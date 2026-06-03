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FIFA World Cup 2026 LIVE: ফুটবল বিশ্বকাপ দেখার খরচ কত? সব ম্যাচেরই LIVE টেলিকাস্টে ZEE5 + Unite8 Sports... জানুন প্ল্যান থেকে প্যাকেজ

FIFA World Cup 2026 LIVE: কোথায় কত টাকায় দেখা যাবে ফুটবল বিশ্বকাপ? এই একটাই প্রশ্ন এখন ভারতীয় ফুটবল ভক্তদের মনে। সব উত্তর রইল এখানে...

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 03, 2026, 10:07 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 10:08 PM IST
FIFA World Cup 2026 LIVE: ফুটবল বিশ্বকাপ দেখার খরচ কত? সব ম্যাচেরই LIVE টেলিকাস্টে ZEE5 + Unite8 Sports... জানুন প্ল্যান থেকে প্যাকেজ

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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