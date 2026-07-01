এমবাপের নেতৃত্বে ফরাসি বিপ্লব অব্যাহত... মেসির ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছেন 'মিস্টার ওয়ার্ল্ডকাপ'! ৪০ বছর পর নকআউটে জয় মেক্সিকোর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বকাপ নামটা শুনলেই তিনি দাবানলের মতো জ্বলে ওঠেন। আট বছর আগে, ২০১৮ সালে মাত্র উনিশেই বিশ্বজয়ের স্বাদ পাওয়ার পর থেকে তাঁর নাম 'মিস্টার ওয়ার্ল্ডকাপ' ! এই পয়মন্ত টুর্নামেন্টে আবারও প্রতিপক্ষদের ছিঁড়ে খেয়ে নিচ্ছেন। কথা হচ্ছে 'ওয়ান অ্যান্ড অনলি' কিলিয়ান এমবাপেকে নিয়ে। যিনি বারবার বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, তাঁর কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। তাঁর ধারেকাছেও কেউ নেই। এমনই দ্যুতি ফরাসি অধিনায়কের। গোল...গোল আর গোল! তাঁর মস্তিষ্কের অভিধান শুধুই গোলময়।
ফ্রান্স বনাম সুইডেন
রাউন্ড অফ থার্টিটুতে সুইডেনের বিরুদ্ধে ফের জোড়া গোল করে ফ্রান্সকে শেষ ষোলোয় নিয়ে গেলেন এমবাপে। এমবাপে ছাড়াও ব্র্যাডলে বারকোলা স্কোরশিটে নাম লিখিয়েছেন। ফরাসি বিপ্লবের ঝড় উঠেছিল মেটলাইফ স্টেডিয়ামে। দিদিয়ের দেশঁর টিম ৩-০ চূর্ণ করেছে সুইডিশদের। এমবাপে, দেম্বেলে, বারকোলা এবং ওলিসেরা যে ভিক্টর গায়োকেরেস, আলেকজান্ডার আইজ্য়াক, ভিক্টর লিন্ডেলফদের ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেবেন, তা আগেই মোটামুটি ঠিক ছিল। তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। খেলার ৪৫ মিনিটেই এমবাপে গোল করে এগিয়ে দেন নীল সেনাদের। ওলিসে-দেম্বেলের থেকে বল পেয়ে এমবাপে। প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে বাঁকানো শটে তেকাঠিতে বল জড়িয়ে দেন। বিরতিতে ১-০ এগিয়ে মাঠ ছাড়া ফ্রান্স দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ব্যবধান দ্বিগুণ করে। ৫৩ মিনিটে ওলিসের পাস থেকে বল নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে গোল করেন বারকোলা। ফ্রান্স তখনই শেষ ষোলোর টিকিট কেটে ফেলেছিল। তবে এমবাপে শো যদিও শেষ হয়নি। খেলার বয়স তখন ৭৪ মিনিটে ওলিসের পাস থেকে আগুনে শটে জালে জড়িয়ে দেন রিয়ালের সুপারস্টার। এই গোলই ফ্রান্সের কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দেয়। কোয়ার্টার-ফাইনালে ওঠার এমবাপের ফ্রান্সের সামনে প্যারাগুয়ে। বিশ্বকাপের ইতিহাসে ফ্রান্স প্রথম দল হিসেবে টানা পাঁচ ম্যাচে অন্তত তিনটি করে গোল করার বিরল নডির গড়ল। তৈরি হল বিশ্বরেকর্ড।
এমবাপে এদিন যা যা রেকর্ড করলেন
১) মাত্র ২৭ বছরেই বিশ্বকাপে ১৮ গোল হয়ে গেল। জার্মানির মিরোস্লাভ ক্লোজেকে (১৬) টপকে এমবাপে এখন বিশ্বকাপের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলস্কোরার। তাঁর সামনে শুধুই কিংবদন্তি লিয়োনেল মেসি। ১৯ গোল করে যিনি চূড়ায়। তবে মেসি-এমবাপের এই সাপ লুডোর খেলা চলতেই থাকবে। যদিও এমবাপে খেলার পর বলেছেন, মেসি আরও গোল করুক। তিনি চান শুধুই বিশ্বকাপ।
২) ব্রাজিলিয়ান লেওনিদাস (৮) ও রোনাল্ডো নাজারিওকে (৮) ছাড়িয়ে বিশ্বকাপের নকআউটে সর্বোচ্চ গোলস্কোরার হয়ে গেলেন এমবাপে। ১০ গোল লেখা হল তাঁর নামের পাশে।
৩) চলতি বিশ্বকাপে সোনার বুটের দৌড়ে এখন যুগ্মভাবে একক স্থানে মেসি ও এমবাপে। দু'জনেরই হাফ ডজন করে গোল করা হয়ে গেল।
৪) বিশ্বকাপের ইতিহাসে এমবাপেই সর্বোচ্চ ইউরোপিয়ান গোলস্কোরারও
নরওয়ে বনাম আইভরি কোস্ট: জাপানকে হারিয়ে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল চলে গিয়েছে রাউন্ড অফ সিক্সটিনে। আর এবার ব্রাজিলের সঙ্গে মিটিং সেট করল নরওয়ে। রাউন্ড অফ থার্টিটুতে তারা আফ্রিকার দেশ আইভরি কোস্টকে ২-১ হারিয়ে দিল। এটি অ্যান্ড টি স্টেডিয়ামে আন্তোনিও নুসা আচমকাই নিরুত্তাপ লড়াইয়ে মশলা জুড়লেন। ৪৫ মিনিটে চমৎকার গোল করে নরওয়েকে এগিয়ে দেন নুসা। এরপর দ্বিতীয়ার্ধের ৭৪ মিনিটে আমাদ দিয়ালোর গোলে সমতায় ফেরে আফ্রিকার দেশ। এরপর ৮৬ মিনিটে আর্লিং হাল্যান্ড আরও অসাধারণ গোল করে দেশকে পৌঁছে দেন প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে। ১৯৯৮, ১৯৯৪ ও ১৯৮৮ সালের পর বিশ্বকাপে নরওয়ে। শেষবার শেষ ষোলোর লড়াইয়ে তাদের ইটালির কাছে হেরেই দেশে ফিরতে হয়েছিল। দেখা যাক ২৮ বছর পর ভাইকিং সেলিব্রেশনের জোয়ার থাকে কিনা!
মেক্সিকো বনাম ইকুয়েডর: গ্রুপ পর্বে জয়ের হ্যাটট্রিকের সঙ্গেই ক্লিনশিট নিয়ে রাউন্ড অফ থার্টিটুতে উঠেছিল মেক্সিকো। এবার হেসেখেলেই ইকুয়েডরকে ২-০ উড়িয়ে টুর্নামেন্টের সহ-আয়োজক মেক্সিকো চলে গেল রাউন্ড অফ সিক্সটিনে। মেক্সিকো সিটি স্টেডিয়ামে বজ্রঝড়ের কারণে প্রায় ১ ঘণ্টা দেরিতে খেলা শুরু হয়েছিল। মাঠের বাইরের ঝড়ই মাঠে নিয়ে এসেছিল মেক্সিকো। ৮০ হাজারের উপর দর্শক দেখল তাঁদের গতির আগুনের ফুটবল। প্রথম আধ ঘণ্টায় দু'গোল করে দিয়েই প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে যায় মেক্সিকো। কিনোনেস ও হিমেনেসের দুর্দান্ত গোলে ৪০ বছর পর নকআউটে জিতল মেক্সিকো। শেষবার এই পর্যায়ে তাদের জয় এসেছিল ১৯৮৬ বিশ্বকাপে। রাউন্ড অফ সিক্সটিনে মেসির সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড।