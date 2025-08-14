English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Olympian Vece Paes Dies: অলিম্পিক্সে দেশের জন্য পদক এনেছিলেন, প্রয়াত প্রাক্তন হকি তারকা ভেস পেজ

Olympian Vece Paes Dies: ভারতের স্পোটস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ও স্পোর্টোস মেডিসিন ভেস পেজই ছিলেন  পাইয়োনিয়ার।

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Aug 14, 2025, 10:51 AM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মিউনিখ অলিম্পিক্সে দেশকে পদক এনে দিয়েছিলেন। প্রয়াত প্রখ্যাত হকি খেলোয়াড় ডা ভেস পেজ। বৃহস্পতিবার কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে প্রয়াত হন ভেস পেজ(৮০)। ভারতে স্পোটস মেডিসিনের পাইয়োনিয়ার বলা হয় ভেস পেজকে। তাঁর আরও একটি বড় পরিচয় হল তিনি লিয়ান্ডার পেজের বাবা। 

১৯৪৫ সালে গোয়ায় জন্মগ্রহণ করেন ভেস পেজ। একাধিক খেলার সঙ্গে জড়িত ছিলেন ভেস। মিড ফিল্ডার হিসেবে ১৯৭২ ভারতীয় হকি অলিম্পিক্স দলের সদস্য ছিলেন ভেস। মিউনিখ অলিম্পিক্সে সেবার ব্রোঞ্জ জিতেছিল ভারত। হকির পাশাপাশি ক্রিকেট, ফুটবল ও রাগবিতে পারদর্শীতা দেখিয়েছিলেন পেজ। ১৯৯৬ থেকে ২০০২ পর্যন্ত তিনি ছিলেন ভারতের রাগবি রাগবি ফুটবল ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট।

কলকাতা থেকে ডাক্তারি পাস করেন ভেস পেজ। ভারতের স্পোটস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ও স্পোর্টোস মেডিসিন ভেস পেজই ছিলেন পাইয়োনিয়ার।। এসিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল ও বিসিবিআই এর সঙ্গে কাজ করেছেন ভেস পেজ। অ্যান্টি ডোপিং এডুকেশনে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।

