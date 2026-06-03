/FIFA World Cup 2026 LIVE: ফুটবল বিশ্বকাপ দেখার খরচ কত? সব ম্যাচেরই LIVE টেলিকাস্টে ZEE5 + Unite8 Sports... জানুন প্ল্যান থেকে প্যাকেজ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একেবারে দুয়ারে দাঁড়িয়ে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ফুটবল বিশ্বকাপ (FIFA World Cup 2026)। ১১ জুন থেকে শুরু ফুটবল গ্রহের সবচেয়ে বড় শো-পিস ইভেন্ট। আমেরিকা-মেক্সিকো-কানাডা জুড়ে মহাযুদ্ধ। ৪৮ দেশ ঝাঁপাবে শ্রেষ্ঠত্বের মুকুটের জন্য। ভারতে কারা দেখাবে কাপযুদ্ধ? তা নিয়ে দীর্ঘ কয়েক মাস এই নিয়ে অনিশ্চয়তা চলেছে। অবশেষে ভারতীয় ফুটবল ভক্তদের অক্সিজেন দিয়েছে জি এন্টারটেন্টমেন্ট এন্টারপ্রাইজেস (Zee Entertainment Enterprises, ZEEL)। ভারতে বিশ্বকাপ দেখানোর সম্প্রচার সত্ত্ব কিনেছে জি (Z)। প্রায় এক দশক পরে জি-র মেজর স্পোর্টস ব্রডকাস্টিংয়ে প্রত্যাবর্তন।
২০৩৪ পর্যন্ত জি রয়েছে ফিফার সঙ্গে
জি শুধু এবারের বিশ্বকাপই দেখাবে না। ২০৩৪ সাল পর্যন্ত ফিফার আরও ৩৯ ইভেন্টের সম্প্রচারের স্বত্ব পেয়েছে। ইভেন্ট ফ্লো-তে রয়েছে ফিফা পুরুষদের অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ (২০২৬-২০৩৪), ফিফা মহিলাদের অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ (২০২৬-২০৩৪), ফিফা পুরুষদের অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপ (২০২৭, ২০২৯, ২০৩১ এবং ২০৩৩), ফিফা মহিলাদের অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপ (২০২৬, ২০২৮, ২০৩০, ২০৩২ এবং ২০৩৪), ফিফা পুরুষদের ফুটসল বিশ্বকাপ (২০২৮ এবং ২০৩২), ফিফা মহিলাদের ফুটসল বিশ্বকাপ (২০২৯ এবং ২০৩৩), ফিফা মহিলাদের বিশ্বকাপ (২০২৭) এবং ফিফা ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ (২০২৬-২০৩০)। বিশ্বকাপ দেখাতে জি চারট নতুন স্পোর্টস চ্যানেলও (Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2, Unite8 Sports 2 HD) নিয়ে এসেছে।এখন ভারতীয় দর্শকদের একটাই প্রশ্ন, ফুটবলের সবচেয়ে বড় টুর্নামেন্ট কোথায় দেখবেন? টেলিভিশন, স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, স্মার্ট টিভি কিংবা ডিটিএই প্ল্যাটফর্ম, যে মাধ্যমেই হোক না কেন।
ভারতে অনলাইনে ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ কীভাবে স্ট্রিম করবেন?
যাঁরা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ম্যাচগুলি দেখতে চান, তাঁরা Zee5 অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটে প্রতিটি ম্যাচ সরাসরি স্ট্রিম করতে পারবেন। এই প্ল্যাটফর্মে দু'টি প্রাসঙ্গিক প্ল্যান বা প্যাকেজ অফার করছে।
১) ৩ মাসের জি ফাইভ অল অ্যাকসেস + স্পোর্টস ৭৯৯ টাকা (প্রতি মাসের হিসেবে ২৬৬ টাকা) বিজ্ঞাপন-সহ
২) এক বছরের জি ফাইভ প্রিমিয়াম অ্যানুয়াল প্ল্যান বছরে ১৬৯৯ টাকা (প্রতি মাসে ১৪২ টাকা) (ফোরকে আলট্রা এইচডি স্ট্রিমিং, ডলবি অ্যাটমস অডিয়ো, একই সঙ্গে সর্বোচ্চ চারটি ডিভাইসে স্ট্রিমিংয়ের সুবিধা, জি ফাইভের বিশাল প্রিমিয়াম বিনোদন সম্ভারে প্রবেশেরও অবাধ সুযোগ থাকছে)
ভারতে টিভিতে ফিফা বিশ্বকাপ কীভাবে দেখবেন?
বহু দর্শকই টেলিভিশনে প্রথাগত সম্প্রচার দেখতেই বেশি পছন্দ করেন, তাঁরা জি-র সদ্য চালু হওয়া Unite8 Sports নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ম্যাচগুলি উপভোগ করতে পারবেন। যেহেতু গ্রুপ পর্বের একাধিক ম্যাচ একই সময়ে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে, তাই সম্প্রচারের দায়িত্ব সম্ভবত এই নেটওয়ার্কের চারটি চ্যানেলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। আর টুর্নামেন্ট জুড়ে একই সময়ে চলা ম্যাচগুলির সম্প্রচার নিশ্চিত করতে আলাদা ভাবে ইংরেজি, হিন্দি, বাংলা ধারাভাষ্যের ব্যবস্থাও রাখা হবে। টিভি-তে বিশ্বকাপ দেখা যাবে Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2, Unite8 Sports 2 HD চ্যানেলে
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