FIVB Beach Pro Tour Challenge 2026: ভুবনেশ্বরে বিশ্বজয়, KIIT-এ বিচ ভলিবল চ্যালেঞ্জে সোনা জিতল আমেরিকা ও বেলজিয়াম

USA & Belgium Win Gold at KIIT: ভুবনেশ্বরের KIIT বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত FIVB বিচ প্রো ট্যুর চ্যালেঞ্জ ২০২৬-এ সোনা জিতল আমেরিকা এবং বেলজিয়াম। ৫২টি দেশের মোট ৮৩টি দল নিয়ে আয়োজিত এই আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টটি ওড়িশার ক্রীড়া মানচিত্রে এক নতুন পালক যুক্ত করল।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Mar 10, 2026, 02:52 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত ৮ মার্চ ভুবনেশ্বরের KIIT বিশ্ববিদ্যালয়ের 'দ্যুতি চাঁদ অ্যাথলেটিক স্টেডিয়াম'-এ বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হল 'FIVB ভলিবল ওয়ার্ল্ড বিচ প্রো ট্যুর চ্যালেঞ্জ ২০২৬'। পাঁচ দিনব্যাপী চলা এই আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের সেরা দলগুলো তাদের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করে।

আরও পড়ুন- WATCH: ২৩ লাল কার্ড ১ ম্যাচেই, অগুণতি কিল-ঘুষি-লাথি, হাড়হিম ফাইনালে হতভম্ব ফুটবলবিশ্ব

KIIT বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত এই টুর্নামেন্টে ৫২টি দেশের মোট ৮৩টি দল অংশগ্রহণ করেছিল। তিনশোরও বেশি খেলোয়াড় এবং আধিকারিকদের উপস্থিতিতে KIIT ক্যাম্পাস এক প্রাণবন্ত ক্রীড়া উৎসবে পরিণত হয়। বিপুল সংখ্যক দর্শক স্টেডিয়ামে উপস্থিত থেকে এই উচ্চমানের আন্তর্জাতিক লড়াই উপভোগ করেন।

ফাইনাল খেলার ফলাফল

মহিলা বিভাগ: সোনা জয়ের লড়াইয়ে জাপানি জুটি শিবা ও রেয়িকার মুখোমুখি হয়েছিল আমেরিকার ডুরিশ ও কোয়েনিগ। শুরু থেকেই দাপুটে পারফরম্যান্স দেখিয়ে আমেরিকান জুটি ২-০ (২১-১৮, ২১-১৬) সেটে জয়ী হয়ে স্বর্ণপদক দখল করে। জাপানি জুটিকে রুপো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

পুরুষ বিভাগ: বহুল প্রতীক্ষিত পুরুষদের ফাইনালে চেক প্রজাতন্ত্রের সেপকা ও জাভোরোনোকের বিরুদ্ধে লড়েছিল বেলজিয়ামের ভারকাউটেরেন ও ভ্যান ল্যাঙ্গেনডঙ্ক। টানটান উত্তেজনার এই ম্যাচে বেলজিয়াম দল অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন করে ২-০ (২১-১০, ২২-২০) ব্যবধানে জয়লাভ করে চ্যাম্পিয়ন খেতাব অর্জন করে।

সমাপনী অনুষ্ঠান ও বিশিষ্ট অতিথিদের বার্তা

টুর্নামেন্টের সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন KIIT, KISS এবং KIMS-এর প্রতিষ্ঠাতা ও ভলিবল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার চিফ প্যাট্রন প্রফেসর (ডা.) অচ্যুত সামন্ত। বিজয়ী দলগুলোকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, "৩০০ জন খেলোয়াড় এবং আধিকারিকের থাকার ব্যবস্থা KIIT ক্যাম্পাসের ভেতরেই করা হয়েছিল। আমাদের আতিথেয়তায় প্রত্যেকেই অত্যন্ত খুশি।"

আরও পড়ুন- T20 World Cup Final 2026: 'টিম ইন্ডিয়ার লজ্জা হওয়া উচিত, কেন আমাদের ট্রফি মন্দিরে গেল?' সূর্যকে ধিক্কার খোদ বিশ্বকাপজয়ী তারকারই

অনুষ্ঠানে ওড়িশার মাননীয় রাজ্যপাল ডা. হরি বাবু কম্ভমপতি-র শুভেচ্ছা বার্তা পাঠ করা হয়। পাশাপাশি, ভারত সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া মন্ত্রী শ্রী মনসুখ লক্ষ্মণভাই মাণ্ডব্য একটি ভিডিও বার্তার মাধ্যমে সফলভাবে এই আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানান।

অনন্য মাইলফলক

KIIT বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে 'FIVB বিচ প্রো ট্যুর চ্যালেঞ্জ' সিরিজের ইভেন্ট আয়োজন করে এক অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করল। গত ৪ মার্চ ওড়িশা সরকারের আইন ও আবগারি মন্ত্রী **শ্রী পৃথ্বীরাজ হরিচন্দন** এই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছিলেন।

টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া খেলোয়াড় এবং বিদেশি প্রতিনিধিরা KIIT-এর বিশ্বমানের পরিকাঠামো, পেশাদার ব্যবস্থাপনা এবং আতিথেয়তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। শেষ পর্যন্ত গ্যালারি ভর্তি দর্শকদের করতালির মধ্য দিয়ে ভুবনেশ্বরে এই মেগা টুর্নামেন্টের সফল সমাপ্তি ঘটে।

