Cricketer Death: পুরোদমে চলছে ম্যাচ! আচমকাই লুটিয়ে পড়লেন রঞ্জি ট্রফির নামী প্লেয়ার, আর উঠলেন না...

Cricketer Death: পুরোদমে চলছে ম্যাচ! আচমকাই লুটিয়ে পড়লেন রঞ্জি ট্রফির নামী প্লেয়ার, আর উঠলেন না...
Former Ranji Trophy cricketer Death: মাত্র ৩৮-এই প্রয়াত রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেটার প্রয়াত। ম্য়াচ চলাকালীন আচমকাই মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা দেওয়া হয় এবং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অকাল মৃত্যু প্রাক্তন রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেটারের। মিজোরামের ক্রিকেটারকে (K Lalremruata) লালরেমরুতা ক্রিকেট খেলতে খেলতেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। বুধবার (৭ জানুয়ারি) তিনি স্থানীয় খালেদ মেমোরিয়াল ২য় ডিভিশন টুর্নামেন্টের ম্যাচ খেলার সময় হঠাৎ মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। খেলা থেমে যায়, হাসপাতাল দৌড়ানো হয়, কিন্তু দুঃখজনকভাবে ডাক্তাররাও তাঁকে বাঁচাতে পারলেন না।
লালরেমরুতা সুয়াকা ক্রিকেট মাঠে চাওনপুই ইলমোভ ক্রিকেট ক্লাবের বিরুদ্ধে ভেংঘনুয়াই রাইডার্স ক্রির্স কেট ক্লাবের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন যে, তিনি তাঁর ব্যাটিং শেষ করে প্যাভিলিয়নে ফিরে যাচ্ছিলেন, হঠাৎই বুকে ব্যথা এবং শ্বাসকষ্ট। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি মাঠে লুটিয়ে পড়েন এবং জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত চিকিৎসা কর্মীরা তাৎক্ষণিকভাবে তাকে আরও চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান, কিন্তু চিকিৎসকরা তাঁকে আর ফেরাতে পারেননি। ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ মিজোরাম (সিএএম) পরে ঘোষণা করে যে লালরেমরুতা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ম্যাচ চলাকালীন তিনি স্ট্রোকে আক্রান্ত হন, যার ফলে তাঁর অকাল মৃত্যু হয়।
আরও পড়ুন:ED vs Mamata Banerjee: আইপ্যাকে হানা! মুখে হুঁশিয়ারির পর এবার ইডির বিরুদ্ধে সরাসরি পুলিসের দ্বারস্থ মমতা নিজে...
কে এই লালরেমরুতা সুয়াকা?
লালরেমরুতা ছিলেন একজন প্রতিভাবান উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান। মিজোরামের হয়ে তিনি খেলেছেন দুই ফার্স্ট-ক্লাস এবং সাতটি টি২০ ম্যাচ। খেলাধুলার জীবন শেষ হওয়ার পরও স্থানীয় ক্রিকেটের ময়দানেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত সক্রিয়। তাঁর কেরিয়ারে ফার্স্ট-ক্লাসে ১৭ রান, টি২০তে ৮৭ রান করেছেন। এছাড়াও তিনি দুটি রঞ্জি ট্রফি ম্যাচ এবং সাতটি সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফি খেলায় মিজোরামের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।
মিজোরাম ক্রিকেটের জন্য বড় ধাক্কা:
মিজোরাম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, '৩৮ বছর বয়সী লালরেমরুয়তা হঠাৎ স্ট্রোকের কারণে মারা গিয়েছেন। তিনি আমাদের ক্রিকেটের একজন উজ্জ্বল তারকা। তার পরিবারকে আমরা আমাদের প্রার্থনা পাঠাচ্ছি। তিনি রঞ্জি ট্রফিতে দুইবার এবং সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে সাতবার মিজোরামের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। স্থানীয় বিভিন্ন ক্লাবেও তিনি খেলেছেন। আমরা তার পরিবারের প্রতি আমাদের সহানুভূতি জানাই।'
আরও পড়ুন:Bengal Weather Update: কনকনে ঠান্ডার ইতি! পারদ বাড়ল কলকাতার, আগামী পাঁচ থেকে সাতদিন...
মিজোরামের ক্রীড়া ও যুবসেবা মন্ত্রী লালনঘিংলোভা হ্মারও লালরেমরুয়াতার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'তিনি ভেংহনুয়াই রেইডার্স CC এবং চাওনপুই ILMOV CC-এর ম্যাচের সময় শ্বাসকষ্ট অনুভব করেছিলেন। এই কঠিন সময়ে তার পরিবারের, বন্ধুদের এবং ক্রীড়া সম্প্রদায়ের প্রতি আমার অন্তরের গভীর সমবেদনা।'
মিজোরামের ক্রিকেট এখন শোকাহত, মাঠগুলো যেন থমকে গিয়েছে। কিন্তু লালরেমরুাতার স্মৃতি চিরকাল বাঁচবে প্রতিটি ক্রিকেটপ্রেমীর হৃদয়ে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)