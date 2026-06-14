Brazil vs Morocco: 'হেক্সা মিশন'; ভিনির অসাধারণ গোলেই মুখরক্ষা ব্রাজিলের, মরক্কোর সঙ্গে ম্যাড়ম্যাড়ে ড্রয়ে শুরু বিশ্বকাপ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বকাপ ঠিক কেমন দেখতে? বিগত ২৪ বছর ব্রাজিল তা জানেই না। অথচ ফুটবলের ইতিহাসে সর্বাধিক বিশ্বজয়ের কৃতিত্ব সেলেকাওদেরই। ১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৭০, ১৯৯৪ সালের ২০০২-তে শেষবার 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ' মাতিয়েছিল তারা। ২০২৬ বিশ্বকাপেও ব্রাজিলকে ঘিরে সারা বিশ্বের কোটি-কোটি হলুদ-সবুজ সর্মথকরা স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন। দু'যুগ উত্তীর্ণ ট্রফি খরার পর এবার কি ব্রাজিল সফল হবে নিজেদের ষষ্ঠ শিরোপা ঘরে তুলতে? তবে 'হেক্সা মিশন'-এর শুরুটা কিন্তু কার্লো অ্যানচেলোত্তির (Carlo Ancelotti) শিষ্যদের একেবারেই ভালো হল না। উত্তাপহীন ম্যাচে মরক্কোর বিরুদ্ধে ম্যাড়ম্যাড়ে ফুটবল খেলে পয়েন্ট ভাগাভাগি করল ব্রাজিল (Brazil vs Morocco, FIFA WorldCup 2026)। আর পুরো ম্যাচে একটাই বলার মতো বিষয়-ভিনিসিয়াস জুনিয়রের (Vinicius Junior) অসাধারণ সমতাসূচক গোল।
ফিফা র্যাঙ্কিংয়ের ছয়ে ব্রাজিল, সাতে মরক্কো, যারা গত বিশ্বকাপে পর্তুগালকে কাঁদিয়েছিল। সাম্প্রতিক সময়ে আশরাফ হাকিমিদের 'দ্য অ্যাটলাস লায়ন্স' নিঃসন্দেহে দারুণ দল। তাদের বিরুদ্ধেই নেইমারহীন ব্রাজিল নেমেছিল। নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে ১-১ গোলে ড্র হওয়া ম্যাচের দু'গোলই হয়েছে বিরতির আগে। খেলার শুরু থেকে ব্রাজিলকে ঠিক যতটা অগোছালো দেখাচ্ছিল, ঠিক ততটাই গোছানো ছিল মরক্কো। প্রথম কয়েক মিনিট ব্রাজিলের খেলা চলতে চলতেই ছ'মিনিটেই মরক্কো হাফ চান্স পেয়ে গিয়েছিল। তবে নাইল এল আইনাউইয়ের শট রুখে দিয়ে ব্রাজিলকে সেই যাত্রায় বাঁচিয়ে দেন ডিফেন্ডার গাব্রিয়েল। কিন্তু দিশাহীন ব্রাজিল ১২ মিনিটে এগিয়ে যেতেই পারত। বাঁ-দিক ভিনির বাড়ানো গোলমুখী ক্রস ইগোর থিয়াগো যদি ঠিক মতো হেড করতে পারতেন, তাহলে মরক্কো নিশ্চিত পিছিয়ে পড়ত।
ম্যাচের বয়স যখন ২১ মিনিট, ঠিক তখনই মরক্কোকে এগিয়ে দেন ইসমাইল সাইবারি। মাঝমাঠ থেকে ব্রাহিমন দিয়াজের ভাসানো থ্রু বল ইন্টারসেপ্ট করতে পারেননি অ্যালিসন বেকার। ডি বক্সের বাইরে চলে আসেন তিনি। সাইবারি গতিতে ডোড়া ডিফেন্ডারকে পিছনে ফেলে মাপা চিপ শটে অ্যালিসনের মাথার উপর দিয়ে জালে জড়িয়ে দেন। তবে দলটা যে ব্রাজিল। তারাই বা চুপ করে থাকে কী করে। ৩২ মিনিটে রিয়াল মাদ্রিদের স্টার ভিনি বুঝিয়ে দেন, কেন তিনি এই প্রজন্মের চর্চিতদেরই একজন। ব্রুনো গিমারেসের থেকে বল নিয়ে ভয়ংকর ক্ষিপ্রতায় ড্রিবল করে মরক্কোর রক্ষণের দেওয়াল ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়েন। এরপর কোনাকুনি নিখুঁত শটে গোল করে বেরিয়ে যান। দেশের হয়ে ৫০ নম্বর ম্যাচে ১০ নম্বর গোল চলে আসে ভিনির। বিশ্বকাপে দ্বিতীয়। বিরতির মিনিট দুয়েক আগে লুকাস পাকেতার পা থেকেও গোল পেতে পারত ব্রাজিল। তবে তাঁর অ্যাক্রোবেটিব ভলি ঝাঁপিয়ে আটকে দেন মরক্কোর গোলকিপার। বিরতির পর দ্বিতীয়ার্ধে নেমে দুই দলই ঘর বাঁচাতে মরিয়া হয়ে পড়েছিল। ফলে খেলা যেমন গতি হারায়, তেমনই উত্তেজনাও কমতে থাকে। যার নিটফল পয়েন্ট ভাগাভাগি। তবে সব মিলিয়ে মরক্কোই তুলনামূলক ভালো ফুটবল খেলল...আর ব্রাজিল যদি নিজেকে না বদলায়, তাহলে এবারও কাপ ছেড়েই দেশে ফিরতে হবে। কথায় বলে 'মর্নিং শোজ দ্য ডে'!
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