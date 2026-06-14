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Brazil vs Morocco: 'হেক্সা মিশন'; ভিনির অসাধারণ গোলেই মুখরক্ষা ব্রাজিলের, মরক্কোর সঙ্গে ম্যাড়ম্যাড়ে ড্রয়ে শুরু বিশ্বকাপ

Brazil vs Morocco: ভিনিসিয়াস জুনিয়রের গোলেই মুখরক্ষা হল ব্রাজিলের, মরক্কোর সঙ্গে ম্যাড়ম্যাড়ে ড্র করেই 'হেক্সা মিশন' শুরু পাঁচবারের বিশ্বজয়ীদের

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 14, 2026, 10:33 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 10:33 AM IST
Brazil vs Morocco: 'হেক্সা মিশন'; ভিনির অসাধারণ গোলেই মুখরক্ষা ব্রাজিলের, মরক্কোর সঙ্গে ম্যাড়ম্যাড়ে ড্রয়ে শুরু বিশ্বকাপ

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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