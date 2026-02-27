English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Shivam Dube: ওকে বল করতেই হবে? শিবমের দৌলতে ৭ ওভারে ১১৩ রান! অলরাউন্ডারকে ছিঁড়ে খেলেন ভারতীয় তারকা

Shivam Dube: 'ওকে বল করতেই হবে'? শিবমের দৌলতে ৭ ওভারে ১১৩ রান! অলরাউন্ডারকে ছিঁড়ে খেলেন ভারতীয় তারকা

Shivam Dube: শিবম দুবেকে ছিঁড়ে খেলেন ভারতের প্রাক্তন তারকা। দুবের বোলিং দেখে আর মাথা ঠিক রাখতে পারলেন না তিনি। সাফ জানিয়ে দিলেন যে আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভুগছেন দুবে।

শুভপম সাহা | Updated By: Feb 27, 2026, 01:04 PM IST
Shivam Dube: 'ওকে বল করতেই হবে'? শিবমের দৌলতে ৭ ওভারে ১১৩ রান! অলরাউন্ডারকে ছিঁড়ে খেলেন ভারতীয় তারকা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চেন্নাইয়ে জিম্বাবোয়েকে ৭২ রানে হারিয়ে সুপার আটের প্রথম অগ্নিপরীক্ষায় পাশ করেছে ভারত। সূর্যকুমার যাদবরা (Suryakumar Yadav) আগামী রবিবার ইডেন গার্ডেন্সে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে অ্যাসিড টেস্ট দেবেন। কলকাতায় ভার্চুয়াল কোয়ার্টার ফাইনালের আগে ভারতকে চিন্তায় রাখছে দলের এই বেহাল বোলিং।

চর্চায় শিবম দুবে

বিশেষ করে রাতের ঘুম কেড়েছে শিবম দুবের (Shivam Dube) জঘন্য বোলিং! বিশ্বকাপে তিনি গৌতম গম্ভীরের টিমের ষষ্ঠ বোলার! যে পারফরম্যান্স তিনি করেই চলেছেন, তা আর বলার বা লেখার মতো জায়গায় ঠিক নেই। শিবমের চলতি কাপযুদ্ধের রান-দানের খতিয়ান তুলে ধরে এবার তাঁকে চরম কটাক্ষ করলেন ভারতের প্রাক্তন তারকা আকাশ চোপড়া (Aakash Chopra)।

আরও পড়ুন: কোয়ার্টার ফাইনালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ! ঘুম উড়েছে দেশবাসীর, সূর্যকুমার বলছেন 'রিল্যাক্সিং'...!

আকাশবাণী 

ক্রিকেট ধারাভাষ্যকার-ইউটিউবার তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে বলেছেন, 'শিবম দুবে শেষ তিন ম্যাচে ৭ ওভারে ১১৩ রান দিয়েছে। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে দু'ওভারে ৪৬ রান দিল। আগের ম্যাচে দু' ওভারে ৩২ রান এবং তার আগের ম্যাচে তিন ওভারে ৩৫ রান দিয়েছে সে। এখন সমস্যা হল, যে তাকে বল করতেই হবে। কারণ সে দলের ষষ্ঠ বোলার। তিলক ভার্মা এবং অভিষেক শর্মার বোলিং এখানে কাজ করবে না। ফলে শিবম দুবের ষষ্ঠ বোলার হিসেবে এত রান দেওয়া একটা বড় সমস্যা। যার মানে দাঁড়াচ্ছে, কারোরই খারাপ দিন হতে পারে না। কারণ দল চাইছ মাত্র পাঁচজন বোলারকেই ব্যবহার করা হোক। যদি ষষ্ঠ বোলারের প্রয়োজন হয়, তাহলে বলতেই হবে শিবমের কোনও আত্মবিশ্বাস নেই।' ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক মাইকেল ভন এবং অনেকেই শিবমের এই পারফরম্যান্সের তুমুল সমালোচনা করেছেন। সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে, ভারত ষষ্ঠ বোলিং বিকল্প হিসেবে দুবের উপর নির্ভর করতে পারবে না।

জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে শিবম দুবের লজ্জার রেকর্ড 

সূর্যকুমার শিবমকে ১৫ এবং ২০ ওভার বল করতে দিয়েছিলেন।  ওই দুই ওভারই ঐতিহাসিকভাবে ব্যয়বহুল ছিল 

প্রথম ওভার (১৫ নম্বর ওভার): ২৬ রান দিয়েছেন শিবম (ক্রম: ২, ৬, ৪, ৪, ওয়াইড, ০, নো বল, ওয়াইড, ওয়াইড, ৬) 

দ্বিতীয় ওভার (২০ নম্বর ওভার): ম্যাচের শেষ দু'টি বলে শিবম ছক্কা-চারে ২০ রান দিয়েছেন।
 
শিবম দুবের মোট পরিসংখ্যান: ২ ওভার; ৪৬ রান; ১ উইকেট; ইকোনমি: ২৩.০০

প্রথম ২ ওভারে ৪৬ রান দেওয়া শিবম এখন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অবাঞ্ছিত রেকর্ড করেছেন। নিজের করা স্পেলের প্রথম ২ ওভারে শিবম ছাড়া আর কোনও বোলার কখনও এত রান হজম করেননি।

আরও পড়ুন: জিম্বাবোয়েকে হারিয়ে প্রথম হার্ডল টপকাল ভারত, এবার ইডেনে উইন্ডিজের বিরুদ্ধে অ্যাসিড টেস্ট...

সূর্যকুমার নাম না করেই শিবমের সমালোচনা করেছেন খেলার পর। তিনি বলেছেন, 'বোলিংয়ের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে কিছু বিকল্প নিয়ে আমরা আরও একটু বুদ্ধিমান হতে পারতাম। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সাহসী হতে হবে। ইতিবাচক পথ অবলম্বন করা ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই।'

 

Tags:
T20 World Cup 2026shivam dubeAakash Chopra
