage assessmentElectrical short circuitFire DepartmentinvestigationPublic Reactionreconstructionsafety measuresCultural HeritageSports legacy
পরবর্তী
খবর

Smriti Mandhana Wedding Postponed: স্মৃতির সুখে বজ্রাঘাত! বাবার আচমকা হার্ট অ্যাটাক, মন্ধানা বাড়িতে থামল সানাই...
.

পরবর্তী খবর

Stagecraft Awards 2025: দেখলে বুঝতেই পারবেন না এঁরা নকল! অজ্ঞাত যোদ্ধাদের সম্মান জানাল স্টেজ...