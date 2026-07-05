ফিলাডেলফিয়ায় ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট! বিশ্বকাপের 'উষ্ণতম' ম্যাচে এমবাপে ত্রাতা, শেষ আটে ফ্রান্স

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শেষ ষোলোর লড়াই প্যারাগুয়ে মুখোমুখি হয়েছিল ফ্রান্স। সহজ স্কোরলাইন। কিলিয়ান এমবাপের পেনাল্টিতে করা ম্যাচের একমাত্র গোলে ফরাসি বিপ্লব অব্যাহত থাকল। নীল জার্সিধারীরা উঠে গেল শেষ আটে। স্কোরলাইন যতটা সহজ দেখাচ্ছে, খেলা কিন্তু মোটেই ততটা সহজ ছিল না। মাঠের ভিতরে এবং বাইরে ছিল ভয়াল তাপপ্রবাহ। ফিলাডেলফিয়া স্টেডিয়ামে খেলা হয়েছে। এমবাপেরা যখন খেলছিলেন তখন তাপমাত্রা ছিল ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট। সহজ করে বললে ৩৭.৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।
উষ্ণতম ম্যাচ!
বিশ্বকাপের ইতিহাসে উষ্ণতম ম্যাচে বিচারে ফ্রান্স-প্যারাগুয়ে থাকবে তিনে। শীর্ষে রয়েছে ১৯৯৪ বিশ্বকাপে অরল্যান্ডোর সিট্রাস বোলে মেক্সিকো ও আয়ারল্যান্ডে ম্যাচ। খেলা হয়েছিল ১১০ ডিগ্রি ফারেনহাইটে (৪৩.৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড)। দুয়ে থাকবে ১৯৯৪ বিশ্বকাপেই জার্মানি বনাম দক্ষিণ কোরিয়ার ম্যাচ। ডালাসের কটন বোলে খেলা হয়েছিল ১০১ ডিগ্রি ফারেনহাইটে (৩৮.৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড)। ৯৪ বিশ্বকাপের ফাইনাল হয়েছিল লস অ্যাঞ্জেলসের রোজ বোলে। ইতালিকে টাইব্রেকারে হারিয়ে ব্রাজিল চতুর্থবার বিশ্বকাপ জিতেছিল। সেদিনের ম্যাচের আর ফ্রান্স-প্যারাগুয়ে ম্যাচের তামপাত্রার পারদ ছিল একই।
গরমাগরম
এবার আসা যাক মাঠের উষ্ণতার কথায়। চলতি বিশ্বকাপে নিঃসন্দেহে ফ্রান্সের অ্যাটাকিং লাইন সেরা। কিলিয়ান এমবাপে, উসমান দেম্বেলে, মাইকেল ওলিসে, ব্র্যাডলে বারকোলা ত্রাসের সঞ্চার করেছে। দিদিয়ের দেশঁর সেই দলকেই ৭০ মিনিট আটকে রেখেছিল গুস্তাভো আলফারোর টিম। গুস্তাভো পাঁচ ডিফেন্ডারকে নিয়ে দল সাজিয়ে ছিলেন। তাদের সামনে রেখেছিলেন আরও চার ফুটবলার। আক্রমণে শুধুই হুলিয়ান এনসিসো। ফ্রান্সকে বিরক্ত করার আলফারোর কৌশল খেটেও যায়। এমবাপেরা জায়গাই পাচ্ছিলেন না গোল করার। বিরতির আগে তাঁদের নেওয়া ৫ শট নিস্ক্রিয় করে দিয়েছিল প্যারাগুয়ের ডিফেন্স সিস্টেম। এমবাপে-দেম্বেলে-ওলিসে-বারকোলারা প্রান্ত বদল করেও কিসসু করতে পারেননি! তাঁদের সব চেষ্টাই বিফলে যায়। এর সঙ্গেই জুড়েছিল ধাক্কাধাক্কি-ফাউল-চোরাগোপ্তা! এমবাপেও মেজাজ হারিয়ে ছিলেন।
ফ্রান্স নাজেহাল
দ্বিতীয়ার্ধে প্যারাগুয়ের আট ডিফেন্ডারের রক্ষণের প্রাচীর ভাঙতে হিমশিম খাচ্ছিল ফ্রান্স। তবে দেশঁর স্ট্র্যাটেজি খেটে যায় ৭০ মিনিটের আগেই। বারকোলার বদলি হিসেবে নামা ডেজিরে ডুয়ে যখন একা বক্সে ঢুকে গিয়েছিলেন, তখন তাঁকে আটকাতে গিয়েছিলেন প্যারাগুয়ের তিন ডিফেন্ডার। তখনই ফাউল হয়ে যায়। যদিও প্রথমে পেনাল্টি দেননি রেফারি। ভার রিপ্লে দেখে সিদ্ধান্ত বদলান তিনি। এমবাপে স্পটকিকে গোল করতে কোনও ভুলই করেননি। ওই গোলেই ফ্রান্সের শেষ আটের টিকিট চলে আসে হাতে।
মেসি-এমবাপে
চলতি বিশ্বকাপে মেসির মতোই এমবাপেও গোলমেশিন হয়ে উঠেছেন। সোনার বুটের দৌড়ে এখন যুগ্ম ভাবে শীর্ষে মেসি-এমবাপে। ৭ গোল হয়ে গেল দু'জনেরই। মেসির মতোই এমবাপেও দুই বিশ্বকাপে সাত বা তার বেশি গোল করার রেকর্ড করে ফেললেন। বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলশিকারির তালিকায় মেসি একে (২০) ও এমবাপে দুয়ে (১৯)। সাপলুডোর খেলা চলছেই।
দুই বন্ধুর লড়াই!
ফ্রান্স সেমি ফাইনালে যাওয়ার লড়াইয়ে মুখোমুখি হবে আশরাফ হাকিমিদের। মরক্কো ৩-০ গোলে সহ-আয়োজক কানাডাকে গুঁড়িয়ে চলে গিয়েছে কোয়ার্টার ফাইনালে। গত বিশ্বকাপের সেমিফাইনালিস্ট মরক্কো এবারও দুরন্ত গতিতেই ছুটছে। কানাডার স্বপ্নের যাত্রা থামল রাউন্ড অফ সিক্সটিনেই। হিউস্টনে মরক্কো-কানাডা খেলেছিল। প্রথমার্ধে কোনও দলই গোল করতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধে উনাহি জোড়া গোল করেন। শেষ সময়ে ব্যবধান আরও বাড়ান সুফিয়ান রাহিমি। ‘অ্যাটলাস লায়ন্স’দের গর্জন কি ফ্রান্স থামাতে পারবে? তার উত্তর মিলবে ১০ জুলাই। হাকিমি ও এমবাপের বন্ধুতার কথা সারা বিশ্ব জানে। এবার সেমি ফাইনালের লড়াইয়ে পিএসজি-র দুই প্রাক্তন সতীর্থ। দেখা যাক কার মুখে থাকে হাসি, আর কাকে চোখের জলে মাঠ ছাড়তে হয়...
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