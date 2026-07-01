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এমবাপের নেতৃত্বে ফরাসি বিপ্লব অব্যাহত... মেসির ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছেন 'মিস্টার ওয়ার্ল্ডকাপ'! ৪০ বছর পর নকআউটে জয় মেক্সিকোর

শেষ ষোলোর মারকাটারি লড়াই চলছে। ধুন্ধুমার অ্যাকশনের সময় এখন। বিশ্বকাপ দেখল রাউন্ড অফ থার্টিটুতে নরওয়ে বনাম আইভরি কোস্ট,  ফ্রান্স বনাম সুইডেন ও মেক্সিকো বনাম ইকুয়েডরের যুদ্ধ।

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 01, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 02:52 PM IST
এমবাপের নেতৃত্বে ফরাসি বিপ্লব অব্যাহত... মেসির ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছেন 'মিস্টার ওয়ার্ল্ডকাপ'! ৪০ বছর পর নকআউটে জয় মেক্সিকোর
Image Credit: গোলের পর এমবাপের উচ্ছ্বাস...Source: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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