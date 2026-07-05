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ফিলাডেলফিয়ায় ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট! বিশ্বকাপের 'উষ্ণতম' ম্যাচে এমবাপে ত্রাতা, শেষ আটে ফ্রান্স

প্যারাগুয়েকে হারিয়ে এমবাপের ফ্রান্স উঠে গেল কোয়ার্টার ফাইনালে। কানাডাকে গুঁড়িয়ে শেষ আটে হাকিমিদের মরক্কোও। সেমিফাইনালের লড়াইয়ে মুখোমুখি হবে দুই পুরনো বন্ধু এমবাপে-হাকিমি।

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 05, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 11:15 AM IST
ফিলাডেলফিয়ায় ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট! বিশ্বকাপের 'উষ্ণতম' ম্যাচে এমবাপে ত্রাতা, শেষ আটে ফ্রান্স
Image Credit: গোলের পর এমবাপের উচ্ছ্বাসSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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